Keskussairaala alkaa myydä synnytyksiä venäläisille – normaali synnytys maksaa tuhansia euroja

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ryhtyy täyttämään kotimaisten synnyttäjien jättämää aukkoa ulkomaalaisilla synnyttäjillä.

Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula arvioi, että Lappeenrantaan synnyttämään tulevat ulkomaalaiset äidit olisivat pääasiassa venäläisiä.

Eksotella on jonkin verran aikaisempaa kokemusta venäläisistä synnyttäjistä, sillä vielä vaajat 10 vuotta sitten heitä kävi itsemaksavina potilaina synnyttämässä Etelä-Karjalan keskussairaalassa.

Synnytysosaston esimiehenä toimivan Tuija Suokkaan mukaan ulkomaalaisilta synnyttäjiltä perittiin tuolloin kuntalaskutuksen hinta, joka oli noin 6 000 euroa.

Muutama tuhat euroa

Hankkiakseen synnyttäjiä esimerkiksi itärajan takaa Venäjältä, Eksote aloittaa yhteistyön pääkaupunkiseudulla toimivan Hyksin Oy:n kanssa. Hyvinkään sairaala on toistaiseksi ainoa suomalainen sairaala, missä hoidetaan ulkomaalaisten, itsemaksavien synnyttäjien synnytyksiä. Hyvinkään sairaalan yksityispuolen synnytykset järjestää Hyksin Oy. (siirryt toiseen palveluun)

Tulevien itsemaksavien synnytysten hintoja ei Lappeenrannassa vielä ole lyöty lukkoon. Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkosen arvioi, että hinta saattaa olla kuntamaksu korotettuna 10–15 prosentilla.

Hyksin Oy:n hinnastossa itsemaksavan asiakkaan synnytyksen hinta on 7 500 euroa ja sektion 9 500 euroa ja Lappeenrannan hinnat asettunevat suurin piirtein samalle tasolle.

Ulkomaalaisten synnytykset helpottaisivat Etelä-Karjalan keskussairaalan asemaa, sillä synnytysten määrä Lappeenrannassa on hiljattain pudonnut alle ministeriön asettaman kriittisen tuhannen synnytyksen rajan.

Etelä-Karjalan keskussairaalassa on viisi synnytyssalia. Tommi Parkkinen / Yle

Tavoitteena yksi viikossa

Hyvinkään sairaalassa ulkomaalaisia synnyttäjiä on käynyt viitisenkymmentä vuodessa eli noin yksi viikossa. Sama määrä riittäisi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotelle.

– Meillä voidaan potilasturvallisuuden vaarantumatta hoitaa nykyisillä resursseilla yksi synnytys vuorokaudessa enemmän, kuin mitä eteläkarjalaisten synnytysten hoito vaatisi, sanoo Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula.

Karhula painottaa, että tässä vaiheessa osapuolet Hyksin Oy ja Eksote ovat hyväksyneet puitesopimuksen, jonka mukaan Eksote tuottaa synnytyksiä Hyksin Oy:lle. Sopimuksen yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin.

– Synnytystoiminta hoidetaan siten, että Hyksin Oy hoitaa markkinoinnin, etsii potilaat, ja me suoritamme hoidon täällä Etelä-Karjalassa, Karhula kertoo.

Ei hotellimajoitusta eikä muutakaan erikoiskohtelua

Ensimmäiset ulkomaalaiset synnyttäjät saattavat saapua Etelä-Karjalan keskussairaalan jo tänä syksynä.

He saavat samat palvelut kuin suomalaisetkin. He yöpyvät sairaalassa yhden tai kahden hengen huoneissa, ja heillä on mahdollisuus majoittua perhehuoneisiin, jos sellainen on vapaana.

– Tarjoamme mahdollisuuden normaaliin standardisynnytykseen siihen kuuluvine palveluineen. Ensimmäinen asiakaskäynti on 36. raskausviikolla äitiyspoliklinikalla, sanoo synnytysosaston ylilääkäri Antti Valpas.

Ulkomaalaisten synnytykset hoidetaan virkatyönä.

–Asiakas voi tietenkin toivoa tiettyä lääkäriä, mutta käytännössä synnytyksen hoitaa se lääkäri, joka on vuorossa, Valpas sanoo.

Lappeenrantalainen Krista Hulkkonen ja sunnuntaina syntynyt vielä nimetön esikoistytär. Hulkkonen oli tyytyväinen, kun sai yöpyä synnytysosastolla puolisonsa ja pienokaisensa kanssa perhehuoneessa. Tommi Parkkinen / Yle

Synnytykset ja laaja päivystys halutaan säilyttää

Etelä-Karjalan keskussairaalan synnytysosaston ylilääkäri Antti Valpas painottaa, että ulkomaalaiset synnyttäjät eivät tule kotimaisten synnyttäjien tilalle, vaan heidän lisäkseen.

Synnytysten lukumäärä putosi vuonna 2017 ensimmäistä kertaa alle tuhannen eli 967:ään, eikä määrä kuluvan vuoden alkupuoliskon lukujen valossa tule siitä ainakaan nousemaan.

– Pohja tälle Hyksin Oy:n yhteistyölle on vahvasti se, että haluamme säilyttää Etelä-Karjalassa laajan päivystyksen sairaalan ja synnytykset. Vaikka ulkomaalaisten synnytysten määrä ei olisi iso, niin eiköhän tällainen toiminta katsota ministeriössäkin hyväksi, sanoo Tuula Karhula.

Etelä-Karjalan keskussairaala on yksi Suomen laajan päivystyksen sairaaloista, joissa hoidetaan erikoisosaamista edellyttäviä toimenpiteitä, kuten riskisynnytyksiä, pallolaajennuksia ja vakavia kolaritapauksia.

Artikkelia on tarkennettu 22.8.2018: Hyksin Oy järjestää Hyvinkään sairaalan yksityiset synnytyspalvelut.