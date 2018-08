Nuoriso kiipeili Hietaniemen hautausmaan muurin hajalle Weekend-viikonloppuna – Nyt ei tiedetä, kuka maksaa laskun

Helsingissä Hietaniemen hautausmaalla sortuneen muurin korjaaminen on tuomassa mittavan laskun. Korjauksen tuore kustannusarvio on noin 150 000 euroa.

Juutalaisen hautausmaan ja uurnalehdon välinen muuri sortui kiipeilyn takia viime viikonloppuna Weekend Festivalin aikaan, kun hautausmaalle tuli nuorisoa kuuntelemaan musiikkia ilmaiseksi.

Kappelityön johtaja Kalervo Mattila Helsingin seurakuntayhtymästä on harmissaan.

– Muuri on noin viidestä kohtaa sortunut. Siellä on eilen käynyt kiviurakoitsija, jonka hinta-arvio korjaamisesta on 150 000 euroa. Se ei ole mikään helppo työ.

Mattila pelkää, että korjaamistyön lasku jää evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ja juutalaisen seurakunnan maksettavaksi.