Seksitähden asianajaja härnää Yhdysvaltain presidenttikisaan lähdöllä – "Trump ei ole tarpeeksi älykäs, hän jäisi väittelyssä aivan kakkoseksi"

Stormy Daniels ja Michael Avenatti tiedotustilaisuudessa oikeustalon edustalla New Yorkissa huhtikuussa. AOP

Aikuisviihdetähti Stormy Danielsin asianajaja Michael Avenatti harkitsee vakavasti istuvan presidentin Donald Trumpin haastamista Yhdysvaltain vuoden 2020 presidentinvaaleissa. Asiasta kertoo esimerkiksi Huffington Post -uutissivusto (siirryt toiseen palveluun).

Avenatti on jo alkanut kiertää osavaltioita, joissa järjestetään ensimmäiset demokraattipuolueen presidenttiehdokkaan esivaalit.

Avenatti sanoo olevansa ehdottomasti käytettävissä, jos puolueella ei ole muuta ehdokasta, jolla olisi todelliset mahdollisuudet päihittää Trump.

Los Angeleissa asuva asianajaja on ollut näkyvästi esillä tiedotusvälineissä. Hän edustaa Stormy Danielsia (oikealta nimeltään Stephanie Clifford) tämän oikeusjutussa presidentti Trumpia vastaan.

Avenatti nähtiin mm. sunnuntaina MTV-televisiokanavan videomusiikkigaalassa, jonka yhteydessä hän kertoi ehdokkuudestaan.

Kovia sanoja Trumpista

Avenatti on uhonnut, että julkisessa väittelytilaisuudessa Trump ei kykenisi voittamaan häntä ja siksi pelkää häntä.

– Hän on kiusaaja ja uskon, ettei hän pidä ihmisistä, jotka lyövät takaisin. Uskoisin olevani erittäin vahva häntä vastaan. Hän ei ole kovin nopea liikkeissään. En usko, että hän on älykäs ja arvelen hänen jäävän täysin kakkoseksi, Avenatti sanoi FoxNewsin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Demokraattipuolue tarvitsee Avenattin mielestä taistelevaa ehdokasta, koska "vaikka hän [Trump] on kuinka korruptoitunut ja ilkeä, mutta tapella hän osaa".

Kova taistelu tulossa

Demokraatit ovat Avenattin mielestä olleet liian pehmeitä.

– Demokraateilla on ollut taipumusta mennä kynsileikkureiden kanssa tulitaisteluun, hän sanoi demokraattipuolueen tilaisuudessa.

Avenattin mielestä vuoden 2016 vaalien demokraattiehdokas Hillary Clinton oli "maamme historian pätevin ehdokas Valkoiseen taloon". Tähän toteamukseen Avenatti kuitenkin lisää heti seuraavan kommentin.

– Vaikka olisi koko maailman kokemus, koko maailman pätevyys ja kaikki mahdolliset poliittiset asemat, ne eivät merkitse mitään, jos et kykene voittamaan Donald Trumpia seuraavissa vaaleissa, piste.

Avenatti on lähettänyt terveisiä muille mahdollisille demokraattiehdokkaille.

– [Vuoden 2020] vaaleista on tulossa raaka iskujenvaihto, katutappelu, ja jos et ole valmis sellaiseen kampanjaan, sinun on parempi pysyä kotona ja olla hakematta ehdokkuuta.

Perinteisiä demokraattitavoitteita

Avenattin poliittinen agenda koostuu perinteistä demokraattipuolueen tavoitteista.

Hän puolustaa julkista terveydenhoitoa ja ihmisten tasa-arvoa. Hän haluaa "järkevää" aseiden rajoittamista, "ettei Yhdysvalloissa sattuisi enää yhtään kouluampumista".

Hän laittaisi lisää rahaa opettajakoulutukseen ja turvaisi Yhdysvaltain rajat "kunnioittaen samalla maamme perustajien arvoja ja periaatteita".

Avenatti on ilmoittanut, ettei ole halukas asettumaan ehdolle syksyn kongressivaaleihin.

