Baltic Yachts haluaa viedä takavarikkopäätöksen korkeimpaan oikeuteen

Kiistaa yhtiön luksusjahdin väitetyistä vioista on puitu jo vuosia.

Luksusveneitä valmistava pohjalainen Baltic Yachts hakee korkeimmalta oikedelta valituslupaa yhtiön omaisuutta koskevassa takavarikkoasissa.

Yle kertoi viime viikolla, että yhtiön kaikkien aikojen suurimman purjeveneen ostaja hakee Balticilta yli 22 miljoonan euron korvausta ostajan väittämien vikojen takia. Balticin mukaan veneessä ei ole ollut vikoja.

Hovioikeus vahvisti kesällä yli 21 miljoonan takavarikon mahdollisten saatavien turvaamiseksi. Veneen ostajan pyynnöstä takavarikko on toistaiseksi rajoitettu kahteen miljoonaan euroon.

Takavarikon täytäntöönpanolla ei Baltic Yachtsin toimitusjohtajan Sam Stenbergin mukaan ole vaikutusta yhtiön operatiiviseen toimintaan, koska kyse on immateriaalisista oikeuksista ja omistuksista muissa yhtiöissä.

Pitkä kiista

S/y Hetairos on maailman suurin hiilikuitukomposiitista rakennettu purjevene, pituutta sillä on liki 67 metriä. Tästä YouTube-linkistä voi katsoa (siirryt toiseen palveluun), millainen alus on. Veneen rakentaminen kesti neljä vuotta.

Luksusjahdin ostanut Panamax väittää, että vuonna 2011 valmistuneessa jahdissa on ollut puutteita, vikoja ja virheitä, joita Baltic on kieltäytynyt korvaamasta.

Veneen myyntihintaa tai omistajaa ei paljasteta. Marine Traffic -nettisivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan Hetairos purjehtii Caymansaarten lipun alla. Se on sivuston mukaan tuttu vieras esimerkiksi Palma de Mallorcan satamassa.

Molempien osapuolten pyynnöstä suurin osa aineistosta on julistettu salattavaksi joko 25 tai 15 vuotta. Salauksen piiriin kuuluvat kaikki liike- ja ammattisalaisuuksia sisältävät asiat.