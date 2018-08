Pahin pelko toteutui maitotilalla: jo seitsemän nelijalkaista perheenjäsentä viety teuraaksi, eikä se siihen jää

Kesän poikkeuksellinen kuivuus on ajanut tilalliset ahtaalle. Rahaa ja rehua ei ole tarpeeksi.

Tästä on kyse Kuiva kesä on johtanut rehun puutteeseen maatiloilla.

Tilalliset joutuvat laittamaan teuraaksi eläimiä, jotka eivät tuota tarpeeksi.

Ongelma koskettaa tilallisia ympäri Suomen.

Kairisten tilalla Maskussa, parikymmentä kilometriä Turusta, on jouduttu kovan paikan eteen. Karjan rehu ja rahat ovat kuivan kesän jäljiltä niin loppu, että kymmenen prosenttia tilan lehmistä on pitänyt laittaa teuraaksi. Viisi lehmää koki loppunsa viime viikolla ja kaksi jo sitä ennen.

Emäntä Seija Kairinen laskeskelee, että navetassa häntää heiluttaa vielä viitisenkymmentä lehmää. Lisäksi ulkosalla on nuorkarjaa.

– Kaikkemme täällä koitetaan, että jokainen lehmä hoidettaisiin hyvin, Kairinen sanoo.

Eino Kossila / Yle

Rehusiiloihin ei ole tänä kesänä saatu omilta pelloilta tarpeeksi täytettä. Lehmille onkin syötetty myös muualta ostettua rehua.

Seija Kairinen esittelee tyhjiä rehusiiloja.

– Todella tiukoilla mennään. Saimme pellosta vain noin 30 prosenttia normaaliin verrattuna. Jos rehua on ollut myytävänä, niin se on ollut hirvittävän kallista. Meillä on tähän mennessä mennyt tähän noin 37 000 euroa, Kairinen sanoo.

Kovaa karsintaa nyt pidetään. Pitää koko ajan katsoa, että kuka on seuraava lähtijä. Seija Kairinen

Summaan ei ole laskettu peltojen sadetuksesta aiheutuneita kuluja. Myöskään kaikkia talvella tarvittavia ostorehuja ei ole vielä hommattu.

Eläimille annettavaa rehun määrää on ollut pakko vähentää.

– Pidän kyllä rehua kauemmin lehmien edessä. Niiden täytyy syödä tarkemmin, mutta eivät ne oikein tykkää siitä lopusta. Niiden on nyt vain opittava, Kairinen sanoo.

Tilanne saa itkemään

Emäntä on tukalassa tilanteessa ja pakotettu katsomaan lehmiään erilaisella silmällä.

– Katsomme tuotosta ja utareterveyttä. Seuraamme, kuinka ahkerasti lehmät käyvät robotilla. Teemme nyt kovaa karsintaa. Koko ajan pitää katsoa, kuka on seuraava lähtijä, Kairinen sanoo.

Ruokapulassa joukosta on pakko noukkia heikoimmat pois ennen talviruokinnan alkua.

– On turhaa laittaa huonotuottoinen lehmä pois vasta jouluna, jos se on jo ehtinyt syömään rehua.

Seija Kairinen ei pysty pidättelemään itkua katsellessaan lehmiä, joita hän kutsuu työkavereikseen ja hyviksi ystävikseen.

– Kyllä tämä hirveän surullista on. Viimeksi eilen ajattelin, ettemme tästä selviä, kun rahatilanne on niin paha, Karhinen sanoo ääni murtuen.

Parin viikon vanhan Penni-vasikan emä jouduttiin laittamaan teuraaksi. Eino Kossila / Yle

