Taksien Kela-kapina jatkuu edelleen idässä – moni kauempaa tullut taksiyrittäjä on käynyt hakemassa hyvät tienestit, väittää välityskeskus

Rautalampilainen Merja Laitinen käyttää Kela-taksikyytiä vähintään kaksi kertaa viikossa. Laitinen käy joka viikko kuntoutuksessa Suonenjoen uimahallilla.

Ennen oli tuttu vakiokuljettaja omasta kunnasta, mutta nyt taksi voi tulla kymmenien kilometrien päästä. Ylen seuratessa Laitisen taksimatkaa tällä viikolla menokyyti tuli yli 70 kilometrin takaa Kuopiosta. Pyörätuolia tarvitseva Laitinen on harmissaan kyytiuudistuksesta.

– Kyytiä on odotettava kauan tai se tulee ennakkoon. Taksia tilatessa joutuu puoli tuntiakin odottamaan, että saa puhelun läpi, sanoo Merja Laitinen.

Kela-kyytien sujuvuutta läheltä vuosikymmeniä seurannut Merjan äiti, Kaisa Laitinen, ihmettelee uudistusta. Laitisen mukaan kyyti on jäänyt viime viikkoina jopa tulematta ja joskus taksi on tullut reilusti etuajassa.

– Uudistus tuntuu hirveän vaikealle. Aikataulut eivät pidä paikkaansa. Odottaminen ja taksin tilaaminen käy työstä. Nyt ei ole luottoa tähän uuteen systeemiin. Saa jännittää tuleeko kyyti vai ei, miettii Kaisa Laitinen.

Kyytivälittäjän mukaan toiminta parantuu jatkuvasti

Viiteen maakuntaan kelataksikyytejä välittävän Pro-Keskuksen mukaan toiminta on hioutunut uudistuksen jälkeen koko ajan paremmaksi. Keskuksen mielestä taksiyrittäjän kannattaa ajaa kyytejä kaukana kotipaikaltaan.

– Jos lasketaan vain yhden kuljetuksen kannattavuutta niin se ei kannata, mutta kyllä meillä on nyt esimerkiksi mikkeliläisiä autoja Joensuussa. Taksiyrittäjät ovat vuokranneet sieltä asuntoja ja ovat todenneet ajot hyvinkin kannattaviksi. Mikkeliläisiä ja kuopiolaisia takseja on ajanut myös Iisalmessa, kertoo Pro-Keskuksen hallituksen jäsen Jarmo Immonen.

Kelakyytejä välittävän Pro-Keskuksen hallituksen jäsen Jarmo Immonen Antti Karhunen / Yle

Pro-Keskus välittää vuodessa yli 600 000 Kela-taksikyytiä. Pelkästään Pohjois-Savossa kyytivälityksiä on keskimäärin ainakin 16 000 kappaletta kuukaudessa. Ohjeistuksen mukaan kyyti on tilattava edellisenä päivänä viimeistään kello 14. Tällöin välittäjälle jää aikaa miettiä seuraavan päivän kyytijärjestelyjä. Koko maassa Kela-kyytejä oli viime vuonna 3,2 miljoonaa kappaletta.

Kelan mukaan taksikyytiuudistus toimii suuressa osassa maata jo oikein hyvin. Välityskeskuksilla on taksisopimuksista vielä pulaa ainakin Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Satakunnassa. Myös kyytitilausten jonotusajat ovat olleet välillä liian pitkiä. Tavoitteena on, että soittajan odotusaika linjalla on enintään 80 sekuntia.

Osa taksiyrittäjistä teilaa kyytiuudistuksen

Kyytivälitysuudistus on herättänyt suurta arvostelua pienissä maaseutukunnissa. Sisä-Savossa Rautalammilla yksikään paikallisista taksiyrittäjistä ei ole toistaiseksi hyväksynyt uutta kyytivälityssopimusta. Taksit pitävät sopimusta taloudellisesti kehnona.

Monella taksiyrittäjällä on nyt kova huoli tulevaisuudestaan, sillä Kela-kyydit toivat aiemmin jopa reilusti yli puolet tuloista. Rautalammilla taksiyrittäjät ovat seuranneet tarkasti kuka kyytejä nyt ajaa. Kunnassa on nähty viime viikkoina takseja ainakin Rantasalmelta, Kuopiosta, Laukaasta ja Äänekoskelta. Kyytiuudistus saa täystyrmäyksen.

– Henkilökohtaisesti en ole kuullut keneltäkään myönteistä palautetta, kaikki on negatiivista. Ei ainakaan asiakkaan kannalta ole uudistus ollut mikään loistava, sanoo Rautalammin Taksit ry:n puheenjohtaja Jukka Markkanen.

Rautalammin Taksit ry:n puheenjohtaja Jukka Markkanen. Antti Karhunen / Yle

Myös Rautalammin kunnanjohtaja Anu Sepponen on seurannut Kela-taksiuudistusta tarkasti. Sisä-Savon kunnat jättivät viime viikolla kannanoton huolestaan uudistuksen vaikutuksista maaseututaksien toimintamahdollisuuksiin.

– Uusi kyytimalli on aiheuttanut huolta ja murhetta. Asiakkaat eivät ole saaneet kyytiä toivotulla tavalla. Erityisesti lyhyellä varoitusajalla tilattavia, päivystystyyppisiä kyytejä on jäänyt saapumatta tai odotusajat ovat olleet pitkiä. Lääkäriaikoja on sen takia peruuntunut, kertoo kunnanjohtaja Anu Sepponen.

Kunnat vaativat Kelalta parannuksia kyytivälityksiin

Kelan johto ja pohjoissavolaiset kunnanjohtajat kävivät taksiuudistusta läpi yhteisessä palaverissa Helsingissä tiistaina. Paikalla olleen Tervon kunnanjohtajan Petteri Ristikankaan mukaan keskustelu oli tarpeellinen kaikille osapuolille.

– Toimme napakasti esille asiakasnäkökulmaa. Nyt mietitään, miten kyytikuviota saadaan korjattua, kertoo Ristikangas.

Pro-Keskuksella on Kela-kyytejä ajamassa nyt yli tuhat autoa. Jarmo Immosen mukaan suurin osa sopimuksen tehneistä takseista on tyytyväisiä nykytilanteeseen. Keskuksen tavoitteena on saada Kela-kyyteihin 50–70 prosenttia siitä autokannasta, joka oli aiemmin mukana Kela-kuljetuksissa.

– Tyytymättömämpiä ovat olleet ne taksiyrittäjät, jotka eivät ole halunneet tehdä meidän kanssa sopimusta, sanoo Jarmo Immonen.

Maaseututaksit ovat arvostelleet myös uudistuksen vaatimia laiteuudistuksia autoihin. Laitepäivitykset tuovat taksille yli 200 euron kulut kuukaudessa. Pro-Keskus puolustaa laitepäivityksiä.

– Sitä investointia vastaan saa tietyn liiketoiminnan. Tuo pitäisi laskea, paljonko pitää saada ajoja, että se kannattaa. Aika moni yrittäjä on tehnyt meidän kanssa sopimuksen ensin yhdellä autolla. Sitten yrittäjä on halunnut lisätä autoja kun on nähnyt toiminnan kannattavuuden, sanoo Immonen.

Merja Laitisen Rautalammilta Suonenjoelle kyydinnyt taksinkuljettaja Kari Kinnunen sanoo seuranneessa uudistusta hieman hämmentyneenä. Kuopiolaisen taksiyrityksen palveluksessa oleva Kinnunen arvioi ajojen lisääntyneen. Myös pienet kunnat ovat tulleet entistä tutummiksi. Kinnunen kummastelee, miksi monet taksiyrittäjät eivät enää aja kelakyytejä.

Kuopion Tila-Auto Oy:n kuljettaja Kari Kinnunen. Antti Karhunen / Yle

– Mikä on se syy, että paikkakunnan omat autot eivät lähde ajoon, kun toiminta on mielestäni kuitenkin jotenkin järkevässä suhteessa. Vaikea sanoa ja näkökulmia on paljon. Ehkä voi olla sitäkin, että ei ole tietoa, kuinka homma tosiasiassa toimii, miettii Kinnunen.

Merja Laitisen Kela-kyyti kotipihasta Suonenjoen uimahallille meni hyvin ja ainakin menomatkalle taksi tuli ajoissa. Usein taksia tarvitseva Laitinen kaipaa kuitenkin vielä parannusta kyytivälitykseen.

– Tulee aika pitkä talvi odotella, jos ei mitään korjausta tule. Pitää olla lehmän hermot, että jaksaa odottaa ja odottaa.