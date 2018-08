Huikeat näkymät odottavat pihkaniskoja Mikkelissä – suunnistuksen SM-kisoissa yli 2000 osallistujaa

Tästä on kyse Suunnistuksen pitkien matkojen SM-kilpailut järjestetään 25. –26. elokuuta Mikkelin Ylivedellä.

Kilpailijoita on lähes 2000 ja sarjoja yhteensä 32.

Nuorimmat suunnistajat ovat 15-vuotiaita ja vanhimmat 85-vuotiaita.

Kartta, check! Kompassi, check!

Tanner tömisee tulevana viikonloppuna Mikkelin Ylivedellä, Neitvuoren ympäristössä. Arviolta yli 2000 suunnistajaa 32 sarjassa tallaa rastien perässä suunnistuksen pitkien matkojen SM-kisoissa.

184 metrinen Neitvuori on yksi Etelä-Savon korkeimmista vuorista. Huimat korkeuserot tulevat kisaajille tutuiksi, kun yli satametriset mäet paljastavat komeat näkymät norppien kotilahdelle, Saimaalle.

SM-kisojen ratamestarina toimiva Mika Ahola, 49, on reissannut suunnistuksen perässä ympäri Eurooppaa. Hän näkee Neitvuoren, suojellun luonnonmuistomerkin, ympäristön poikkeuksellisena suunnistusalueena.

– Neitvuori on näkemäni perusteella top 3 –maastoja Suomessa. Kisaajille tulee eteen fyysisen haasteen lisäksi suunnistuksellisia haasteita erilaisine reitinvalintavaihtoehtoineen, Ahola kertoo.

184 metriä korkean Neitvuoren huipulta paljastuu hienot näkymät Saimaalle. Esa Huuhko / Yle

Suunnistus ei katso ikää

Ikä ei ole viikonlopun kisoissa kynnyskysymys. Nuorimmat suunnistajat ovat 15-vuotiaita ja vanhimmat jopa 85-vuotiaita.

Lars Vicari, 19, ja Rauni Muikku, 75, kuuluvat järjestävän seuran, Navin, aktiiveihin. Eri suunnistussukupolvia edustavaa kaksikkoa ei kuitenkaan tällä kertaa kisaamassa nähdä, sillä Navi vastaa kisojen järjestelyistä.

Sadan metrin jyrkän nousun jälkeen istahdamme alas Neitvuoren huipulle.

– Nämä ovat kyllä hienoja maastoja. Täällä on paljon korkeuseroja ja pikkupiirteisyyttä, Muikku tokaisee.

– Tämä on todella haastavaa ja vaativaa maastoa, joka ei tule päästämään kilpailijoita helpolla, Vicari täydentää vierestä.

Rauni Muikkua ja Lars Vicaria yhdistää intohimo suunnistukseen. Esa Huuhko / Yle

Muikku on eläkkeellä oleva peruskoulun opettaja, jota suunnistus on vienyt ympäri maailman. Hän on myös tuttu näky veteraanien MM-kisoissa. Muikun näkemyksen mukaan suunnistaja ei ole koskaan valmis. Se potkii eteenpäin.

– Suunnistuksesta jää aina jotain hampaankoloon. Kympin suoritusta ei koskaan saa. Suunnistaja näkee myös paljon enemmän kuin turisti, kun kierretään joka ikinen puskanjuuri.

Vicari kuuluu suunnistajien uuteen polveen, joka on kasvanut teknologian maailmassa.

– Analysointipuolella käytetään hyödyksi GPS:än ja sykekäyrän tuottamaa dataa. Sen avulla katsotaan miten niitä sekuntia voidaan viilata pois ja parantaa suoritusta.

Muikku paljastaa, että hänen täytyy pysähtyä rastin jälkeen katsomaan karttaa, ja miettiä seuraavaa siirtoaan.

– Tuntuu, että nämä nuoret suunnistajat vähän vain vilkaisevat karttaa, ja osaavat heti jatkaa matkaa, Muikku naurahtaa.

Onko juniorilla ja seniorilla sitten mitään yhteistä?

– On. Intohimo suunnistamiseen yhdistää meitä, Vicari paljastaa.

Lars Vicari kävi testaamassa kisamaastot. Esa Huuhko / Yle

Nosteessa

Kehittyneen teknologian lisäksi myös suunnistuksen televisiointi on ottanut viime vuosina aimo harppauksia eteenpäin. Kun ennen katsojille oli tarjolla lähtö ja maalisuoraratkaisu, nykyään on mahdollista seurata kilpailijoiden etenemistä kisan aikana. Parantunut visuaalinen ilme on ollut omiaan kasvattamaan lajin kiinnostavuutta.

– Suunnistuksen ydin ilmenee nykyään paremmin televisiossa, kun kuvaaja juoksee suunnistajan perässä. Se tuo katsojan lähelle suoritusta, Vicari kertoo.

Suunnistus vaikuttaa olevan tällä hetkellä pop. Navin puuhamies Ahola näkee, että varsinkin kuntosuunnistuksen suosio työikäisten keskuudessa on selvässä nousussa.

– Olemme järjestäneet lasten suunnistuskouluja ja lasten vanhemmat ovatkin lopulta olleet niitä suunnistuksesta kiinnostuneempia, Ahola naurahtaa.

Älykkölaji

Ahola on pannut merkille, että suunnistajien joukosta löytyy paljon korkeasti koulutettuja, teknologiaan suuntautuneita ihmisiä. Näkemyksessä saattaa piillä totuuden siemen. Suunnistajat ovat nimittäin vuoden 2016 Jukolan yhteydessä tehdyn tutkimuksen mukaan usein pitkälle koulutettuja ja esimiestehtävissä.

– Suunnistuksesta löytyy samoja piirteitä ja taitoja kuin työelämästä. On tehtävä nopeita päätöksiä ja katsottava koko ajan eteenpäin, Vicari puntaroi.

– Minunkin sarjassani kilpailee eräs arkkitehti, joka on tottunut lukemaan piirrustuksia ja hän pärjää todella hyvin, Muikku kertoo.

Rauni Muikku miettii seuraavaa siirtoaan rastin leimaamisen jälkeen. Esa Huuhko / Yle

Haastattelu keskeytyy, kun veteraanisuunnistaja kaivaa rinkastaan esille eväsrasiat.

– Mitäs pojat sanotte siihen, jos joisimme kahvit ja nauttisimme voileivät?

Kaikki nyökkäävät. Aloitamme evästaukomme Muikun äidillisessä seurassa. Näkymä Saimaalle on henkeäsalpaava.

– Jos työ on stressaavaa, niin mikäs sen parempi vastapaino kuin mennä metsään. Siellä unohtaa kaiken muun, hän sanoo ja kaataa kahvia kuksaan.