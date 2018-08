Tarina kertoo täydessä ammuslastissa Kallaveteen uponneesta kuorma-autosta – armeija on etsinyt sitä vielä viime vuosinakin, mutta turhaan

Eräänä talvisena päivänä täydessä räjähdelastissa ollut armeijan kuorma-auto kolisteli rannalta Kallaveden lahden yli vievälle jäätielle. Se ei ollut mitenkään harvinainen näky Kuopiossa, jossa toimi sodanjälkeisinä vuosikymmeninä niin puolustusvoimien asevarikko kuin valtion ammuslataamo.

Mutta sillä kertaa tapahtui jotain odottamatonta. Jää petti ja kuorma-auto upposi lasteineen mustaan veteen. Ja siellä se on vieläkin, jos varikkoalueen naapurina asuneiden mökkiläisten perimätieto pitää paikkansa.

Tämä tarina on vain pieni palanen muistitiedon runsaudensarvesta, jonka alueella toiminut sotateollisuus on Kuopioon jättänyt. Varsinkin Neulalahteen tarkoituksella ja tahattomasti päätyneet räjähteet elävät yhä tarinoissa.

Tarina uponneesta kuorma-autosta on tuttu puolustusvoimien räjähderaivauksista vastaavalle yliluutnantti Janne Aittamaalle.

– Olen kuullut samaa huhua kolmena eri muunnoksena. Yhteistä niille on se, että kuorma-auto on tippunut, hän kertoo.

Jos niin on tapahtunut, joko sitä ei ole löytynyt tai se on jo nostettu. Janne Aittamaa

Aittamaa on vastuussa jo vuosikymmeniä jatkuneesta valtavasta urakasta, jossa raivataan Neulalahden pohjaa mahdollisimman puhtaaksi sinne viime vuosisadalla upotetuista räjähteistä. Järveen on hävitetty puolustusvoimien varikon, valtion ammuslataamon ja myös yksityisten toimijoiden räjähteitä.

Kalastajan vinkki johti uuteen löytöön

Matti Myller / Yle

Puolustusvoimat ottaa mielellään vastaan paikallisten tietoja upotuksista, sillä mitään kattavaa tietokantaa räjähteiden sijainnista ei ole. Järjestelmällistä paikkatietoa on kerätty löydöistä ja raivauksista vasta 2010-luvulla.

– Se olisikin helppoa, jos sellainen olisi, yliluutnantti Aittamaa huokaa.

Aina joskus ranta-asukkaiden vinkit johtavat löytöön. Näin kävi viimeksi eilen: paikallinen kalastaja oli kertonut raivaajille, että Viinaniemen rantaan olisi joskus ammuttu jäältä panssarintorjunta-aseella. Perimätieto osoittautui oikeaksi, sillä rantavedestä löytyi kaksi 20 millimetrin panssariammusta. Monesti perimätiedossa on kuitenkin ongelmansa, kun tapahtumista on ehtinyt kulua niin kauan.

– Tässä tapauksessa alue oli suhteellisen tarkasti rajattu. Mutta jos lähdetään aavalle järvenselälle tarkistamaan paikkaa, jonne kuorma-auto on uponnut, siellä saattaa olla neliökilometreittäin tutkittavaa aluetta. Se on vähän kuin etsisi neulaa heinäsuovasta.

Vanha kansa on tiennyt, mitä tänne on upotettu. Juuso Happonen

Puolustusvoimat on kyllä yrittänyt löytää kuorma-autoa niiltä alueilta, joilta se voisi kertomusten perusteella löytyä. Reissuilta on kuitenkin palattu tyhjin käsin. Yliluutnantti Aittamaa epäilee, mahtaako kuorma-autoa ollakaan pohjassa.

– En kyseenalaista sitä, etteikö kuorma-auto olisi voinut vajota jäihin. Mutta jos niin on tapahtunut, joko sitä ei ole löytynyt tai se on jo nostettu, hän sanoo.

– Jos armeijan kuorma-auto on uponnut täydessä ammuslastissa, en usko, että sitä olisi olankohautuksella ohitettu.

"Osa ei ole halunnut kertoa kenellekään"

Jos armeija lähtisi tarkistamaan kaikkia paikallisten antamia vinkkejä räjähteitä, se tietäisi valtavaa urakkaa. On esimerkiksi huhu, jonka mukaan räjähteitä olisi upotettu suuria määriä lähelle Neulaniemen kärkeä eli aivan muualle kuin missä raivauksia on tehty.

Sitten on huhuja, joiden mukaan räjähteitä on upotettu myös Sorsasalon entisen varikon edustalle ja Kallansiltojen kohdalle. Niitä voidaan mahdollisesti tarkistaa myöhemmin, mutta tällä hetkellä puolustusvoimien resurssit on sidottu Neulalahden puhdistamiseen.

Neulaniemen seudun mökkiläisten puheenjohtaja Juuso Happonen sanoo, että lahden värikäs historia on ollut jollakin tapaa vaiettu asia. Osa tarinoista on noussut esiin vasta nyt, kun kaupungin suuri rakennushanke Neulalahden rannoille on tullut lähelle.

– Vanha kansa on tiennyt, mitä tänne on upotettu. Osa ei ole halunnut kertoa kenellekään, koska heistä armeijaa on mollattu jo muutenkin niin monista asioista. Ymmärrän sen, Happonen sanoo.

Paikallisten huolena ei vain räjähteet

Nyt Happonen toivoisi, että puolustusvoimat tai Kuopion kaupunki kertoisivat paikallisille, mitä pohjassa oikeasti on ja mitä sinne vielä jää. Tällä hän ei tarkoita pelkästään räjähteitä, vaan niistä ja muista lähteistä järvenpohjaan liuenneita myrkkyjä.

Yle uutisoi kesällä Neulalahden pohjasta löytyneistä korkeista raskasmetallipitoisuuksista. Kaupunki oli tiennyt asiasta, mutta alueen mökkiläisiä edustavasta Happosesta tuntuu, että siitä ei ollut kerrottu riittävän avoimesti valtuutetuille ja asukkaille.

– Tämä on armeijan ongelmajätteiden loppusijoituspaikka. Minua huolestuttaa kaupunkilaisena, kalastajana ja mökkiläisenä, että mitä tapahtuu esimerkiksi sedimentissä olevalle elohopealle.

Yliluutnantti Janne Aittamaa johtaa puolustusvoimien räjähderaivausta Kuopiossa. Matti Myller / Yle

Kuopio ottaa parhaillaan uusia näytteitä sekä sedimentistä että Neulalahden kaloista. Kalatutkimuksen ensimmäiset tulokset tulivat tänään keskiviikkona ja niiden mukaan kaloissa ei ole niin paljon elohopeaa, ettei niitä voisi syödä. Kattavampia tutkimustuloksia tulee myöhemmin syksyllä.

Puolustusvoimien räjähderaivaukset päättyvät puolestaan ensi vuonna, mikäli eteen ei tule yllätyksiä. Miljoona euroa maksaneen ja lisäksi noin 20 henkilötyövuotta vieneen urakan nimissä on järvenpohjasta saatu pois jo yli puoli miljoonaa räjähdettä. Kaikkia ei saada ylös koskaan.

– Tämmöistä takuuta ei voi antaa. Pyritään saamaan ne alueet raivattua, joihin rakennustyöt vaikuttaa. Luonnollisesti raivataan myös laajemmalta alueelta ne räjähteet, jotka aiheuttavat vaaraa rakentamiselle tai virkistyskäytölle, yliluutnantti Aittamaa sanoo.