Väitös: Yhteiskäyttöautoilu on Suomessa ainakin 10 vuotta Saksaa jäljessä – osuuskuntamalli voisi tuoda autojen jakamisen pienille paikkakunnille

Tästä on kyse Taneli Vaskelaisen väitöskirja tutki Saksan yhteiskäyttöautoilua.

Saksassa on jo kaksi miljoonaa yhteisautojen käyttäjää.

Suomi seuraa Saksaa noin 10 vuotta jäljessä.

Kaupungit pyrkivät kaavoituksella lisäämään yhteiskäyttöautoja.

Diplomi-insinööri Taneli Vaskelainen keskittyi väitöstutkimuksessaan Saksan yhteiskäyttöautomarkkinoihin, koska Saksasta löytyy isoja autonjakopalveluja sekä pieniä yrittäjiä ja sosiaalisia liikkeitä. Ala on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut valtavasti.

– Vähän aikaa sitten Saksassa meni kahden miljoonan käyttäjän raja rikki. Kymmenisen vuotta sitten oli noin 500 000 käyttäjää.

Saksan kehitys toiminee Vaskelaisen mukaan hyvin ennusteena myös Suomen yhteiskäyttöpalveluiden etenemiselle. Palvelut yleistyvät, kun niiden tunnettuus kasvaa ja niitä tarjoavia yrityksiä tulee lisää.

– Helsingissä toimivan DriveNown kaltaisia yhdensuuntaisia palveluja tuskin tullaan näkemään pienissä kaupungeissa liiketoiminnan realiteettien takia. Toisaalta Saksan tapaan hyvinkin pienillä paikkakunnilla Suomessa voisi osuuskuntamalli toimia autojenjaossa, jos löytyisi vapaaehtoisia ponnistamaan palvelut liikkeelle.

Taneli Vaskelainen tutki edelläkävijämaan Saksan yhteiskäyttöautojen palveluja. Simo Pitkänen / Yle

Saksassa etenkin isot kaupungit ovat innostuneet yhteiskäyttöautoista, koska ne vähentävät yksityisautoilua. Saksalaisten tutkimusten mukaan yksi yhteiskäyttöauto syrjäyttää jopa 15 yksityisautoa.

– Oikeastaan ei pyritä kokonaan pääsemään autoista eroon, mutta ongelma on se, että suurkaupungeissa autoja on vaan valtavan paljon. Käytännössä tiet täyttyvät, vaikka tehtäisiin mitä. Siksi kaupunginisät ovat innostuneet yhteiskäyttöpalveluista, kertoo Vaskelainen.

Euroopassa eniten yhteiskäyttöautoja on asukasta kohden Sveitsissä, jopa sadoissa kunnissa ja pienimmillään 20 000 asukkaan kunnissa.

Suomi seurannee viiveellä Saksan kehitystä

Suomi ja monet muut maat tulevat Saksaa yli kymmenen vuotta jäljessä, mutta kehitys voi olla Saksan kaltainen. Siirtyminen yksityisautoilusta yhteiskäyttöautoihin etenee Suomessakin hitaasti, koska esimerkiksi työmatkat tehdään rutiininomaisesti aina samalla tavalla.

– Käytöksen muutos vaatii sen, että palvelut havaitaan, niitä pohditaan ja puhutaan kaverin kanssa. Asia saattaa tulla ajankohtaiseksi auton vaihdon tai muuton yhteydessä. Silloin saatetaan siirtyä yhteiskäyttöautoiluun tai luovutaan kakkosautosta.

Vaskelaisen mukaan Suomessa aika harva tuntee yhteiskäyttöpalveluita. Saksalaisessa palveluiden tunnettavuusmittauksessa yli puolet vastaajista osasi jo nimetä jonkun autonjakopalvelun.

Osuuskuntien taustalla on sosiaalinen liike, joka pyrkii vähentämään autoilua. Taneli Vaskelainen

Saksassa kaikkein nopeimmin ovat kasvaneet yhdensuuntaiset mallit kuten DriveNow ja Car2Go. Toisaalta vertausvuokrauksen suosio kasvaa samalla pikkuhiljaa.

– Osuuskuntien ja voittoa tavoittelemattomien yritysten taustalla on sosiaalinen liike, joka pyrkii vähentämään autoilua. Sekin on kasvanut Saksassa yli 10 prosentin vauhdilla vuosittain, kertoo Vaskelainen.

Autot kadunvarsilla markkinoivat koko palvelua

Suomessa isojen palveluntarjoajien vapaasti löytyviä yhteiskäyttöautoja näkyy jo katukuvassa Helsingissä, etenkin eteläisissä osissa. Asiakas saa auton käyttöönsä kadunvarresta ilman avaimia puhelinsovelluksella. Nämä autot markkinoivat alaa näkyvyydellään paremmin, kuin autohalleissa olevat osuuskuntien, taloyhtiöiden ja yritysten yhteisautot.

– Autojen näkyminen kadunvarsilla toimii mainoksena koko palvelulle eikä pelkästään sille brändille. Ihmiset miettivät, että mikähän tämä palvelu on ja ottavat siitä selvää. Palvelut eivät niinkään kilpaile keskenään, vaan ihmisten tietämättömyyden kanssa, korostaa Vaskelainen.

Aivan kuten aiemmin Saksassa, Helsingissäkin toimii jo useita palveluntarjoajia. Palveluja ovat kehittäneet muun muassa autovalmistajat, autovuokraamot, Kesko ja Osuuspankki. Palveluntarjoajia ovat muun muassa Suomen suurin yhteiskäyttöauto-operaattori 24Rent, sähköautoihin keskittyvä EkoRent, DriveNow, Go Now, City Car Club, Shareit Blox Car ja Veho Rent. Tähän mennessä toimijat eivät ole hehkuttaneet palveluiden takoneen rahaa.

DriveNow -palvelun autot ovat tuttu näky Helsingin katukuvassa. Timo-Pekka Heima / Yle

Yhteiskäyttöautot ovat osa Euroopan Union ja Suomen hallituksen ajamaa jakamistaloutta, jossa omistaminen ei olekaan enää tärkeintä. Autojen yhteiskäyttö on arkisiinkin tarpeisiin soveltuvaa autonvuokrausta. Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä saa auton käyttöönsä lyhyeksikin ajaksi kellon ympäri ja useista paikoista.

Käyttö ja tietoisuus lisääntyvät

Esimerkiksi Jyväskylään ensimmäinen yhteiskäyttöauto tuli kolmelle taloyhtiölle vuonna 2015.

– Asukkailta tuli toiveita kehittää palvelumalli ja nyt on kaksi autoa Jyväskylässä. Käyttöaste ja tietoisuus on lisääntynyt. Viime vuodesta tähän vuoteen on tullut 30 prosenttia lisää käyttöä, kertoo aluepäällikkö Harri Lehtonen Lumo-kotikeskuksesta.

Autoja käyttävät kaikenlaiset ihmiset. Harri Lehtonen

Kojamon ja 24 Rentin kehittämä yhteisautokonsepti toimii Lumo-kodeissa jo 24 paikkakunnalla ja palvelun piirissä on yli 30 000 kotia. Suomen suurin yhteiskäyttöoperaattori 24Rent tiedotti (siirryt toiseen palveluun) palvelleensa kesän aikana yli 8 000 asiakasta. Yhtiön autojen määrä kasvoi keväällä 300 autoon ja niiden varausmäärä kasvoi 60 prosenttia viime kesään verrattuna.

– Autoja käyttävät kaikenlaiset ihmiset, perheet, yksinäiset, opiskelijat ynnä muut, asioiden hoitamiseen, muuttoihin ja lomamatkoihin, listaa Harri Lehtonen.

Harri Lehtonen kertoo yhteiskäyttöautoilun kasvavan tasaisesti Jyväskylässä. Simo Pitkänen / Yle

Opiskelija Karri Kuosmanen hyödynsi mahdollisuutta yhteiskäyttöautoon ja hoiti muuttokuorman uuteen kotiin yhteiskäyttöisellä pakettiautolla. Kuosmasella ei ole omaa autoa, joten kynnys kimppa-auton kokeilemiseen oli matala.

– Asuntoyhtiön sivulta tuli sähköpostilinkki, jolla saatiin ajoneuvo haltuun pariksi tunniksi. Saatiin tavaraa vietyä uuteen kämppään. Se oli ihan tosi näppärää ja maksoi vähän yli 20 euroa eli se oli suhteellisen halpa.

Opiskelija Karri Kuosmanen oli tyytyväinen ensimmäiseen yhteisautokokemukseensa. Simo Pitkänen / Yle

Uudelle kaupunginosalle yhteiskäyttöautoja

Jyväskylässä yhteiskäytön edelläkävijänä toimii vanhan paperitehtaan sijalle nouseva Kankaan kaupunginosa. 5 000 asukkaan kaupunginosaan ei juurikaan kaavoitettu kerrostaloilla pysäköintipaikkoja, vaan Kankaan pysäköinti keskitetään isoihin yhteisiin pysäköintitaloihin.

Haluamme autot nimenomaan kaikkien käyttöön. Tanja Oksa

Tänä vuonna Kankaalle on tulossa kaksi "kimppakaaraa" tuhansien asukkaiden, työntekijöiden ja opiskelijoiden käyttöön. Autojen käyttöä tulevat avustamaan Kankaan Kaarakummit ja kaupunki on luvannut kompensoida ainakin pilottijaksolla kimppakaarojen parkkimaksut P-talossa.

– Täällä on jo yhteispihat, yhteinen alueellinen jätehuolto, uudenlainen pysäköintimalli eli kaikki toimijat pysäköivät pysäköintitaloissa. Lisäksi on alueportaali ja valokuituverkko ja muuta yhteisöllistä. Yhteiskäyttöautoille on oikeastaan alusta jo luotu, pohtii verkostopäällikkö Tanja Oksa Jyväskylän kaupungilta.

Verkostopäällikkö Tanja Oksa odottaa innolla yhteiskäyttöautojen tulemista Kankaan uuteen kaupunginosaan. Simo Pitkänen / Yle

Kankaan autohanke on nyt vaiheessa, jossa päätetään palvelun toimintamalli ja yhteistyökumppani.

– Monestihan pitää olla yksi päävuokralainen ja nyt pohditaan mikä se voisi olla. Ei ole luontevaa, että se olisi joku taloyhtiö, sillä haluamme autot nimenomaan kaikkien mahdollisten osapuolien käyttöön ja että käyttö olisi mahdollisimman suurta, kertoo Tanja Oksa.

Yksi vaihtoehto on hankkia heti alussa kaksi täyssähköautoa. Vuonna 2014 perustetun EkoRentin sähköautoja on yhteiskäytössä jo Helsingissä, Espoossa, Porvoossa ja Turussa.

– Päästötön palvelu laajenee pian Tampereelle, Riihimäelle, Hyvinkäälle ja Rovaniemelle. Tietenkin Jyväskylän Kankaan hanke kiinnostaa, kertoo EkoRentin toimitusjohtaja Juha Suojanen.

Kankaan yhteiskäyttöautot tulevat muun muassa opiskelijatornin asukkaiden käyttöön. Arvo Vuorela / Yle

Yhteiskäyttöautot vähentämään taloyhtiöiden autopaikkoja

Vapaudenkatu 79 täydennysrakentaminen on Jyväskylän ensimmäinen varsinainen pilottikohde uudesta pysäköintinormista. Vapaudenkadun juuri hyväksytyssä pilottikaavassa (siirryt toiseen palveluun) kokeillaan autopaikkojen määrän ja autotiheyden vähentämistä yhteiskäyttöautoilua hyödyntämällä.

Jos kiinteistö liittyy pysyvästi yhteiskäyttöautopalveluun, voidaan asemakaavan velvoittamasta autopaikkamäärästä vähentää korkeintaan viisi paikkaa yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti, yhteensä enintään 20 prosenttia paikkojen kokonaismäärästä.

Jyväskylän keskustassa on tarkoitus jatkossa Vapaudenkadun kaavan mukaisella tavalla mahdollistaa yhteiskäyttöautoilua. Keväällä pöydälle jäänyt pysäköintiuudistus on tulossa päätettäväksi syksyllä.

Vapaudenkatu 79 tuleva laajennusosa voi vähentää autopaikkoja sitoutumalla yhteiskäyttöauton hankintaan. Arvo Vuorela / Yle

Opiskelija Karri Kuosmanen aikoo jatkossakin suosia yhteiskäyttöautoa ja lupaa selvitä ilman omaa autoa jopa kymmenen vuotta. Kuosmasen mukaan ei ole järkeä hankkia omaa autoa, kun se kuitenkin notkuu suurimman osan ajasta käyttämättömänä parkkipaikalla. Vielä hän ei osaa sanoa onko yhteiskäyttöautoilu niin helppoa ja mukavaa, että oma auto jää kokonaan hankkimatta.

– Kun on tarvetta autolle, niin silloin se on hyvä saada lainaan. Aivan varmasti tulen käyttämään yhteisautoa jatkossa ihan arkipäiväisiin asioihin. Esimerkiksi kaupassa käyntiin pieni henkilöauto on just loistava.

Tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa väittelevä Taneli Vaskelainen asuu maailman toiseksi pyöräily-ystävällisimmässä kaupungissa Utrechtissa, Hollannissa eikä ole vielä koskaan kokeillut yhteiskäyttöautoa.

– Olen kyllä harkinnut sitä, sillä 30 metrin päästä kotiovelta on saatavilla yhteiskäyttöauto. Sillä voisi käydä esimerkiksi kansallispuistoissa, joihin pyörällä tai julkisella liikenteellä on hankala päästä.