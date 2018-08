Kuka korvaa, jos kyyti syöpähoitoon ei tule? Anne Berner ja taksiuudistuksen asiantuntijat vastasivat tähän ja 14 muuhun yleisön kysymykseen

Kysyimme pari viikkoa sitten yleisöltä, millaisia kysymyksiä uusi laki herättää ja millaisia kokemuksia heillä on uudistuksesta.

Yleisöä askarruttavat kysymykset koskivat taksien saatavuutta ja hintoja, Kelan korvaamia kyytejä, koko lakiuudistuksen mielekkyyttä sekä lainvalvontaa.

Yleisön kysymyksiin vastaavat tässä jutussa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, järjestöpäällikkö Katja Saksa Taksiliitosta, osastopäällikkö Kimmo Pylväs liikenteen turvallisuusvirasto Trafista, etuuspäällikkö Susanna Bruun Kelasta sekä hallituksen puheenjohtaja Börje Nummelin Kela-kyytejä viidessä maakunnassa välittävästä Pro-Keskuksesta.

Yhdeksi isoimmaksi ongelmaksi kyselyssä nousi Kelan kustantamien kyytien välittäminen maaseudulla ja siten koko taksitoiminnan kannattavuus siellä.

A-studio kävi tutustumassa ongelmaan Pohjois-Savossa ja käsittelee aihetta tänään keskiviikkona lähetyksessään TV1:ssä klo 21. Kysymyksiin vastanneet Saksa, Bruun ja Nummelin ovat vieraina myös lähetyksessä.

Kysymyksiä taksin tilaamisesta ja hinnoista

1. Miten voi varmistua, että taksin saa ajoissa?

Taksiliitto: Varsinkin maaseudulla taksi kannattaa tilata ennakkoon joko suoraan taksiyrittäjältä tai välityspalvelusta. Jos taksi ei silti tule, siitä pitää valittaa ensisijaisesti suoraan yrittäjälle tai välittäjälle.

2. Miten kuluttaja uskaltaa nykyään ottaa taksikyydin ”lennosta”? Jos taksi pysähtyy, ja se on “väärän” hintainen, joudunko maksamaan?

Taksiliitto: Taksin voi pysäyttää lennosta samaan tapaan kuin ennenkin. Jos hinnasta ei päästä sopuun, kun taksi on pysähtynyt, siitä ei tarvitse maksaa.

3. Mistä taksin voi nykyisin tilata?

Taksiliitto: Valtakunnallinen taksinvälityssovellus Valopilkku toimii edelleen. Taksin voi tilata myös paikallisista välityspalveluista ja suoraan taksiyrittäjältä, kuten ennenkin.

--

Taksin voi tilata monilla muillakin mobiilisovelluksilla, joita ovat esimerkiksi Fixutaxi, Lähitaksi, Kyyti, Taksi Helsinki ja muut alueelliset sovellukset. Katso Ylen vertailu yhdeksästä sovelluksesta.

4. Onko ruuhka-aikaan kalliimpaa?

Taksiliitto: Yleensä on, mutta se riippuu hinnoitteluperusteesta. Jos ajetaan mittarilla, taksa perustuu joko aikaan, matkaan tai näiden yhdistelmään. Useimmiten matka maksaa enemmän, jos taksi joutuu seisomaan ruuhkassa.

5. Tarvitseeko hintaa aina kysyä?

Taksiliitto: Ei tarvitse. Taksiyrittäjän pitää pystyä esittämään hinnan muodostumisen perusteet, mutta riittää, että ne ovat vaikka verkkosivuilla tai Facebookissa. Jos asiakas on vähänkään epävarma, kannattaa kysyä. Nykyään hinnan muodostuminen on täysin vapaata, mutta sen pitää olla asiakkaalle selvää.

Jos maksamisen tai palvelun kanssa tulee ongelmia, asiasta voi tehdä virallisen valituksen taksiyrittäjälle tai välityskeskukselle. Kuluttajaneuvonnan verkossa oleva Reklamaatioapuri (siirryt toiseen palveluun) auttaa siinä.

6. Mistä tiedän, kenellä on lupa harjoittaa taksin ajamista?

Taksiliitto: Luvan voi tarkistaa valtakunnallisesta Vallu-verkkopalvelusta (siirryt toiseen palveluun) lupanumerolla, Y-tunnuksella tai yrittäjän nimellä. Taksinkuljettajan pitää kertoa lupanumero, jos asiakas sitä pyytää.

Trafi: Taksiliikennettä harjoittavan velvollisuus on huolehtia, että matkustajan nähtävillä on luvan haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi.

Kela-kyytejä koskevia kysymyksiä

7. Kenen vastuulla tilatun taksin saapuminen on?

Kysyjän mukaan taksinkuljettaja oli kertonut terveyskeskuksen potilaalle, että tilattua kyytiä ei ole pakko vastaanottaa, jos tiedossa on esimerkiksi lyhyt matka.

Taksiliitto: Oletan, että tässä on kyse Kela-kyydistä. Taksin saaminen on silloin tilausvälityspalvelun (esimerkiksi Pro-Keskus) vastuulla. Se vastaa koko paketista tilaamisesta taksin tulemiseen saakka.

Pro-Keskus: Taksin saapuminen on meidän vastuullamme. Kun kuljettaja ottaa kyydin, se pitää hoitaa. Sopimukset on tehty niin, että taksiyhtiö saa sanktion, jos se ei saavu paikalle, vaikka olisi ottanut kyydin. Taksiyrittäjä maksaa tässä tilanteessa 300 euron sakon (siirryt toiseen palveluun), ja Pro-Keskus maksaa saman summan Kelalle.

Kela: Sopimuksessa on määritelty, että ajoissa eli edellisenä päivänä klo 14 tilattu kyyti saa poiketa +–15 minuuttia sovitusta ajasta. Asiakkaaseen on oltava yhteydessä, jos näin tapahtuu.

Jos paluukyyti tilataan vasta, kun asiakas on lähdössä terveydenhuollon tiloista, odotusaika saa olla korkeintaan 60 minuuttia. Pidempi aika mahdollistaa kyytien yhdistelyn, joka on taloudellisesti järkevää.

Pro-Keskuksen lisäksi muut tilausvälityspalvelut löytyvät tästä listasta. (siirryt toiseen palveluun)

8. Kuka korvaa terveyshaitat, jos esimerkiksi syöpähoito siirtyy tai dialyysi ei toteudu?

Kela: Terveyshaittaa ei tietenkään voi rahallisesti korvata. Jos aiheutuu esimerkiksi joku maksu perumattomasta käynnistä, sen korvaa palveluntuottaja (tässä tilausvälityskeskus).

Terveydenhoidossa yritetään paikata (näitä tilanteita) ja laitetaan heti seuraava sopiva aika korvaavaan hoitoon. Varmasti hyvin harvoin käy niin, että joku hoito jäisi kokonaan välistä.

Meidän tietoon ei ole tullut vakavaa terveyshaittaa, joka johtuisi Kela-kyydeistä.

Jos tilausvälityskeskus ei ole järjestänyt taksia, vaikka se on tilattu viimeistään klo 14 edellisenä päivänä, keskuksen tulee korvata asiakkaalle (siirryt toiseen palveluun) muualta tilatun taksin kustannukset kokonaan.

Pro-Keskus: Meillä on korvausvelvollisuus, jos kyytiä ei saada. Tämä koskee kuitenkin vain mahdollisia taloudellisia haittoja. Jos ei löydy Kela-taksia, lähetetään normaali taksi tai jopa ambulanssi.

--

Taksiyrittäjät ovat solmineet sopimuksen (siirryt toiseen palveluun) palveluntuottajan eli esimerkiksi Pro-Keskuksen kanssa, ja ovat sen kautta vastuussa myös myöhästymisistä aiheutuvista haitoista.

Sopimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) taksiyrittäjän “on tiedostettava, että vakuutetulle (asiakkaalle) voi koitua vakavia ja peruuttamattomia seurauksia siitä, että hän ei pääse terveydenhuoltoon tai kuntoutukseen hänelle varattuna aikana.” Jos kyyti ei toteudu taksinkuljettajan toiminnan tai laiminlyönnin vuoksi, taksiyrittäjän pitää maksaa 300 euron sakko.

9. Saadaanko lisää työntekijöitä Kelan palveluntuottajien puhelinvaihteeseen? Vielä joutuu jonottamaan.

Pro-Keskus: Keskustyöntekijöitä on lisätty alun jälkeen. Olemme ottamassa myös nettitilauksen käyttöön.

Kela: Nettipalvelun pitäisi tulla käyttöön vuoden 2018 loppuun mennessä. Nettipalvelusta kyytinsä voivat tilata ne, joiden henkilötiedot ovat välityskeskuksen tiedossa. Tuottajan pitää voida varmistaa, että asiakkaalla on oikeus käyttää taksipalvelua Kelan korvaamana.

--

Seitsemässä maakunnassa seitsemästätoista on ollut ongelmia taksien välityksessä, ja Kela uhkaa alueiden välityskeskuksia 10 000 euron sakolla. Yksi näistä on Pro-Keskus. Taksikyydit ovat olleet myöhässä yli sovitun ajan tai jääneet kokonaan ajamatta. Lisäksi puhelinpalveluun on ollut liian pitkiä odotusaikoja.

Kysymyksiä lakimuutoksen perusteista

10. Kuka tästä uudistuksesta hyötyi?

Anne Berner: Taksiuudistus helpotti merkittävästi alalle tuloa ja on jo nyt lisännyt taksipalvelujen tarjontaa. Lisääntyneestä tarjonnasta hyötyvät kuluttajat: saatavuus paranee ja hintoihin tulee enemmän kilpailua.

11. Entinen järjestelmä toimi hyvin, miksi se piti muuttaa?

Anne Berner: Entinen järjestelmä ei toiminut kuluttajan kannalta toivottavalla tavalla. Muutoksella haluttiin lisätä tarjontaa ja tuoda aito markkinaehtoinen kilpailu myös taksialalle. Kilpailua ei juurikaan ollut, sillä taksien määrä ja hinnat olivat säänneltyjä. Ennen taksilupaa joutui jonottamaan vuosia.

12. Saako verottaja saman verran tuloja takseilta kuin ennen?

Anne Berner: Liikennepalvelumarkkinoilla on huomattavat kasvunäkymät. Palvelumarkkinan kasvaessa myös valtion verotulot kasvavat.

13. Mihin työpaikkojen on kuviteltu syntyvän?

Anne Berner: Alalle tulon helpottamisella on aivan selkeästi myös työllistymistä edistävää vaikutusta. Tilastot osoittavat, että taksitoiminnassa on ollut patoutunutta yrittäjyyttä ja pulaa kuljettajista.

Kysymyksiä taksilain valvonnasta

14. Miten valvotaan pimeitä taksiyrittäjiä?

Trafi: Yrittäjällä pitää olla taksiliikennelupa ja kuljettajalla taksinkuljettajan ajolupa. Lupia myöntää Trafi ja niiden valvontaa hoitaa poliisi. Poliisi valvoo lupia samalla tavalla kuin se valvoo sitä, etteivät ihmiset aja ilman ajokorttia tai eivät aja ylinopeutta.

15. Miksi nykyisin ympäristörikos on syy olla saamatta taksilupaa, mutta esimerkiksi raiskaus tai väkivaltarikos ei?

Trafi: Tämä ei pidä paikkaansa. Taksinkuljettajan ajolupaa myönnettäessä tarkistetaan hakijan rikostausta. Ympäristörikos ei kuulu kriteereihin.

--

Esimerkiksi seksuaalirikokset, henkeen tai terveyteen kohdistuvat rikokset tai omaisuusrikokset estävät luvan saannin (siirryt toiseen palveluun).

Yleisökysymyksiä ovat esittäneet muun muassa nimimerkit Jenni, Pirkko, JP, Terveyskeskuksen huolestuneet hoitajat, Kaukana keskustasta.

Lisää vastauksia: Trafin usein kysytyt kysymykset (siirryt toiseen palveluun)