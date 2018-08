Tuulivoimaloidan rakentaminen tyssäsi armeijan turvamääräyksiin – Kaakkois-Suomi jäämässä kokonaan ilman uusia tuulivoimaloita

Haminan Energian viisi tuulivoimalaa tahkoavat sähköä tasaiseen tahtiin tuulisella Suomenlahden rannalla. Jo puolet yhtiön myymästä sähköstä on tuulisähköä. Tuulivoiman kysyntä lisääntyy, mutta uusia voimaloita ei käytännössä voi rakentaa Kymenlaaksoon tai Etelä-Karjalaan.

Puolustusvoimien kielteinen kanta on kuitenkin pysäyttänyt yhtä lukuunottamatta kaikki uudet tuulivoimahankkeet Kaakkois-Suomessa. Tuulivoimalat kun voisivat haitata Puolustusvoimien tutkien toimintaa.

Lappeenrannan naapurikuntaan Lemille suunnitellun tuulipuiston kaavoitukseen liittyvä valitus on parhaillaan korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä.

– Kovasti toivoisimme, että päätös tulisi tämän vuoden aikana, sanoo hanketta valmistelevan TuuliSaimaan toimitusjohtaja Miika Pilli.

Yhtiö ylläpitää seitsemän voimalan tuulipuistoa Lappeeenrannan Muukossa. Uutta puistoa yhtiö suunnittelee Oulujärven lähelle.

Haminan Energia joutuu nyt tähyämään Suomen toiselle puolelle.

– Me olemme mukana hankintayhteenliittymissä, joiden hankkeet painottuvat Länsi-Suomeen, sanoo Haminan Energian toimitusjohtaja Markku Tommiska.

Haminan Energian toimitusjohtaja Markku Tommiska. Kari Kosonen / Yle

Maalle rakennettava tuulivoimala kannattavin tapa tehdä sähköä Suomeen

Sähköyhtiöiden ja yritysten kiinnostus tuulivoiman rakentamiseen on lisääntynyt, ja uusia hankkeita on vireillä ennätysmäärä. Parin vuoden aikana markkinoille on tullut uuden sukupolven voimaloita, jotka tuottavat sähköä jopa puolet enemmän kuin vastaavan kokoiset 2000-luvun alun voimalat.

– Uudet voimalat tuottavat sähköä yli 4 000 tuntia vuodessa, kun vanhoissa tuotanto jäi alle 3000 tuntiin vuodessa, sanoo Haminan Energian toimitusjohtaja Markku Tommiska.

Haminan Energian tuulivoimala Haminassa. Kari Kosonen / Yle

Uudet voimalat rakennetaan korkeammalle, ja niihin tulevat lavat ovat entistä suurempia.

– Lapa pyyhkäisee 185 metrin korkeudessa, kun vanhoilla jäätiin sataan metriin. Korkeammalla tuulee enemmän, laskee Tommiska.

– Hyvissä kohteissa on mahdollista tuottaa sähköä alle markkinahinnan, jolloin tukia ei enää tarvita, jatkaa TuuliSaimaa Oy:n toimitusjohtaja Miikka Pilli.

Esimerkiksi St1:n ja S-voiman yhteisyritys TuuliWatti on kertonut Pohjois-Pohjanmaalle Iihin nousevan uuden tuulipuiston tuotantokustannusten (siirryt toiseen palveluun)jäävän alle 30 euroon megawattitunnilta, mikä on selvästi alle sähkön markkinahinnan.

Teollisuus innostui tuulivoimasta

Sähkön markkinahinnan kallistuminen on lisännyt myös kaakkoissuomalaisen teollisuuden kiinnostusta tuulivoiman käyttöön. Esimerkiksi Kotkamills Oy ja Stora Enso suunnittelivat tuulivoiman rakentamista Suomenlahden rannalle.

– Tuotanto olisi kattanut osan sähkön kulutuksestamme ja olisimme erittäin mieluusti ottaneet alueelle voimalat, koska näemme erittäin tärkeänä vihreän energian käytön, sanoo Kotkamillsin viestintäpäällikkö Anni Salmi.

Kotkamills Oy:n viestintäpäällikkö Anni Salmi. Kari Kosonen / Yle

Hankkeet keskeytyivät kuitenkin mahdollisten tutkahäiriöiden takia. Yritykset voivat nyt hankkia tuulivoimaa ostamalla sitä Länsi-Suomessa sijaitsevista tuulipuistoista.

– Yritykset tekevät pitkiä hankintasopimuksia, ja se tekee tuulivoiman rakentamisesta kannattavaa ilman tukia, pohtii TuuliSaimaa Oy:n toimitusjohtaja Miika Pilli.

Vanhojen tuulivoimaloiden uusiminen keino lisätä tuotantoa

Kaakkois-Suomessa ainoa keino lisätä tuulivoiman tuotantoa on uusia vanhentuvia voimaloita.

– Tällöin infra on jo rakennettu valmiiksi, on perustukset, sähkönsyöttö ja tiet. Tällöin ei tarvitse kuin uusia itse voimalaitos, sanoo Haminan Energian toimitusjohtaja Markku Tommiska.

Käytännössä laitosten uusiminen ajoittuu 2020-luvun loppupuolelle, jolloin nykyisten tuulivoimaloiden tuotannolle maksettava valtion energiatuki päättyy.