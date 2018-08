Wärtsilän jätti-investointi Vaasaan innosti edunvalvojia – "Tämä luo uskoa monelle alalle"

Pohjanmaan kauppakamarin tehtävä on edistää alueen yritystoimintaa ja toimia elinkeinoelämän edunvalvojana. Toimitusjohtaja Juha Häkkinen on tyytyväinen Wärtsilän ilmoitukseen tuotekehityskeskuksen rakentamisesta Vaasan Vaskiluotoon.

– Tämä on valtava uutinen meille ja koko Suomelle. Se luo uskoa monelle alalle, koska se vahvistaa jo entisestään alueen vahvaa energiaklusteria. Se osoittaa, että Suomesta löytyy osaamista ja tänne kannattaa investoida, Häkkinen sanoo.

Häkkisen mukaan rakennusvaihe työllistää alueen rakennusyrityksiä. Valmistuttuaan Wärtsilän tuotekehitys- ja tuotantokeskus työllistää laajasti alihankintaketjussa. Pohjanmaan energiaklusteri saa Häkkisen mukaan tästä vahvistusta.

– Nyt viimeinenkin epäröijä voi unohtaa epäilynsä. Meillä on 11 000 työntekijää energiaklusterissa ja tämä investointi on piste i:n päälle siihen, että klusteri vahvistuu entisestään, Häkkinen kuvailee.

Vientiteollisuus tarvitsee kilpailukykyisiä yrityksiä

Teknologiateollisuus ry:n tehtävä on edistää vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Länsi-Suomen aluepäällikkö Lasse Ala-Kojola sanoo, että Suomessa on pitkään kaivattu teollisuuden merkittäviä investointeja.

– Investointien avulla pystytään luomaan uusia innovaatioympäristöjä ja saamaan parantamaan tuottavuutta ja asiakaspalvelua, jotka ovat välttämättömiä toimittaessa globaaleilla markkinoilla.

Ala-Kojolan mukaan vientialalla onnistuvat vain kilpailukykyiset yritykset.

– Yritysten kilpailukyvystä lähtevät viennin mahdollisuudet. Tämän tyyppinen investointi lisää ilman muuta Suomen kilpailukykyä ja varmistaa työpaikkojen säilymisen täällä kotimaassa, Ala-Kojola uskoo.

Hyötyjänä myös akkuteollisuus

Juha Häkkisen mukaan vahvistuva Pohjanmaan alueen energiateollisuuskeskittymä voi vetää myös tulevaisuuden tekniikkaan panostavia yrityksiä puoleensa.

– Kyllä sen todennäköisyys lisääntyy. Jos ajattelemme esimerkiksi akkuteknologiaa, tämän tyyppinen vahva panostus on positiivinen asia. Wärtsilä on akkujen suuri käyttäjä tulevaisuudessa. Näin ainakin oletetaan, että laivat ja sähköjärjestelmät ryhtyvät käyttämään entistä enemmän akkuja ja sähkön varastointia. Tämä tukee suurta tulevaisuuden visiota, Häkkinen sanoo.