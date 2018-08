Helle puri perunaan – mukulat jäävät tavanomaista pienemmiksi ja sato vähäisemmäksi

Perunatilanne on kesän jäljiltä kehno.

Perunatilanne on kesän jäljiltä kehno. Rasmus Olin / Yle

Kehno sato on nostanut perunoiden hintaa Keski- ja Pohjois-Euroopassa.

Kuiva ja kuuma kesä on purrut myös perunasatoon. Sato jää koko Suomessa tavallista pienemmäksi sekä mukuloiden koon että lukumäärän osalta, kertoo Peruna-alan yhteistyöryhmä ry (PAYR).

Lisäksi perunoiden tärkkelyspitoisuudet ovat korkeampia kuin tavanomaisina vuosina. Tärkkelyksen määrästä riippuu, mihin ruokiin perunalajiketta käytetään ja kuinka kiinteitä sen mukulat ovat.

Yhdistys on tutkinut kuluneen kasvukauden satonäkymiä jäsenistönsä kokemusten, viljelijähaastattelujen sekä maatalousalan neuvonta- ja kehittämisorganisaation Proagrian koenostojen avulla.

Perunatilanne on kehno myös muualla Euroopassa, ja perunoiden hinnat ovat yhdistyksen tiedotteen mukaan nousseet Keski- ja Pohjois-Euroopassa.

Lämpimästä ja kuivasta säästä on ollut hyötyäkin, sillä se on vähentänyt tauteja ja kasvintuhoajia. Esimerkiksi perunaruttoa vastaan on tarvittu tavallista vähemmän ruiskutuksia, ja luomuperunoiden satomäärät näyttävät keskimääräistä paremmilta.

Toisaalta viljelijä ei voi vielä huokaista helpotuksesta. Yhdistyksen tiedotteessa muistutetaan, että perunaruton yleisyys kasvaa nopeasti, jos sää on lämpimän lisäksi sateinen.