Weekend-Festivaalin aikaan sortuneen Hietaniemen hautausmaan vanhan kivimuurin korjaaminen on täsmällistä käsityötä – "Se on tarkkaa, että osataan laittaa kivet juuri sopiviin paikkoihin"

Vanhan kivimuurin korjaamisessa on omat niksinsä, eikä se käy käden käänteessä.

Yle kertoi tänään, että Helsingissä Hietaniemen hautausmaalla sortuneen vanhan kivimuurin korjaaminen voi maksaa arviolta 150 000 euroa.

Juutalaisen hautausmaan ja uurnalehdon välinen muuri sortui kiipeilyn takia viime viikonloppuna Weekend Festivalin aikaan, kun hautausmaalle tuli nuorisoa kuuntelemaan musiikkia ilmaiseksi.

– Siinä on ollut onni onnettomuudessa, että muurin ylityksessä ei ole tapahtunut henkilövahinkoja. Siinä olisi voinut jäädä jalka kiven alle, sanoo Helsingin seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö Risto Lehto.

Lehdon mukaan muurin korjauksen lopullinen hinta täsmentyy vielä, kun korjaustöistä on tehty tarkempi suunnitelma ja kilpailutus.

Se on kuitenkin varmaa, että urakka ei ole helppo eikä halpa.

– Kivien paikoilleen latominen on käsityötä, ja se on tarkkaa, että osataan laittaa kivet juuri sopiviin paikkoihin, että muurin rakenne on ehjä ja turvallinen, Lehto sanoo.

Muuria joudutaan purkamaan metrikaupalla

Hautausmaan kivimuuri on sortunut noin viidestä kohdasta. Lehdon mukaan muuria voidaan joutua purkamaan jokaisen sortuman kohdalta noin 10–20 metrin matkalta molempiin suuntiin.

– Muurin pystyssä pysyminen perustuu ladontaan, että kaikki kivet tukevat muuria. Siellä ei ole betonia tai muita sideaineita. Kivet ladotaan tietyllä logiikalla. Siellä täällä on isompia kiviä ja sitten on kiilakiviä. Kun tulee tämmöinen sortuma, muuri muuttuu epävakaaksi molemmin puolin. Sitä pitää purkaa, että löytää kohdan, josta voi aloittaa uudelleen.

Syyssateiden aikaan työskentelyä varten joudutaan pystyttämään myös katos.

Kuka maksaa?

Lehto ei osaa vielä sanoa, kuka maksaa korjauskulut.

– Tämä on jonkun ulkopuolisen tekemä. Ensin pitää selvittää, kuka on vastuussa. Jos sen selvittäminen kestää pitkään, niin aloitetaan keskustelu juutalaisen seurakunnan kanssa siitä miten edetään. Ainakin muurin läheisyyden turvallisuus on varmistettava.

Muurin korjaaminen ei voi odottaa kovin kauaa, koska avonaiset sortuneet kohdat voivat laajentua.

