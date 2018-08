Venetsialaiset ovat olleet italialaisia serenadeja gondolissa ja suomalaista haitarinsoittoa mökkiveneessä – katso, kuinka kesän väistymistä nykyään juhlitaan tuhansin lyhdyin

Elokuinen iltahämärä. Laineet keinuttavat veneen kylkeä mökkilaituria vasten. Rantaa koristavat soihdut, ulkotulet, pihalamput ja paperilyhdyt, jotka heijastuvat vedenpintaan.

Pimenevälle sinitaivaalle ilmestyy valokarnevaali. On veden, tulen ja valon juhla: venetsialaiset.

Veneily- ja mökkikauden päätösjuhlaa, venetsialaisia, vietetään Suomessa perinteisesti elokuun viimeisenä viikonloppuna.

– Venetsialaiset ovat kuin siirtymärituaali, jossa kesä väistyy syksyn tieltä, tutkija Eugen Söderström tiivistää.

Nimensä mukaisesti venetsialaiset ovat peräisin Venetsiasta ja tarkoittavat venetsialaista iltaa. Juhlapäivä muistuttaa tunnelmaltaan iltahämärässä hehkuvaa Venetsiaa, jossa sadat kanaalit valaistaan vesiteitse soutavien pienveneiden suunnannäyttäjiksi.

Kanaalit valaistiin aikanaan lyhdyin ja soihduin, kun sähköjä ei ollut. Ilotulitteet levisivät 1500-luvulla Kiinasta Eurooppaan. Siellä ne rantautuivat ensimmäisenä Italian Venetsiaan.

Venetsialaiset ovat perineet veden, valon ja tulen elementtinsä lyhdyin ja soihduin valaistetuista Venetsian kanaaleista. Noora Haapaniemi / Yle

Venetsialaista iltaa on 1800–1900-luvun vaihteessa vietetty miltei kaikissa rannikkokaupungeissa Suomessa. Vuosien mittaan perinne on kuitenkin jäänyt elämään vahvimpana Pohjanmaalle. Esimerkiksi Kokkolassa venetsialaisia on juhlittu yli sadan vuoden ajan.

Lisäksi Kokkola on ainoa kaupunki Suomessa, joka on mukana järjestämässä Venetsialaisia. Tapahtumassa esiintyy kotimaisia artisteja, ja juhla on pitkään huipentunut ilotulitukseen. Tänä vuonna sen korvaa ensi kertaa lasershow. Kokkolan Venetsialaiset on jo lähes 50 vuotta vanha perinne.

– Venetsialaisten säilyminen vaatii tiiviin huvilayhdyskunnan, joka esimerkiksi Kokkolassa ja Pietarsaaressa on. Lisäksi Kokkolassa on vahva venekulttuuri: yli puolet Suomen pienveneistä rakennetaan siellä, Söderström perustelee.

Venetsialaiset perivät siis veden, valon ja tulen elementit Venetsian kanaaleista, jotka oli valaistu lyhdyin ja soihduin.

Elementit levisivät kuitenkin eri tavoin ympäri maailmaa: Meille ne tulivat veneily- ja mökkikauden päätösjuhlana. Chicagossa taas venetsialaista iltaa, "venetian night", vietetään valaisemalla veneitä värikkäin valoin. Suomessa veneiden valaisemisen perinne on vuosien saatossa vaipunut unholaan.

– Alkuaikoina täälläkin soudeltiin veneissä, joissa oli lyhtyjä ja niissä soitettiin haitaria. Olisi hienoa, jos unohdettu perinne saataisiin vielä takaisin, Söderström haaveilee.