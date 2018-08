Facebook luokittelee käyttäjiensä luotettavuutta palautteen antajina – muttei kerro käyttäjille luokituksista tai menetelmistään

Vuonna 2015 Facebook antoi käyttäjille mahdollisuuden ilmoittaa valeuutiseksi havaitsemansa postaukset.

Ilmoittaminen on helppoa, sillä kunkin postauksen oikeasta yläkulmasta saa auki valikon, jossa voi valita Anna palautetta tästä julkaisusta -toiminnon. Palautetta voi antaa paitsi valeuutisista, muun muassa väkivaltaa tai alastomuutta koskevista sisällöistä.

Klikkaaminen on jopa hiukan turhankin helppoa. Facebook totesi pian, että ihmiset ilmiantoivat postauksia osin vääristä syistä.

– Minulla on tapana vitsailla, että jos ihmiset ilmoittaisivat vain asioista, jotka ovat oikeasti valetta, tämä työ olisi todella helppoa, kertoo valeuutisointia vastaan taistelevan projektin johtaja Tessa Lyons Facebookista Washington Postin haastattelussa. (siirryt toiseen palveluun)

– Ihmiset kuitenkin tekevät usein ilmoituksia jutuista, joiden kanssa he ovat vain eri mieltä.

Toisin sanoen monet Facebookin käyttäjät raportoivat postauksia, koska eivät pidä sen sisällöstä – vaivautumatta tarkistamaan, onko sisältö valetta.

Käyttäjille arvosana nollan ja yhden väliltä

Koska Facebook toimittaa valeuutisilmoituksia saaneita postauksia tarkistettavaksi kolmannelle taholle, faktantarkistajien työtaakkaa halutaan helpottaa ja tehostaa karsimalla vääriä ilmoituksia tehtailevien ilmoituksia pois.

Siihen tarkoitukseen Facebook on nyt kehittänyt algoritmin, joka luokittelee käyttäjiä nollan ja yhden välille luotettavuudessa. Tuloksia ei paljasteta käyttäjille, ei myöskään sitä, luokitteleeko Facebook kaikki käyttäjät, mitä tekijöitä otetaan huomioon – ja miten luokittelua tarkalleen ottaen käytetään.

Facebookin faktantarkistajana toimivan First Draft -tutkimuslaitoksen johtaja Claire Wardle myöntää, että salamyhkäisyys tuntuu käyttäjistä varmasti epämukavalta.

– Mutta ironiaa on, että he eivät voi kertoa meille, miten he meitä arvioivat, koska jos he kertoisivat, heidän algoritminsa murrettaisiin, sanoo Wardle.

Lyons kertoo kuitenkin yhden tekijän, joka otetaan arviossa huomioon. Palautteen antajien aiempien ilmoitusten osumatarkkuus vaikuttaa:

– Jos joku on aiemmin antanut palautetta, jonka mukaan jokin artikkeli ei pidä paikkansa, ja faktantarkistus vahvistaa artikkelin todella olevan valhetta, saatamme painottaa tällaisen palautteen antajan palautetta jatkossa enemmän kuin sellaisen, joka antaa rajoituksetta valeuutisilmoituksia myös todeksi havaituista jutuista.

Palautteen antajien luotettavuusarvio on vain yksi lukuisista mittareista. Facebook arvioi lisäksi muun muassa sitä, keillä on tapana ylipäätään ilmoittaa sisältöjä ongelmallisiksi ja mitä julkaisijoita käyttäjät pitävät luotettavina.

Palautetta on käytetty hyväksi kampanjoitaessa epämieluisia käyttäjiä pois somesta. Esimerkiksi Twitter-tili Sleeping Giants mobilisoi kannattajansa tekemään ilmoituksia salaliittoteoreetikko Alex Jonesin levittämästä vihapuheesta ja valeuutisoinnista. Seurauksena ainakin Facebook, YouTube ja Twitter sulkivat Jonesin ja tämän Infowars-sivuston tilejä.