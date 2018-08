Pop-messu aiheutti 50 vuotta sitten skandaalin, koska kirkossa soi sähkökitara – säveltäjä kuuli Tšekkoslovakian miehityksestä matkalla kesätöihin: "Make love, not war"

Timo Ruottinen tunnetaan muun muassa Pikku Kakkosen Postilaulun säveltäjänä. Hänen suurimuotoisin teoksensa on 50 vuotta sitten sävelletty Missa Popularis.

21. elokuuta 1968. On tavallinen pilvipoutainen aamu. Tampereen Pyynikintorilta kello kuusi lähtenyt bussi kurvailee kohti työmaata. Kyyditettävien rakennusmiesten joukossa on Tampereen yliopistossa taloustieteitä opiskeleva Timo Ruottinen, jolle tuttu rakennusmestari on tarjonnut kesäapulaisen hommia.

Tästä on kyse Pikku Kakkosen Postilaulustakin tunnettu Timo Ruottinen sävelsi laajaa keskustelua aiheuttaneen pop-messun vuonna 1968.

Tšekkoslovakian miehityksestä ja Vietnamin sodasta järkyttyneelle säveltäjälle messu puhuu rauhan puolesta, mutta rock-vaikutteinen teos aiheutti skandaalin kirkko- ja musiikkipiireissä.

Pop-messu julkaistaan levynä keväällä 2019.

Liikennettä on vähän, kun moottorin hurina säestää radion aamu-uutisia: Neuvostoliiton tankit ovat vyöryneet Prahaan.

Miehet pysyvät vaiti, mutta tunnelma muuttuu unisesta sähköiseksi.

– Sanaakaan ei sanottu, mutta kaikki olivat uutisesta järkyttyneitä. Miehet menivät aivan hiljaiseksi, Ruottinen, 70, kertoo.

Elettiin monin tavoin poikkeuksellista aikaa. Tšekkoslovakia miehitettiin, Vietnamissa riehui sota. Nuoriso julisti rauhaa ja rakkautta ympäri maailman. Ruottinenkin osallistui sodan vastaisiin mielenosoituksiin.

– Ajan henki oli sellainen, eivätkä ne ajatukset ole mihinkään kadonneet. Nyt sitä vain ihmettelee, miksei kukaan enää nouse vastavoimaksi. Maailma ei ole ainakaan paremmaksi muuttunut.

Bach räjäytti tajunnan

Musiikilla saattoi muuttaa maailmaa. Ruottinen soitti bändissä, jonka esikuvia olivat The Beatles ja The Beach Boys – rock 'n' rollia neliäänisesti laulettuna.

Kirkko etsi keinoja nuoren yleisön löytämiseksi. Vapaamielinen pastori päättikin kysyä Ruottisen bändiä säestämään virsiä nuorisojumalanpalvelukseen.

Ensimmäinen keikka ei ollut kummoinen, mutta seuraavan kerran bändi oli valmistautunut tehtäväänsä. Nuoriso otti rautalankamusiikilla säestetyt kirkonmenot omakseen.

Reijo Kariskoski, rummut, Timo Ruottinen, kitara, Risto Hiltunen, urut. Antero Tenhunen / Yle

Tilaisuudessa kuultiin Ruottisen säveltämä kappale, joka päätyi ensimmäiseksi osaksi teokseen Missa Popularis. Se on pop-messu solisteille, sekakuorolle ja pop-yhtyeelle.

Siihen Ruottinen imi vaikutteita muun muassa Johann Sebastian Bachin H-molli-messusta.

– Kuulin teoksen kouluikäisenä Turun konserttitalossa. Messun alku räjäytti tajuntani. Lensin penkillä taakse ja liimauduin selkänojaan, Ruottinen kuvailee kokemustaan.

Kirkkoa markkinoitiin sähkökitaralla, aiheutti skandaalin

Missa Popularis aiheutti suurta pahennusta, mutta keräsi myös kiitosta. Itse oppineen säveltäjän teos synnytti häkellyttävän vireää keskustelua, joskin säveltäjän yhteiskunnallinen sanoma oli toissijaista. Fundamentalistit pitivät sähkökitaroita kirkossa syntinä.

– He tuomitsivat minut helvetin kuumimpaan paikkaan, Ruottinen sanoo.

Skandaalin käryä hän ei ottanut vakavasti. Sitä paitsi kirkko oli alun perin itse pyytänyt Ruottista sähkökitaroineen tilaisuuksiinsa. Lehdissä julkaistiin sekä kiittäviä että murskaavia kritiikkejä.

– Hyvin varhain jo tajusin, että asiat eivät ole mustavalkoisia. Murhaava kritiikki liittyi sekä hengelliseen että musiikilliseen kapea-alaisuuteen. Jotkut eivät nähneet musiikin rakenteissa mitään hyvää, toiset eivät pitäneet soittimista.

Osa Missa Popularis -teoksesta esitettiin Ylellä vuonna 1970. Timo Ruottinen, kitara ja seurakuntanuorista koottu kuoro. Antero Tenhunen / Yle

Osa kirkonmiehistä oli Ruottisen puolella, ja mikä tärkeintä, hippiajan nuoriso tykkäsi kuulemastaan. Siitähän projektissa pohjimmiltaan oli kyse.

– Sanotaan niin, että kirkkoa piti ikään kuin markkinoida tällä teoksella, halvoin keinoin.

Ruottinen itse suhtautui tehtäväänsä vakavammin kuin piti. Sävellystyö auttoi maailmankuvan rakentamisessa. Messun viimeisessä osassa lauletaan dona nobis pacem eli anna meille rauha.

– Tässä teoksessa rauha on myös konkreettista. Itse tulkitsen teoksen pasifistiseksi, säveltäjä kertoo.

Aatteet pitävät pintansa

Seuraavien vuosikymmenien aikana Ruottinen työskenteli yritysten talouspuolen hommissa, sävelsi muun muassa Pikku Kakkosen Postilaulun ja erosi kirkosta.

– Nuorena taisin horjua uskovaisen ja agnostikon välillä.

1980-luvun alussa Ruottista pyydettiin ortodoksisen kuoron riveihin. Siitä lähtien hän on myös säveltänyt paljon ortodoksista kuoromusiikkia.

– Kysyin itseltäni, miksi en kuuluisi siihen yhteisöön, jossa harrastaisin laulamista muutenkin. Se, että olen nykyään ortodoksi, ei tarkoita, että olisin hylännyt nuoruuden aatteeni.

Rauhan ja rakkauden puolesta, sotaa vastaan, Ruottinen osoitti mieltään viimeksi 2000-luvun alussa, kun Yhdysvallat suunnitteli sotatoimia Irakissa.

– Ei niistäkään toimista mitään hyvää ole seurannut, Ruottinen manaa.

Vastaavaa joukkoliikehdintää hän ei ole myöhemmin huomannut syntyneen.

– Tampereella oli Hämeenkatu täynnä väkeä. Se oli upea ja vähän nostalginenkin kokemus.

Timo Ruottinen (vas.) ja Risto Hiltunen. Antero Tenhunen / Yle

"Elämme pirstaloitunutta aikaa"

1990-luvun alkuvuosista saakka Ruottinen työskenteli levy-yhtiö Alban toimitusjohtajana. Eläkepäivinään hän tarttui ajatukseen tallentaa Missa Popularis levylle.

Levy julkaistaan keväällä 2019 ja suunnitelmissa on myös esittää teosta eri puolilla Suomea.

Ruottiselle Missa Popularis on muistutus yhtenäiskulttuurista ja siitä, kun sanat, teot ja musiikki voimaannuttivat kokonaisen sukupolven.

– Kuplien puhkaiseminen on nykyään erittäin vaikeaa. Elämme pirstaloitunutta aikaa. Jotain pitäisi tehdä, mutta se on nuorempien asia. Me 70-vuotiaat ja vanhemmat olemme jo menneen talven lumia.

Jotain siis voisi ottaa opiksi 1960-luvun lopun hippimeiningistä, Ruottinen antaa ymmärtää. Nuoret rakentavat tulevaisuuden.

– Make love, not war, hän naurahtaa.

Timo Ruottinen kotonaan Tampereella tammikuussa 2017. Jari Kovalainen / Yle

Jutussa käytetyt mustavalkokuvat ovat Ylen vuonna 1970 esitetystä ohjelmasta "Popmessu. Pop-messu". Ohjelmassa kuultiin osia Timo Ruottisen sävellyksestä Missa Popularis.