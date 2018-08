Vuosikymmenien kiista päätökseen: Entinen keskitysleirivartija karkotettiin Yhdysvalloista Saksaan

Vuosikymmeniä Yhdysvalloissa asunut mies on karkotettu Saksaan. Hänet lennätettiin varhain tiistaiaamuna. Kyseessä on toisen maailmansodan aikainen sotarikosepäilty, 95-vuotias Jakiw Palij, jonka uskotaan toimineen natsien keskitysleirin vartijana.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema karkotus ajoittuu 25 vuotta sen jälkeen, kun tutkijat ensimmäisen kerran syyttivät Palijin valehdelleen sota-ajastaan päästäkseen Yhdysvaltoihin. Aiemmin hän oli kertonut työskennelleensä sodan aikana isänsä maatilalla Puolassa.

Yhdysvalloissa maan hallinto on korostanut etteivät ihmisten, jotka ovat palvelleet natsihallinnossa, pitäisi voida elää Yhdysvalloissa. Asiaa ovat painottaneet niin senaattorit, kongressin jäsenet kuin juutalaisyhteisön edustajatkin.

Kansalaisuuden menetys

Vuonna 2001 Palij kuitenkin tunnusti työskennelleensä Trawinikin pakkotyöleirillä vartijana. Hän oli aiemmin kiistänyt osallistuneensa sotarikoksiin ja sanonut, ettei hän koskaan palvellut armeijassa.

Tutkijoiden mukaan hänellä oli keskeinen rooli natsien juutalaisvastaisessa ohjelmassa ja hänen uskotaan olleen aseistettu vartija Trawinikin vankileirillä Puolassa. Kyseinen leiri ei ollut varsinainen tuhoamisleiri, mutta sielläkin tapettiin tuhansia juutalaisia. Leirillä ammuttiin noin 6 000 miestä, naista ja lasta marraskuussa 1943.

Hän allekirjoitti tunnustuksen vuonna 2001 olleensa kyseisellä leirillä vartijana ja myös jäsenenä pahamaineisessa SS-pataljoonassa (Streibel Battalion).

Asian selvittyä Yhdysvaltojen liittovaltion tuomari otti häneltä kansalaisuuden pois vuonna 2003. Yhdysvallat karkotti hänet vuotta myöhemmin 2004. Yhdysvaltain maahanmuuttoviranomainen määräsi hänet karkotettavaksi Saksaan, Puolaan, Unkariin tai johonkin muuhun maahan. Maat ovat kuitenkin kieltäytyneet ottamasta Palijia vastaan, joten hän on jatkanut elämäänsä Yhdysvalloissa.

Palij on syntynyt Puolassa alueella, joka kuuluu nykyisin Ukrainalle. Hän ehti asua vuosia Yhdysvalloissa, työskennellä siellä teknisenä piirtäjänä ja avioitua. Hän asui Queensissä, New Yorkissa vuodesta 1949 alkaen. Hän on nyt jo ollut vuosia eläkkeellä.

Saksalaisten mukaan todisteissa puutteita

Saksalaisten mukaan syytteitä ei ole kuitenkaan pystytty aukottomasti todistamaan. Saksan viranomaiset ovat toistuvasti sanoneet, ettei Palijista ole riittävästi näyttöä, että hänet voisi asettaa syytteeseen. ”Pelkkä leirillä oleminen” ei ole riittänyt todisteeksi, vaan saksalaiset ovat vaatineet todisteita murhaamiseen osallistumisesta tai sen avustamisesta.

Yhdysvaltain diplomaattiset ponnistelut kestivät 14 vuotta ennen kuin Saksa suostui yhteistyöhön asiassa ja ottamaan vastuun Palijin vastaanottamisesta. Saksasta on kuitenkin todettu, etteivät todisteet ole muuttuneet, vaikka Palij on siirretty maahan.

Hänellä ei ole Yhdysvaltojen eikä Saksan kansalaisuutta. Saksan hallitus on kuitenkin suostunut ottamaan hänet vastaan ja hänet sijoitetaan hoitolaitokseen Ahlen kaupunkiin, Warendorfin alueelle lähelle Münsteriä.

Lähteet: AP, AFP, Reuters