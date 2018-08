Kysely: Kaksi viidestä on tyytyväinen susilupien määrään

Kaksi viidestä (38 %) suomalaisesta pitää nykyisiä sudenkaatolupia riittävinä, ilmenee tuoreesta kyselystä. Vastaavasti lähes yhtä moni (36 %) toivoisi lupia myönnettävän enemmän. Sen sijaan harvempi kuin joka kuudes (15 %) vähentäisi susien ampumista.

Eniten kaatolupien lisäämistä kannattavat iäkkäimmät vastaajat, Länsi-Suomessa asuvat ja keskustan kannattajat. Susien kaatolupia toivotaan lisää kutakuinkin yhtä paljon Pohjois- ja Itä-Suomessa. Mitä nuorempi vastaaja oli, sitä todennäköisemmin hän kannattaa linjan kiristämistä eli kaatolupien pienentämistä.

Tiedot perustuvat Uutissuomalaisen Tietoykkösellä teettämään USU-gallupiin. Gallupissa kysyttiin, pitäisikö sudenkaatolupia myöntää enemmän kuin nykyisin, vähemmän vai saman verran kuin nykyisin. Kysymystä pohjustettiin Luonnonvarakeskus Luken susikanta-arviolla ja tiedolla susien kaatomääristä.

Luonnonvarakeskus Luken mukaan Suomessa on uusimman kanta-arvion mukaan yhteensä 20 susilaumaa, kaikkiaan noin 108–122 sutta. Vuotta aiemmin laumoja oli 14 ja susia 70–80.

Susi on Suomessa poronhoitoalueen ulkopuolella tiukasti suojeltu suurpeto, jonka saa kaataa vain poikkeusluvalla. Poikkeuslupia myönnetään tällä hetkellä vain sen perusteella, että susi on aiheuttanut vahinkoa. Aikaisemmin on myönnetty myös kannanhoidollisia kaatolupia.

