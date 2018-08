SVT: Useita autoja ja kuorma-auto poltettiin Uppsalassa

Ruotsissa on jälleen poltettu autoja. Yön aikana autoja on sytytetty Upsalassa, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT (siirryt toiseen palveluun).

Pelastuspalvelu ja poliisi ovat saaneet useita epäilyttäviä autohälytyksiä Uppsalassa. Juuri ennen kello 23 paikallista aikaa, kuusi autoa ja kevyt kuorma-auto oli sytytetty pysäköintialueella Kvarntorgetissä Uppsalan keskustassa. Silminnäkijöiden mukaan alueella oli 5–6 ihmistä.

Poliisin mukaan ilmoituksia on tullut seitsemästä erillisestä tulipaloista ja ne on tarkastettu. Ketään ei ole pidätetty tapauksiin liittyen. Myös tulipalot on sammutettu.

Pelastuspalvelu on sammuttanut tulipalon myös Nybyssä ja oli matkalla Flogstaan, jossa kaksi autoa paloi.

Aiemmin tässä kuussa autoja sytytettiin tahallaan palamaan Göteborgissa. Lisäksi muutamia autoja on sytetty tuleen myös Malmössä sekä Helsingborgissa.

