Analyysi: Ex-asianajajan tunnustus rikoksesta syöksi Trumpin tähänastisen presidenttiuran kiperimpään paikkaan, mutta Trump voi selvitä tästäkin

WashingtonYhdysvalloissa eletään nyt aikaa, jossa istuva presidentti on entisen asianajajansa mukaan ollut osallisena rikokseen.

Häkellyttävään asioidentilaan päädyttiin eilen, kun presidentti Donald Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen tunnusti oikeudessa maksaneensa kaksi naista hiljaiseksi ja rikkoneensa näin Yhdysvaltain kampanjarahoituslakeja.

Tarkoitus oli Cohenin mukaan estää kampanjan kannalta tuhoisien tietojen julkitulo. Hyssyttelyrahat saivat pornotähti Stormy Daniels ja playboymalli Karen McDougal. Molemmilla oli ollut seksisuhde Trumpin kanssa.

Tukalaksi tilanteen presidentille tekee se, että Cohenin mukaan rahojen maksaminen tapahtui Trumpin tietäen ja ohjeistuksesta.

Cohen sanoi tämän valaehtoisessa tunnustuksessaan. Mutta mitä tästä seuraa?

Ei välttämättä mitään - ainakaan republikaanijohtoisen kongressin aikana. Republikaanit ovat seisseet presidentin rinnalla tai katsoneet ainakin läpi sormien, vaikka Trump on toiminut monella tapaa poikkeuksellisesti jo tähän mennessä.

Hän on esimerkiksi erottanut liittovaltion poliisin FBI:n johtajan kiistanalaisissa oloissa, osoittanut epäluuloa tiedusteluorganisaatioihin ja perinteisiin liittolaisiin, mutta samaan aikaan veljeillyt Yhdysvaltain vaaleihin sekaantuneen Venäjän presidentin kanssa.

Trumpin poliittinen asema voi käydä tukalammaksi, jos demokraatit voittavat marraskuun välivaalit.

Demokraattien riveissä osa näkee jo nyt edellytyksiä Trumpin virkarikosoikeudenkäynnille.

Perinteisesti istuvan presidentin puolue ottaa välivaaleissa takkiin. Voisi helposti ajatella, että ex-asianajajan tunnustus, joka langettaa rikoksen varjon istuvan presidentin ylle, ei varsinaisesti vauhdita republikaanien kampanjaa.

Mutta jos taloudella menee hyvin, ei olisi ihme, jos republikaanikannattajat antaisivat anteeksi kampanjarahoituslakien rikkomisenkin.

Pakkaa sekoittava jokerikortti on, ryhtyykö Cohen yhteistyöhön Venäjä-tutkintaa johtavan erikoissyyttäjä Robert Muellerin kanssa. Siitä voi potentiaalisesti seurata lisää päänsärkyä presidentille.

Cohen ehti olla Trumpin asianajajana vuosikausia ja tietänee yhtä ja toista esimerkiksi Trumpin Venäjä-bisneksistä.

Kongressin välivaaleihin on 76 päivää. Selvää on ainakin se, että panokset noihin vaaleihin nousivat entisestään, kun pelissä on jopa presidentin koko poliittinen tulevaisuus.

