Paljon huomiota saaneen kansalaisaloitteen tekijät mikromuovista: "Miksi kosmetiikassa käytetään ainesosia, jotka ovat tuttuja rautakaupan talonmaalausosastolta?"

Kansalaisaloite kosmetiikan mikromuovien kieltämiseksi lailla (siirryt toiseen palveluun) keräsi viime viikonloppuna tarvittavan 50 000 allekirjoittaneen määrän. Rajan ylittyminen sai paljon näkyvyyttä myös eri medioissa.

– Tuntui, että asiaan piti puuttua jollakin tavalla. Taakse piti saada joukkovoimaa, jotta muutosta saataisiin aikaan. Erilaisia mikromuoviainesosia on käytössä kosmetiikassa yli 500, sanoo kansalaisaloitteen toinen alullepanijoista eli paraislainen Lotta Laaksonen.

– On paljon tutkimuksia siitä, kuinka paljon mikromuovia päätyy ihmiseen. Sitä on löydetty jopa aivoista saakka. Muovi ei kuulu ihmiskehoon, Laaksonen lisää.

Lotta Laaksonen tutkimassa hygieniatuotteita kauppakeskuksessa. Eino Kossila / Yle

Kansalaisaloitteen allekirjoittaneet toivovat, että mikromuovia sisältävien kosmetiikkatuotteiden maahantuonti, myynti ja valmistaminen kiellettäisiin Suomessa lailla.

Suomessa myydään paljon kosmetiikkatuotteita, jotka sisältävät mikromuovia.

– Tuntuu hyvältä, että ihmiset ajattelevat ympäristöasioita. Oli tärkeää huomata, että en ole asian kanssa yksin, kertoo aloitteen toinen tekijä eli turkulainen Marion Routti.

Moni iloitsee siitä, että Suomi on ottamassa viimeinkin tärkeää askelta muun muassa ympäristönsuojelussa. Mikromuovit ovat muovihiukkasia, jotka ovat alle viiden millimetrin kokoisia ja niiden tiedetään uhkaavan jo esimerkiksi vesistöjämme.

– Miksi kosmetiikassa käytetään ainesosia kuten akryylia tai nailonia, jotka ovat tuttuja meille lähinnä rautakaupan talonmaalausosastolta, kysyy Laaksonen.

Naapurimaamme Ruotsi on jo kieltänyt mikromuovin käytön. Yhdysvallat ja Britannia ovat puolestaan kieltäneet muun muassa suihkusaippuoissa esiintyvät mikrohelmet. Vastaavia kieltoja on voimassa tai tulossa voimaan myös muualla maailmassa.

Aloitteen tekijät toivovat puolueilta aloitteellisuutta

Suomen ympäristökeskus Syke mainitsee mikromuovin lähteiksi kosmetiikan lisäksi esimerkiksi hygieniatuotteet ja keinokuituvaatteiden pesun. Mikromuoveja kulkeutuu vesistöihin muun muassa yhdyskuntajätevesien ja hulevesien kautta.

– Lehtien lööpeissä on puhuttu jo pitkän aikaa ilmaston vaikeasta tilanteesta. Nyt on aika ruveta ihan tosissaan hommiin, jos ajattelee kuinka paljon ihmiset käyttävät kosmetiikkaa. Muovia on ihan joka paikassa. Se on aivan turha täyteaine kosmetiikassa, selvittää Lotta Laaksonen.

Mikrohelmiä voi olla kuorintavoiteiden ja suihkugeelien lisäksi myös esimerkiksi parranajogeeleissä. AOP

Kansalaisaloite etenee eduskuntaan, jos Väestörekisterikeskus hyväksyy kannatusilmoitusten määrän oikeaksi.

– Vaalit ovat tulossa ensi keväänä. Moni puolue voisi ottaa tästä helpon kopin ja lähteä edistämään tämän aloitteen etenemistä käsittelyyn. Aloite pitää saada käsiteltyä tämän vaalikauden aikana. Muuten se raukeaa, Laaksonen sanoo.

– Ymmärrän hyvin sen, että kuluttajalla ei aina ole mahdollisuutta miettiä ekologisuutta ja eettisyyttä ostoshetkellä. Siksi toivonkin, että lainsäädäntö olisi tässä mukana tukemassa, jotta jokainen voisi ostaa kaupasta hyviä ja turvallisia tuotteita, Marion Routti sanoo.

