Iran sanoo kehittäneensä uuden hävittäjäkoneen – asiantuntijoiden mukaan kyseessä on amerikkalaiskone Vietnamin sodan ajalta

Iranin asevoimat on esitellyt hävittäjäkoneen, jonka kerrotaan olevan 100-prosenttisesti kotimaista valmistetta.

Kowsar-nimen saanut pienikokoinen hävittäjä esiteltiin eilen tiistaina Iranin puolustusteollisuuden näyttelyssä. Koneeseen tutustui muiden muassa Iranin presidentti Hassan Rouhani, jonka nähtiin kiipeävän hävittäjän ohjaamoon.

Rouhanin mukaan uusi hävittäjä vahvistaa maan puolustuskykyä. Presidentti sanoi, että Iranin on oltava jatkuvasti valppaana Yhdysvaltain uhan edessä ja pitää huolta sotilaallisesta voimastaan.

– Miksi Yhdysvallat ei hyökkää meitä vastaan? Siksi, että olemme vahvoja, he tietävät mitä siitä seuraisi, Rouhani puhui.

Lentokelvoton kopiokone?

Länsimaiselle medialle on jäänyt epäselväksi, onko Kowsar-hävittäjä edes lentokelpoinen. Iranin televisio on levittänyt kuvaa lentävästä Kowsarista.

Esittelytilaisuuden kuvanauha kuitenkin katkaistiin ennen kuin kone nousi ilmaan.

Koneen esittelyssä kerrottiin, että Kowsar voi kuljettaa mukanaan erilaista aseistusta ja toimia ilmatukena lyhyissä tehtävissä.

Länsimaiset sotilasilmailuasiantuntijat pitävät selvänä, ettei Kowsar ole ainakaan kokonaan iranilaista valmistetta.

Koneen ulkomuoto on käytännössä sama, kuin amerikkalaisvalmisteisen Northrop F-5:n jonka eri versiot tunnetaan Tiger II- ja Freedom Fighter -nimillä.

F-5 on peräisin jo 1960-luvun alusta ja Yhdysvallat käytti sitä Vietnamin sodassa.

Iran hankki sitä 1970-luvulla yli sata kappaletta ja on käyttänyt sitä oman lentokonekehittelynsä pohjana. Iranin lentokoneyhtiö HESA on valmistanut F-5:n pohjalta Saegeh- ja Azarakhsh -hävittäjämallit.

Iranin lentokoneenrakentajat eivät ole muuttaneet ainakaan alkuperäisen koneen runkoa, toteaa uutistoimisto Reutersin haastattelema asiantuntija Justin Bronk.

Koneen sisälle on voitu tehdä muutoksia, hän sanoo. On kuitenkin huomattava, että F-5:n rungon pienuus aiheuttaa merkittäviä rajoitteita uusimiselle.

– Se on hyvin kevytrakenteinen hävittäjä, jossa on pienet moottorit, joiden työntövoima on vähäinen. Koneeseen mahtuu niukasti polttoainetta, mikä rajoittaa toimintasädettä, ja ahdas nokka, mikä rajoittaa tutkan kokoa ja tehoa, Bronk sanoo.

Koneen rungon sisällä tehtävillä muutoksilla ei voida vaikuttaa näihin rajoitteisiin, hän kertoo.

Lähteet: Reuters, AFP