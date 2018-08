Rovaniemen Teatteri luopui kaikessa hiljaisuudessa kahden johtajan mallista – teatteria johtaa nyt vakituinen toiminnanjohtaja

Rovaniemen Teatterin hallintojohtajasta Sari Alatalosta on tullut Rovaniemen teatterin historian ensimmäinen toiminnanjohtaja. Alatalo on teatterin ylin johtaja ja vastaa talouden, henkilöstön ja kiinteistön lisäksi loppukädessä myös ohjelmistosta. Alatalon työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva, eli vakinainen.

Rovaniemen alueteatteriyhdistyksen hallituksen päätös tarkoittaa sitä, että Rovaniemen Teatteri on luopunut taiteellisen ja hallinnollisen johtajan kaksipäisestä johtamismallista. Mallia ehdittiin toteuttaa vain vajaat kolme vuotta.

Malli otettiin käyttöön Kari Väänäsen tullessa teatterin johtoon lokakuussa 2015. Sen yhteydessä teatterin talouspäälliköstä Sari Alatalosta tehtiin taloudesta, henkilöstöstä ja kiinteistöstä vastaava hallintojohtaja. Tavoitteena oli keskittää teatterinjohtajan energia taiteelliseen työhön.

Toiminnanjohtaja Sari Alatalo tuli teatterille vuonna 2011. Maija-Liisa Juntti / Yle

– En itse koe tätä suurena muutoksena, sillä yhteistyössähän teatterissa paljon töitä tehdään. Ohjelmistoa on yhteistyössä tehty tähänkin asti, uusi toiminnanjohtaja Sari Alatalo sanoo.

Päätettiin toukokuussa

Alueteatteriyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Antti Väänänen kertoo, että uudesta johtamismallista päätettiin jo toukokuussa 2018, kun uutta taiteellista johtajaa valittiin. Syksyllä 2019 töihin tuleva uusi taiteellinen johtaja Miika Muranen on hyväksynyt johtamismallin muutokset.

– Tämä tehtiin silloin, kun valittiin (uusi taiteellinen johtaja). Tämä on yhdessä valitun taiteellisen johtajan kanssa sovittu, että hänelle tämä menettely käy, Väänänen kertoo.

Väänäsen mukaan hallintomallin muutoksella haluttiin varmistaa, että joku viime kädessä vastaa koko teatterin toiminnasta ja taloudesta, ja myös ohjelmistosta, mikäli johtajien välille tulisi jokin ristiriita.

Taiteellinen johtaja on hallintomallin muutoksen jälkeen toiminnanjohtajan alainen. Tulevana talvena toiminnanjohtaja hoitaa myös taiteellisen johtajan virkaa.

– Tietysti tämä tuleva talvi on nyt vähän erilainen, kun teen yksin myös taiteellisen johtajan tehtäviä, mutta syksyllä -19 luulen, että ollaan ihan niin kuin ennenkin, että taiteellisen johtajan kanssa yhteistyössä tehdään ohjelmiston suunnittelua sekä talon ja henkilöstön johtamista, Alatalo sanoo.

Vakinainen johtaja

Rovaniemen Teatteri siirtyi samalla myös vakinaisen johtajan aikaan. Tähän asti kaikki teatterinjohtajat on Rovaniemellä valittu johtajasopimuksella muutaman vuoden määräajaksi. Toiminnanjohtaja Sari Alatalolla on vakinainen työsuhde, johon noudatetaan teatterialan TES:n mukaista työehtosopimusta.

Koulutukseltaan liiketalouden tradenomi (ylempi AMK) Sari Alatalo tuli teatteriin Metsähallituksen Villin Pohjolan talouspäällikön paikalta vuonna 2011.

Alatalo uskoo, että yhteistyö vuoden päästä aloittavan taiteellisen johtajan kanssa tulee sujumaan hyvin.

– Olemme tehneet Miikan kanssa jo tulevaisuuden suunnitelmia, olleet ahkerasti yhteydessä ja tavanneetkin elokuun alussa. Kyllä meillä hyvin ajatukset yhteen passaa, että mikä tälle alueelle sopii, Alatalo sanoo.