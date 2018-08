Makuuni hakeutui konkurssiin – Helteinen heinäkuu oli videovuokraamoille tyly

Elokuvien vuokraaminen on nopeasti katoavaa kansanperinnettä. Keskiviikkona Hämeen Sanomat kertoi elokuvavuokraamo Makuunin hakeutuneen konkurssiin (siirryt toiseen palveluun).

Toimitusjohtaja Hans Ehrnrooth viestittää Ylelle, ettei ehdi kommentoimaan uutista konkurssipesänhoitajien kanssa käytävistä palavereista johtuen.

Selvää kuitenkin on, ettei Makuuni ollut ongelmineen yksin. Netflixin kaltaiset tilausvideopalvelut ovat puristaneet videovuokraajat ahtaalle kaikkialla maailmassa.

Yhdysvaltalainen Blockbuster hakeutui konkurssiin vuonna 2010. Ketjun viimeinen liike on jo nähtävyys (siirryt toiseen palveluun).

Makuuni perustettiin vuonna 1985 kuten Blockbusterkin, mutta elinaikaa jäi hieman enemmän. Suomeen internetin videovuokraamot saapuivat Yhdysvaltoja hitaammin.

Lukujen valossa Makuunin viimeiset vuodet olivat kivuliaita.

Vuonna 2009 Makuuni-ketjussa oli yli 80 liikettä, ja niissä myytiin elokuvia ja irtokarkkeja 24 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2016 myynti oli romahtanut seitsemään miljoonaan euroon ja tulos yli miljoona euroa tappiolle.

Tänään liikkeitä on jäljellä yhtiön verkkosivujen mukaan enää parikymmentä.

Karkkimyyjä, verkkovuokraamo, lippukauppias...

Kun elokuvamyynti hyytyi, Makuuni panosti irtokarkkeihin. Yhtiö perusti karamellien maahantuontiyhtiön M-Logisticsin jo vuonna 2006.

Vuosikymmenen vaihteen jälkeen Makuuni yritti päästä Netflix-trendin imuun ja perusti oman videonvuokrauspalvelun internetiin (siirryt toiseen palveluun).

Vuonna 2015 yhtiö ryhtyi myymään tapahtumalippuja (siirryt toiseen palveluun).

Näillä keinoin kurssi ei kääntynyt. Hämeen Sanomien mukaan Makuuni on ollut yrityssaneerausmenettelyssä kesäkuusta lähtien.

Viimeinen naula arkussa oli todennäköisesti heinäkuun helle.

Kilpailija: Heinäkuu -40 %

Makuunin konkurssin jälkeen FilmTown on Suomen viimeinen videoketju. Se näyttää selvinneen Makuunia paremmin myös lukujen valossa.

FilmTown teki viime vuonna 8,5 miljoonan euron liikevaihdolla niukasti voitollisen tuloksen. Päättynyt kesä oli kuitenkin kova, kertoo FilmTownin toimitusjohtaja Tero Nurminen.

– Heinäkuun helteillä videovuokrauksen tilasto näytti -40 prosentin pudostusta. Se oli aika raju kuukausi. Muutoin kuuluu aika hyvää.

FilmTownilla on Nurmisen mukaan kolme liiketoimintaa. Osa liikkeistä myy Spice Ice -jäätelöä, osa irtokarkkeja ja osa on videovuorkaamoja. Yhtiön vahvuus on kivijalassa – esimerkiksi videoiden verkkovuokrauksesta FilmTown ei ole innostunut.

– Pari vuotta sitten neuvottelimme videopalveluista Suomessa ja Ruotsissa. Totesimme kuitenkin, että se markkina pirstaloituu niin moneen suuntaan, että se kannattaa jättää väliin. Olemme pysyneet kivijalassa ja houkuttelemme asiakkaat sinne, Nurminen sanoo.

FilmTown Ouluun – tai lippukauppiaaksi?

FilmTownilla on tällä hetkellä noin 50 liikettä ympäri Suomen. Toimitusjohtaja Tero Nurmisen mukaan kilpailijan poistuminen saattaa avata uusia pelipaikkoja.

– Sitä tutkitaan nyt tarkkaan. On isoja kaupunkeja, joissa meillä ei ole liiketoimintaa lainkaan – esimerkiksi Oulu on sellainen.

Yksi uusi aluevaltaus voisi olla myös lipunmyynti. Makuunilla oli sopimus Lippupisteen kanssa.

– Niinpä, Tero Nurminen toteaa.

Vuonna 1993 videovuokraamossa kesätyöläisenä aloittanut toimitusjohtaja uskoo yhä vuokraukseen. Perjantait ja lauantait ovat hänen mukaansa yhä suosittuja vuokrauspäiviä.

Onneksi pian tulee syksy.

– Nyt on helteet päättyneet ja ruvetaan katsomaan elokuvia, Tero Nurminen sanoo.