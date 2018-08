Alvar Aallon suunnittelemasta Paimion parantolasta tuli useita ostotarjouksia – lukumäärää tai summia ei vielä paljasteta

Paimion parantola Paimion parantolaa pidetään Alvar Aallon funktionalistisen kauden päätyönä. Aalto suunnitteli sairaalan 1920–1930-lukujen vaihteessa tuberkuloosiparantolaksi. Suunnittelussa kiinnitettiin huomiota siihen, että rakennus itsessäänkin toimisi parantavana elementtinä.

Alvar Aallon suunnittelema Paimion parantola kiinnostaa useita ostajia. Tarjouksia vastaanottanut Turun Seudun OP-Kiinteistökeskus ei paljasta tarkempaa lukua tai tarjottuja summia. Tarjousten jättöaika umpeutui torstaina puoliltapäivin.

Seuraavaksi omistaja eli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ryhtyy käsittelemään jätettyjä tarjouksia.

– Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä on myyjänä mahdollisuus hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset, sanoo OP-Kiinteistökeskuksen yhteyspäällikkö Sanna Varjanne.

Hänen mukaansa kyselyjä kohteesta tuli yllättävän paljon.

– Kohde on erityinen ja kansainvälisesti tunnettu. Saimme järjestää usempia yksityisesittelyjä, Varjanne sanoo.

Sairaanhoitopiirin kiinteistöjaosto on ilmoittanut käsittelevänsä tarjoukset syyskuun puolessa välissä.

Myyminen herättänyt keskustelua

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri laittoi Alvar Aallon suunnitteleman Paimion parantolan myyntiin kesäkuun alussa, kun se ei löytänyt parantolalle käyttöä.

Alvar Aalto -säätiön johtaja Tommi Lindh on kritisoinut tapaa, jolla parantolaa oltiin myymässä. Hän kertoi Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) kesäkuussa, että parantolan myynti eniten tarjoavalle on vastoin kaikkia keskusteluja, joita vuosien varrella on käyty.

Heinäkuussa Lindh kertoi Ylelle ajatuksesta, että parantolan uudeksi omistajaksi perustettaisiin Paimion parantola -säätiö. Asiasta oli Lindhin mukaan tuolloin käyty vain alustavia keskusteluja.

Suomen Arkkitehtiliitto on vedonnut Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhoon, ettei huutokaupan kohteena olevan Paimion parantolan irtaimistoa päätyisi myyntiin ulkomaille. Parantola on suojeltu lailla, mutta se ei turvaa irtaimistoa.

