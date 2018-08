Trumpin ex-luottomies Steve Bannon myy nyt aatteita ja kampanjaosaamistaan Euroopassa – Mutta onko amerikkalaisesta kauppamiehestä eurooppalaiseksi populistiksi?

Steve Bannon seisoo puhujalavalla unkarilaisessa linnassa.

Hän haistaa nosteen.

– Katsokaa, mitä on tapahtunut Puolassa, Unkarissa, Tšekissä ja Itävallassa. Katsokaa, mitä on tapahtunut jopa Ranskassa ja Saksassa, presidentti Donald Trumpin entinen kampanjapäällikkö mylvii.

Budapestin historialliseen Várkert bazár -linnaan toukokuussa kokoontuneet unkarilaiset vaikuttajat tietävät, mitä on tapahtunut.

EU:ta uhmaava ja maahanmuuttoa vastustava Viktor Orbán on juuri voittanut maan parlamenttivaalit. Itävallassa äärioikeistolainen Vapauspuolue on noussut hallitukseen, ja Saksassa oikeistopopulistinen Vaihtoehto Saksalle on äänestetty maan kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi.

Laitaoikeistolla menee hyvin.

– Aina ei tule voittoja, mutta liike eteenpäin on jatkuva, Bannon julistaa.

Tätä liikettä Bannon haluaa nyt kiihdyttää. Presidentti Trumpin entinen strategiapäällikkö on perustamassa Brysseliin The Movementia, suomeksi Liikettä, jonka tarkoitus on vaikuttaa ensi keväänä pidettäviin europarlamenttivaaleihin.

Liikkeen päämäärä on yhdistää oikeistopopulisteja Atlantin molemmin puolin ja auttaa Euroopan nationalisteja muodostamaan yhteisen ryhmän Euroopan parlamenttiin. Tämä vaatii kokemusten ja osaamisen vaihtoa yli puoluerajojen.

– Syyskuussa käynnistyvä Liike tulee olemaan löyhä keskustelufoorumi, johon voivat liittyä kaikki samalla tavoin maahanmuutosta ja maiden itsemääräämisoikeudesta ajattelevat poliitikot. Emme vastusta EU:ta, mutta haluamme sen nykyistä demokraattisemmaksi, luonnehtii liikkeen belgialainen toiminnanjohtaja Mischaël Modrikamen puhelimitse.

Tällä hetkellä kansallismieliset ja EU-kriittiset puolueet ovat jakautuneet europarlamentissa neljään eri ryhmään. Modrikamen uskoo, että oikealla tuella oikeistopopulistit voisivat saada jopa neljänneksen kaikista äänistä ja nousta yhdeksi parlamentin suurimmista ryhmistä.

Pohjatyöt tämän ryhmän yhdistämiseksi on jo aloitettu.

Keväällä Bannon nähtiin samalla esiintymislavalla Ranskan Kansallisen liittouman johtajan Marine Le Penin kanssa. Myös Italian sisäministerin, Pohjoisen liiton puheenjohtajan Matteo Salvinin ja Vaihtoehto Saksalle -puolueen toisen johtajan Alice Weidelin on kerrottu tavanneen Trumpin entisen päästrategin.

Steve Bannon tapasi Kansallisen liittouman puheenjohtajan Marine Le Penin maaliskuussa Ranskan Lillessä. EPA / Thibault Vandermersch

Modrikamenin mukaan Bannon kauppaa eurooppalaisille poliitikoille kahta asiaa: aatteita ja kampanjaosaamistaan.

Ideologioista Euroopassa ei ole pulaa, mutta viimeisimmät kampanjataktiikat Atlantin takaa kiinnostavat.

Myös myyntimies itsessään kiehtoo. Kertomus Donald Trumpin Valkoiseen taloon nostaneesta salaperäisestä kuninkaantekijästä on jännittävä – ja pitkälti Bannonin itsensä keksimä. Yksi vaalikampanjan kulisseissa häärivä pr-mies ei selitä Yhdysvaltain lähihistorian suurinta poliittista vallankumousta.

Mutta hyvällä tarinalla saa kuulijoita.

– Suurten tietomäärien hyödyntäminen, mielipidemittaukset, medianhallinta, Modrikamen luettelee Bannonin vahvuusalueita.

Aloitetaan näistä työkaluista. Se vaatii reissua Hongkongiin.

Vuonna 2005 Hollywood-tuottajana toiminut Bannon pakkasi tavaransa ja lähti Hongkongiin perustamaan pelifirmaa.

Ajatus oli laittaa kiinalaiset pelaajat tahkoamaan suosittua World of Warcraft -verkkopeliä teollisessa mittakaavassa. Ahkeralla pelaamisella kiinalaiset tienaisivat pelin sisäistä virtuaalivaluuttaa, joka myytäisiin länsimaalaisille pelaajille oikeaa rahaa vastaan.

Bannonin suunnitelma kariutui pelaajien vastustukseen. Amerikkalaisten ja eurooppalaisten pelaajien massiivinen verkkokampanja sai pelin julkaisijan kääntymään hanketta vastaan ja lopulta sulkemaan kiinalaisten ammattipelaajien tilejä.

Ymmärsin, että näillä tyypeillä, näillä juurettomilla valkoisilla miehillä oli suunnaton voima. Steve Bannon

Tutustuminen verkkopelien eksoottiseen maailmaan opetti Bannonille tärkeän läksyn.

Maailmassa on miljoonia nuoria miehiä, jotka muodostavat verkossa tiiviitä yhteisöjä. Jotkut heistä eivät ehkä ole sosiaalisesti kaikkein lahjakkaimpia, mutta he ovat fiksuja ja valmiita ajamaan omaa asiaansa fanaattisesti.

Bannon oli tullut löytäneeksi pohjan niin kutsutulle vaihtoehtoiselle oikeistolle.

– Ymmärsin, että näillä tyypeillä, näillä juurettomilla valkoisilla miehillä oli suunnaton voima, Bannon muisteli myöhemmin.

Kymmenen vuotta eteenpäin ja näistä ihmisiä oli jalostettu Trumpin väsymätön jalkaväki, joka levitti verkon keskustelupalstoilla mitä erikoisempia väitteitä presidentinvaalien vastaehdokkaasta Hillary Clintonista.

Panokset heille jakoi Bannonin johtama äärioikeistolainen Breitbart News -uutissivusto, joka ei arastellut viljellä henkilöön käyviä hyökkäyksiä ja salaliittoteorioita.

Faktojentarkistus: Olivatko Obama ja Hillary Isisin perustajia? Totta ihmeessä, otsikoi Breitbart elokuussa 2016.

Clintonin avustaja Huma Abedin? Saudivakooja, jolla on kiistattomat yhteydet kansainväliseen terrorismiin, Bannonin johtama sivusto raportoi.

– Donald Trump on rakentanut vaalikampanjansa ennakkoluulojen ja vainoharhaisuuden varaan. Hän on tehnyt viharyhmistä valtavirtaa, Clinton yritti kertoa elokuussa 2016 pitämässään lehdistötilaisuudessa.

Sen jälkeen hän hävisi vaalit Trumpille.

Bannonin vierailut vuonna 2018: Rooma 2. maaliskuuta, Zürich 6. maaliskuuta, Lille 10. maaliskuuta, Praha 22. toukokuuta, Budapest 23. toukokuuta, Rooma 28. toukokuuta, Lontoo 12. heinäkuuta.

Nyt näitä työkaluja ollaan kokeilemassa Euroopassa. Ensimmäinen etappi on perustaa Brysseliin niin sanottu vaihtoehtoinen media.

– Kävimme Breitbartin kanssa neuvotteluita jo vuosi sitten. Päämäärämme on luoda Brysseliin EU-kriittinen uutispalvelu, joka toimii muutamalla eri kielellä, Liikkeen toiminnanjohtaja Modrikamen kuvailee.

Breitbartin kaltaisen median vaikutusta Eurooppaan on vaikea ennustaa. Yhdysvalloissa sivusto menestyy, koska kansalaisten epäluulo Washingtonia kohtaan virtaa syvällä.

Euroopassa Bryssel ei herätä yhtä suuria tunteita. Äänestäjien on vaikea vihata EU:ta, sillä sen kasvoja ei tunneta. Media on Euroopassa pirstaloitunut kansallisesti, ja poliitikot ovat tunnettuja lähinnä oman maansa sisällä.

Tämä vaikeuttaa kaikkea vaikuttamistyötä.

– Edes EU itse ei ole koskaan pystynyt lukuisista yrityksistä huolimatta saamaan ihmisiä kiinnostumaan siitä, kiteyttää oikeistopopulismia EU:n alueella tutkinut Stijn van Kessel lontoolaisesta Queen Maryn yliopistosta.

Yleiseurooppalainen keskustelu EU:n tulevaisuudesta on yhä rajoittunut Financial Timesin ja Economistin kaltaisiin harvojen lukemiin eliittijulkaisuihin. Näitä medioita Bannonin luotsaama Liike ei pysty haastamaan, ei ainakaan kaavaillulla 10–20 hengen toimistollaan.

Mutta se tuskin on tarkoituskaan.

Kaikki on viime kädessä kiinni siitä, miten uusi EU-kriittinen sivusto saa teemojaan läpi julkisuuteen. Stijn van Kessel

Britanniassa EU-eroa edeltänyt myllytys paljasti, ettei todellista kamppailua EU:n tulevaisuudesta käydä ylikansallisten talouslehtien sivuilla. Saarivaltiossa marssimusiikin kohti EU-eroa tarjosi kansallinen iltapäivälehdistö.

Näitä tahteja myös Bannonin on päästävä tapailemaan, mikäli hän mielii vaikuttaa massoihin.

– Kaikki on viime kädessä kiinni siitä, miten uusi EU-kriittinen sivusto saa teemojaan läpi julkisuuteen. Jos uutissivusto aikoo vaikuttaa äänestäjiin, sen on voitava saada tarinoitaan läpi jäsenvaltioiden kansallisiin medioihin, niihin, joita ihmiset oikeasti seuraavat, arvioi van Kessel.

Miten sellainen oikein onnistuisi?

Yhdysvalloissa Breitbartin yksi menestyksen salaisuus oli, ettei se pyrkinyt vaikuttamaan Washingtonin harjoittamaan konkreettiseen politiikkaan.

Sivuston tarkoitus oli sen perustajan Andrew Breitbartin mukaan vaikuttaa ainoastaan yleiseen kulttuuri-ilmapiiriin. Jos kulttuuria muutetaan, politiikka seuraa lopulta perässä, Breitbart järkeili.

Teoria on oivaltava, mutta todellisuudessa kulttuurin ja politiikan suhde on mutkikkaampi. Päättäjät kun eivät aina seuraa kansan enemmistön tahtoa.

Kansalaiset esimerkiksi vaativat lähes aina kovempia rangaistuksia rikollisille, mutta harva länsimainen demokratia on tällä tielle lähtenyt.

– Se, mikä päätyy politiikan asialistalle, on luonteeltaan ylhäältä päin määriteltyä. Poliittisen järjestelmän huipulla olevat ihmiset ottavat ajaakseen tiettyjä asioita. Tätä valintaa kansalaiskeskustelu ei yksin sanele, van Kessel sanoo.

Keskustelukulttuuri – se, mitä pidetään yleisesti hyväksyttävinä ajatuksina ja sanoina – on kuitenkin jatkuvassa muutoksessa. Ja kun muutos on tarpeeksi suuri, sillä on väistämättä seurauksia.

Juuri nyt totuus ei ole kovassa kurssissa. Donald Trump yhdisti republikaanien esivaalikampanjan aikaan vastaehdokkaansa isän presidentti John F. Kennedyn murhaan. Vaihtoehto-oikeisto levitti pitkään tarinaa, jonka mukaan Hillary Clinton oli sekaantunut pedofiilirinkiin.

Tämänkaltaiset tarinat eivät ole enää vieraita Euroopassakaan. Monet unkarilaiset esimerkiksi uskovat miljardööri George Sorosin suunnittelevan maan täyttämistä pakolaisilla. Puolassa moni uskoo, että maan presidentin Lech Kaczyńskin kuolemaan johtanut lento-onnettomuus oli salaliitto.

Van Kesselin mukaan vastuu tällaisten tarinoiden suosiosta on osin poliitikoilla itsellään.

– Sekä Unkarissa että Puolassa puhutaan salaliitoista, koska paikalliset poliitikot ovat itse poimineet ne vaihtoehtomediasta ja alkaneet puhua niistä. Perinteinen media on sitten tarttunut näihin lausuntoihin, van Kessel analysoi.

Mikäli Bannon saa Brysselin uutiskoneensa toimimaan, yksi asia on varmaa. Tulevaisuudessa EU-asioita seuraaville poliitikoille on tyrkyllä entistä kirjavampi kattaus totuuksia, joihin uskoa ja joita tuoda julkisuuteen.

Ja se on vasta alkua.

Populismitutkija van Kesselin mukaan esimerkiksi Unkarissa ja Puolassa puhutaan salaliitoista, koska poliitikot ovat poimineet ne vaihtoehtomediasta ja alkaneet puhua niistä. Sen jälkeen perinteinen media on tarttunut lausuntoihin.

– Viestinnän lisäksi päämäärämme on tuottaa uusia ajatuksia tai tutkimuksia. Ajatushautomon perustaminen on yksi asioista, joita parhaillaan selvitämme, Liikkeen toiminnanjohtaja Mischaël Modrikamen kertoo.

Näennäisesti puolueettoman ajatushautomon perustaminen on siirto suoraan Steve Bannonin pelikirjasta.

Yhdysvalloissa Bannon perusti ystävänsä Peter Schweizerin kanssa vuonna 2012 Governmental Accountability -instituutin (GAI), jonka tärkein tehtävä oli paljastaa verovaroihin liittyviä väärinkäytöksiä.

Käytännössä instituutti valjastettiin rahoittamaan kirjaprojekteja, jotka tuottivat ainoastaan demokraatteja ja etenkin Clintoneita lokaavia paljastuksia.

Ero Breitbartin tuottamaan propagandaan oli siinä, että GAI:n rahoittamat hankkeet olivat journalistisesti laadukkaita. Vuonna 2015 julkaistu Clinton Cash -paljastuskirja oli avoin hyökkäys Clintoneita vastaan, mutta sen esittämät faktat presidenttiparin rahankäytöstä pitivät paikkansa.

Kirjan paljastuksiin tarttuivat myös itärannikon liberaalit laatumediat, ja Clinton Cash nousi maan toiseksi myydyimmäksi kirjaksi.

– Huomasimme Peterin kanssa, että juuri faktat, eivät juorut, resonoivat parhaiten tutkivien journalistien kanssa, Bannon muistelee Joshua Greenin Devil's Bargain -kirjassa.

Bannonin juonima kahden kärjen taktiikka osoittautui toimivaksi. Samalla kun konservatiivinen media keskittyi Breitbart-sivuston tuottamien väitteiden selvittämiseen, ajatushautomon tuottamat faktat kallistivat liberaalia mediaa Clintonien kimppuun.

Kaikki tämä vaati rahaa. Yhdysvalloissa Trumpiin alkoi ensimmäisten joukossa uskoa miljardööri Robert Mercer, joka rahoitti Bannonin ajatushautomon kirjahankkeita.

Myös Euroopassa Bannonin Liikettä rahoitetaan Atlantin takaa. Modrikamenin mukaan varoja saadaan yhdysvaltalaisilta kansalaisjärjestöiltä ja poliittisilta järjestöiltä, jotka haluavat tukea kansainvälistä vaikuttamistyötä.

Bannon itse uskoo suuresti kryptovaluuttojen voimaan ja myös niiden käyttöä rahoituksessa harkitaan, Modrikamen kertoo.

Eikös kaikki rahoitus ole aina CIA:lta, Mossadilta ja Venäjältä? Vitsit sikseen. Kaikki on täysin laillista. Mischaël Modrikamen

Joidenkin kryptovaluuttojen alkuperän selvittäminen on hyvin vaikeaa. Ja joillekin toimijoille tämä sopii varsin mainiosti. Euroopassa onkin arvuuteltu, voisiko uusi Liike saada rahaa Venäjältä.

Kremlille EU:n horjuttaminen on strateginen päämäärä, ja esimerkiksi Ranskassa Kansallinen liittouma on saanut rahoitusta Venäjän hallintoon kytkeytyneeltä pankilta.

Rahoittajien päämäärät eivät tunnu Liikkeen toiminnanjohtajaa huolestuttavan.

– Eikös kaikki rahoitus ole aina CIA:lta, Mossadilta ja Venäjältä? Vitsit sikseen. Kaikki on täysin laillista, Modrikamen kuittaa.

Konkreettisia rahasummia tai täsmällisiä lahjoittajia toiminnanjohtaja ei halua kommentoida.

Paperilla Liikkeen suunnitelmat populistisen oikeiston vauhdittamiseksi näyttävät vakuuttavilta. Ainakin työkalut ovat mietittyjä.

Suosion nousu ei kuitenkaan välttämättä muutu suoraan poliittiseksi vaikutusvallaksi EU:ssa. Siihen tarvitaan populistisen oikeiston yhdistymistä niin europarlamentissa kuin kansallisten ministereidenkin tasolla.

Tämä voi olla vaikeaa, sillä tähän asti puolueilta on puuttunut yhdistävä aate. Pelkkä kansallismielisyys tai maahanmuuton vastustaminen ei ole sellaiseksi riittänyt.

Europarlamentin toiseksi suurimman ryhmän S&D:n puheenjohtaja Udo Bullmann huomauttaa, että eurooppalainen laitaoikeisto on yrittänyt yhdistyä lukuisia kertoja aikaisemminkin.

– Kaikki nämä yritykset ovat epäonnistuneet. Miksi? Koska ainoa yhdistävä tekijä on pelko ja viha. En näe, miten Bannon ja hänen erityisen amerikkalaiset näkemyksensä voisivat muuttaa tätä, Bullmann kirjoittaa Ylelle sähköpostitse.

S&D-ryhmän saksalainen puheenjohtaja katsoo asiaa vasemmiston näkökulmasta, mutta hänen johtopäätöksensä jaetaan myös europarlamentin oikealla laidalla.

Kaikki nämä yritykset ovat epäonnistuneet. Miksi? Koska ainoa yhdistävä tekijä on pelko ja viha. Udo Bullman

Euroopan konservatiivit ja reformistit eli ECR on europarlamentin kolmanneksi suurin ryhmä, johon kuuluvat muun muassa Puolaa hallitseva Laki ja oikeus -puolue ja perussuomalaiset. ECR-ryhmän puheenjohtaja, britannialainen Syed Kamall suhtautuu hänkin epäillen Bannonin suunnitelmaan.

– Bannon on kiinnostunut puolueista, joilla on melko kapea asiaohjelma ja hyvin vähän koko Eurooppaa koskevia näkemyksiä, joista he pääsevät sopuun. Tämä on yksi syy, miksi ENF:llä ja EFDD:llä on ollut vähän vaikutusta lainsäädäntötyöhön. Epäilen, että Bannon ei pysty muuttamaan tätä, arvioi Kamall viitaten europarlamentin ääriryhmiin.

Euroopassa oikeistopopulistit ovat eri mieltä esimerkiksi talous- ja kauppapolitiikasta. Ranskassa Kansallinen liittouma vastustaa tiukasti Yhdysvaltain ja EU:n vapaakauppasopimuksen TTIP:n kaltaisia järjestelyjä. Samaan aikaan oikeistopopulistit niin Britanniassa kuin Hollannissakin ovat puhuneet vapaakaupan puolesta.

Ulkopolitiikassa suhtautuminen Venäjään aiheuttaa eripuraa.

Myös kulttuuriset arvot erottavat. Puolassa ja etenkin Unkarissa oikeistopopulistit ovat esiintyneet kristillisen maailman puolustajina, mikä on vedonnut suureen joukkoon arvokonservatiivisia äänestäjiä.

Pohjois-Euroopassa oikeistopopulistit ovat yhtä lailla huolissaan islamin leviämisestä, mutta rajojen sulkemista ei ole perusteltu kristinuskon suojelemisella. Skandinaviassa ja Hollannissa juuri liberaalien arvojen puolustaminen on esitetty syyksi rajoittaa maahanmuuttoa.

Voisiko tämä eripurainen joukko sitten löytää yhteisen aatteen Yhdysvalloista? Jos alettaisiin marssia trumpilaisen oikeistopopulismin tahtiin?

Kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Michael Flynn ja päästrategi Steve Bannon (oik.) kuuntelevat presidentti Donald Trumpin puhelua tammikuussa 2017. EPA / Pete Marovich

Kriittinen suhtautuminen maahanmuuttoon yhdistää oikeistopopulisteja Atlantin molemmin puolin, mutta trumpilainen talouspolitiikka ei ole toistaiseksi löytänyt kaikupohjaa Euroopasta.

Bannonin saarnaama taloudellinen nationalismi tulleineen voi sopia Yhdysvalloille, jolla on suuret kotimaiset markkinat ja kykyä painostaa kauppakumppaneitaan. EU:n jäsenmaille kauppasodan aloittaminen naapurimaan kanssa on utopiaa.

Tämä tunnustetaan myös Bannonin Liikkeen päämajassa.

– Kaikki amerikkalaiset ajatukset eivät tietenkään sovi Eurooppaan. Kaupassa pitää ajatella unionin aluetta kokonaisuutena, joka voi sitten neuvotella sopimuksia, Modrikamen selittää.

Bannonin amerikkalainen puhe hallinnon purkamisesta ja kapitalismin voimien vapauttamisesta kuulostaa sekin kovin vieraalta Euroopan sekatalouksissa, joissa monet työskentelevät julkisella sektorilla.

– Hyvinvointivaltiota ja verotusta ei vastusteta Euroopassa edes äärioikeiston piirissä samalla tavoin kuin republikaanien valtavirrassa. Sosiaalitukia vastustetaan lähinnä silloin, kun maahanmuuttajat nostavat niitä, arvioi eurooppalaisen oikeistopopulismin tutkija Stijn van Kessel lontoolaisesta Queen Maryn yliopistosta.

Suuria eroja löytyy myös suuresta kertomuksesta. Bannonin mukaan lännen on saatava taloutensa kuntoon ja rivinsä suoriksi, mikäli se aikoo pärjätä väistämättömässä sodassa Kiinaa vastaan.

Euroopassa Kiinaa ei kuitenkaan koeta samanlaiseksi uhaksi kuin Yhdysvalloissa. Esimerkiksi Unkarissa ja Saksassa monet yrittäjät odottavat Kiinan "Yksi vyöhyke, yksi tie" -infrastruktuurihankkeen valmistumista innolla, sillä sen uskotaan avaavan uusia kauppareittejä Aasiaan. Myös talouskurimukseen joutuneessa Kreikassa Kiinan investoinnit maan suurimpaan satamaan on otettu avosylin vastaan.

Kun sosiaalipolitiikka sekä talous- ja ulkopolitiikka suljetaan pois Bannonin ajamasta ideologiasta, jäljelle jää muutama oikeistopopulisteja yhdistävä ajatus.

– Maan oikeus päättää omista asioistaan. Huolehtiminen rajojen turvallisuudesta. Kriittinen suhtautuminen maahanmuuttoon ja islamiin, Modrikamen kiteyttää Liikkeen arvoja.

Tämän ryhmän soihdunkantajaksi Bannon on erikoinen valinta. Trumpin entinen päästrategi kun ei ole erityisen kiinnostunut eurooppalaisen nationalismin kovasta ytimestä - kansallisesta identiteetistä ja sen suojelemisesta.

Bannon käytti rodun ja muukalaisuuden teemoja taitavasti Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjassa äänten keräämiseen, mutta hänen ajamansa ideologian ydin oli aina taloudessa.

Taloudellisen nationalismin perimmäinen tarkoitus on pakottaa kansainvälistyneet suuryritykset palvelemaan oman maansa kansalaisten taloudellista hyvinvointia.

– Taloudellinen nationalismi ei välitä ihonväristäsi, rodustasi tai uskonnostasi. Se ei välitä sukupuolestasi tai seksuaalisesta suuntautumisestasi. Se ei välitä mistään tällaisesta. Taloudellinen nationalismi välittää tasan yhdestä asiasta. Oletko sinä tämän maan kansalainen? Jos olet, saat paremman diilin, Bannon pauhasi Budapestissa.

Tämä ei ole eurooppalaisen oikeistopopulistin puhetta.

