Nyt varastettiin firman identiteetti – Varkaat tilasivat 145 000 euron edestä muun muassa keittiötarvikkeita

Itä-Uudenmaan poliisi on tutkinut poikkeuksellisen hyvin suunniteltua identiteettivarkautta.

Vantaalaisen yrityksen ja tämän omistajan nimissä tilattiin tuotteita lähes viidestäkymmenestä eri paikasta, yhteensä 145 000 euron arvosta.

Yritykselle oli myös tehty sen tietämättä osoitteenmuutos postiin ja perustettu tekaistu nettisivusto. Lisäksi epäillyt esiintyivät puhelimitse yrityksen omistajana.

Identiteettivarkauden kohde oli vantaalainen markkinointiin ja äänentoistoon liittyvä yritys.

Epäilyt tekivät tilaukset suomalaisista yrityksistä eri puolilta Suomea. Tilaukset oli tehty viime vuoden syyskuun alussa noin kahden viikon aikana.

Itä-Uudenmaan rikoskomisario Mikko Minkkisen mukaan epäillyt tilasivat muun muassa keittiötarvikkeita, lahjakortteja ja luontaistuotteita.

– Tavaroita on vaikka mitä, mitä vain mikin yritys on myynyt. Uskoisin, että osa on myyty eteenpäin. Lahjakortteja on löytynyt muun muassa muilta henkilöiltä. He ovat kertoneet, että he ovat ostaneet niitä, Minkkinen sanoo.

Osa tavaroista edelleen kateissa

Osa tilauksista jäi yrityksiksi. Epäilyt saivat kuitenkin tilattua ja noudettua tavaraa postista useamman kymmenentuhannen euron edestä. Poliisi sai pelastettua osan tavaroista postista, mutta tavaraa on edelleen kateissa 30 000 euron arvosta.

Rikos oli Minkkisen mukaan poikkeuksellisen hyvin suunniteltu.

– Tekijäporras ei välttämättä tiennyt tilaajaportaan toimista. Heitä oli vain pyydetty hakemaan tuotteita eri posteista. Roolit oli eriytetty kokonaisuudessa, Minkkinen sanoo.

Epäillyt ovat Minkkisen mukaan pääkaupunkiseudulla asuvia kolmikymppisiä miehiä.

Pääepäiltyjä on kaksi. Postista tavaraa on lisäksi noutanut ainakin kolme miestä. Miehillä on poliisin mukaan samantyyppistä historiaa takanaan. Tekijöitä epäillään petoksesta.

Juttu etenee syyteharkintaan Helsingin syyttäjänvirastoon.