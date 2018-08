Suomi saa tänään uuden luonnonsuojelualueen – katso video Sibeliuksen Metsän auringonnoususta

Hämeenlinnan Aulangon metsään perustetaan tänään uusi luonnonsuojelualue. 97 hehtaarin suojeltu alue sijaitsee Aulangonjärven itäpuolella, Hämeenlinnan kaupungin mailla.

Luonnonsuojelualueen tarkoitus on säästää luontoa, mutta kaupungilla on myös kulttuurihistoriallinen peruste luonnonsuojelualueen perustamiseen: Finlandia sai tarinoiden mukaan alkunsa Aulangon metsässä.

– Tämä on ainutlaatuinen tapaus. Tiedetään, että Jean Sibelius todella tunsi luontoa ja vietti siellä aikaa. Nyt tämä luonnonsuojelualue, Sibeliuksen Metsä, perustetaan Suomen kansainvälisimmän miehen kunniaksi, sanoo ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander.

Perustamispäätös juhlistaa kuluvaa eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuotta.

Ville Välimäki / Yle

Nykyään luontokohde on kaupunkilaisten suosiossa.

– Tutkimuksissa on havaittu, että sadan hehtaarin metsän taloudellinen arvo on huomattava, kun ottaa huomioon hyvinvointivaikutukset. Tämä on merkittävä hyvinvointiarvojen tuottaja Hämeenlinnassa, sanoo ympäristöasiantuntija Heli Jutila Hämeenlinnan kaupungilta.

Hämeenlinnalainen polkujuoksija Toni Seppälä käy Aulangon metsissä lähes päivittäin – joko lenkkareissa tai pyörällä.

– Aloitin luonnossa liikkumisen, kun muutin lähelle. Siihen asti liikuin harvemmin ja se vaati sen efortin. Uskoisin, että hämeenlinnalaisille se merkitys on siinä, että on ihan oikeaa luontoa näin lähellä kaupunkia.

Ville Välimäki / Yle

Aulangolla viihtyvätkin monet harrastajat. Luontokohdetta suosivat esimerkiksi polkujuoksijat, maastopyöräilijät, ratsastajat ja lenkkeilijät. Näkötornilla vierailee useita ulkomaalaisiakin turisteja. Tornilta laskeutuvat portaat taas ovat porrasjuoksijoiden suosiossa.

– Tämä on pieni alue, mutta täällä on paljon reittejä. 20–30 kilometrin kierroksenkin saa tehtyä, sanoo polkujuoksija Seppälä Tawastia Trail Clubista.

– Täällä on hyvä meininki, ihmiset moikkailevat ja on positiivinen fiilis. Toisaalta täällä on rauhallisiakin paikkoja, niin saa valita, mistä tykkää, hän hehkuttaa.

Nyt harrastajia hemmotellaan, kun luonnonsuojelualueen myötä poluille saadaan esimerkiksi info-taulut ja pätkä uutta ratsastusreittiä. Lisäksi on tehty uusi laituri ja portaat, vierailijoiden käyttöön on annettu soutuvene, ja pitkospuitakin on uusittu.

– Metsästää ei saa, eikä eläimiä hätyyttää tai kasveja poimia. Ruokasienten ja marjojen kerääminen on edelleen sallittua, ja nuotion saa tehdä nuotiopaikalla, kertoo ympäristöasiantuntija Jutila.

Ville Välimäki / Yle

Suomessa suojeltuja alueita on tällä hetkellä noin kymmenisen prosenttia maan pinta-alasta. Uusia luonnonsuojelukohteita perustetaan aika ajoin. Tunnettujen suomalaisten kunniaksi on kuitenkin nimetty aiemmin vain Lapissa sijaitseva Urho Kekkosen kansallispuisto.

Sibeliuksen Metsän uskotaan houkuttelevan turisteja ulkomaita myöten.

– Kyllähän se nostaa Hämeenlinnan imagoa Sibelius-kaupunkina, tuodaan esiin uusia aspekteja säveltäjästä, sanoo ympäristöasiantuntija Jutila.