"Minun tyttöni ei enää jatka tässä koulussa" – Rankkasade tunkeutui jo ennestään sisäilmaongelmista kärsivään kouluun

Piia Neuvonen on viidesluokkalaisen tytön äiti ja Linnalan koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja. Elli Sormunen/Yle

– Minun tyttöni ei enää jatka tässä koulussa. Nyt mietitään koulunvaihtoa tai ulosmarssia, toteaa äiti Piia Neuvonen.

Imatralainen Piia Neuvonen on seurannut toista vuotta tyttärensä oirehtimista. Tytöllä on ollut päivittäisiä pääkipuja. Äiti kertoo, kuinka viidesluokkainen tytär on valmis vaihtamaan koulua sisäilmaongelmien takia, vaikka tytön ystävät jäisivät kouluun.

– Päivittäinen päänsärky, huono olo, vetelyys , väsymys, vaikka nukkuu hyvin yöunensa. Tänä vuonna oireet ovat pahentuneet, kuvailee äiti tyttärensä oireita.

Imatran Linnalan koulussa oppilaita on noin 300, joista sata on oirehtinut. Myös 40 prosenttia opettajista on saanut oireita.

– On hurjaa katsoa, kuinka 10-vuotiaan pitää syödä särkylääkkeitä päivittäin pääkipuun, kertoo äiti kyynel silmässä.

Vesivahinko koulussa äidin haastattelun jälkeen

Samana päivänä keskiviikkona äidin haastattelun jälkeen koulussa tapahtui vesivahinko. Koulua pieksi valtava rankkasade, jonka vedet valuivat Linnalan koulun musiikkiluokkaan ja keittiöön.

– Torstaina koulutyö voi jatkua normaalisti Linnalassa, sanoo keskiviikon tiedotteessa.

Imatran kaupungin tilahallinta- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen kertoo, että ulkopuolinen vahinkotarkastaja on jo paikalla koulussa. Vesivahinkoa ja sen vakavuutta on hänen mukaansa vaikea kommentoida, ennen kuin vahinkotarkastaja on saanut työnsä tehtyä.

Turunen vakuuttaa, että lapset ja henkilökunta otetaan pois koulusta, jos tilanne on liian paha.

– Tietenkään emme ala kenenkään terveyttä vaarantaa, Turunen sanoo.

Siihen saakka koulutyö Linnalassa jatkuu kaupungin mukaan normaalisti.

Rankkasateen vedet tunkeutuivat Linnalan koulun ruokalaan. Yle

Äiti toivoo väistötiloja heti

Piia Neuvosen tyttären pääkivut palasivat, kun koulutie tänä syksynä alkoi remontoidussa koulussa. Kesän aikana pääkipuja oli ollut viitisen kertaa.

– Jos kesän aikana on ollut maksimissaan viisi pääsärkyä ja koulun alettua joka päivä, kaikki ei voi olla kunnossa, toteaa Neuvonen.

Neuvonen ei voi ymmärtää, miksi kaupunki leikkii lasten terveydellä. Hän uskoo kaupunki hidastelee tahallaan väistötilojen hankkimista, koska Imatralle on nousemassa kahden vuoden päästä uusi suurkoulu.

– Kaupunki koittaa vitkastella, että päästäisiin kaksi vuotta eteenpäin, koska väistötilat maksaa, pohtii Piia Neuvonen.

Ainoa vaihtoehto Neuvosen mielestä olisi se, että koko koulu siirrettäisiin väistötiloihin siihen asti, kunnes koko koulu on kunnolla tutkittu.

Äidistä tuntuu kamalalta laittaa lapsi opinahjoon, joka ei ole kunnossa.

– On järkyttävää, että lapsen tulevaisuus pilataan tällä tavalla, toteaa Neuvonen.

Korjauksia tehty

Imatran hyvinvointilautakunta päätti viime vuonna, että kouluun tehtäisiin laajat, rakennetekniset tutkimukset. Kaupunginhallitus kuitenkin linjasi tutkimukset kohdistettaisiin koulun uuteen puoleen.

– Vanhalla puolella ei ole tutkittu eikä korjattu mitään, kertoo Piia Neuvonen.

Kesän aikan kouluun tehtiin parannustöitä sisäilman parantamiseksi. Vanhempia ihmetyttää, miksi koulun vanha puoli jäi korjaustöiden ulkopuolelle.

– Olemme lähettäneet kaupungille selvityspyynnön siitä, miksi lapsia pidetään siellä koulussa, vaikka sieltä on löytynyt sädesientä, sanoo Piia Neuvonen.

Vanhempien Whatsapp laulaa

Oppilaiden vanhempien Whatsapp-ryhmät piipittävät tiuhaan, kun vanhemmat kertovat toisilleen koulun tilasta ja lastensa ongelmista. Jopa ulosmarssia on harkittu toimenpiteenä väistötilojen saamiseksi.

– Toivon, että mahdollisimman moni osallistuisi ulosmarssiin, jos sellaiseen päädytään, sanoo puheenjohtaja Piia Neuvonen koulun vanhempaintoimikunnasta.

Imatran kaupunginhallitus ottaa käsittelyyn Linnalan koulun kinkkisen tilanteen.

– Vanhempaintoimikunta on lähettänyt virallisen selvityspyynnön ja kysymyspatteriston kaupungille, jota käsitellään kokouksessa ensi maanantaina, kertoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen Imatralta.

Koulussa on tehty kesän aikana tiivistyksiä ja silti oirehditaa on silti vielä.

– Oirehdintaa ei voi tietenkään kiistää. Tärkeää on nyt keskustella ja selvittää asia, toteaa Helminen.