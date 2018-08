Turun auttajan elämä on ollut rikkinäinen – Hassan Zubierin taustalta löytyy myös pitkä vankilatuomio parinkymmenen vuoden takaa

TUKHOLMA Turun auttajana tunnetulle miehelle on tullut niin tukiviestejä kuin uhkauksiakin. Eilen tiistaina tuli ilmi, että Turun torilla vuosi sitten oman terveytensä kustannuksella puukotuksen uhreja auttanut Hassan Zubier oli yrittänyt huijata Valtionkonttorilta korvauksia.

Miksi?

– Olin taloudellisessa kriisissä. Sain paniikin, Zubier sanoo Ylelle Märstassa, Tukholman pohjoispuolella.

Hän on jättänyt autonsa huoltoon, istuu pyörätuolissa rengasfirman ulkopuolella, sytyttää tupakan ja huokaisee syvään.

Hän on huolissaan puolisostaan ja pienestä pojastaan. Heidän vuokseen hän sanoo tarvinneensa rahaa.

– Se oli uskomattoman tyhmää. En aio keksiä tekosyitä.

Zubier myöntää väärentäneensä todistuksen menetetyistä ansioista ambulanssifirmassa Ruotsissa ja kertoo, ettei ollut kyennyt tekemään töitä ennen Turun tapahtumia.

– Olin sairauslomalla MS-taudin takia.

Pitkä vankeustuomio

Zubierin elämä on ollut rikkinäinen, MS-diagnoosin hän sai vankilassa.

Hänet tuomittiin vuonna 2001 törkeästä tuhopoltosta, tuhopoltosta, vahingonteosta ja väärän hälytyksen tekemisestä kahdeksan vuoden vankeusrangaistukseen.

Hän ei ole ylpeä siitä.

– En aio puhua siitä. Sain tuomion 2001. Olen hyvittänyt virheeni. Tuomio on kahdenkymmenen vuoden takaa. En ollut rikosrekisterissä sitä ennen, enkä ole joutunut sinne sen jälkeen, Zubier kertoo.

Hän pelkää, että suomalaiset unohtavat, mitä hän teki Turun torilla ja kääntävät hänelle selkänsä. Terroristin saama tuomio on se, mikä hänen mielestään on tärkeää.

Hassan Zubier kävi Turun kauppatorilla pari päivää puukkoiskun jälkeen. Jesper Alm / Yle

– En aio vähätellä sitä, mitä itse olen tehnyt. Toivon, että väärennös käsitellään pian ja saan rangaistukseni.

– Olen ihminen, joka oli paikalla terroristihyökkäyksessä. Koko elämäni on mennyt pilalle. Olen tehnyt virheitä. Toivon, että ihmiset ajattelevat, mitä tein sinä päivänä, eivätkä aiempia virheitäni.

Tuomio törkeästä tuhopoltosta

Tukholman käräjäoikeuden pöytäkirjoista käy ilmi, että Zubier sai tuomion törkeästä tuhopoltosta sytytettyään oman autonsa.

Oli 30. elokuuta 2000. Zubier asui hotellikodissa, jossa oli kaikkiaan 62 asukasta. Hänelle oli juuri kerrottu, ettei hän saisi vakituista virkaa bussiyrityksestä, jossa hän oli töissä.

– Kaikki meni rikki, hän kertoo pöytäkirjassa.

Zubier oli työskennellyt keskiyöhön ja pysäköi autonsa hotellikodin autotalliin. Sitten hän valeli etu- ja takaistuimet sytytysnesteellä, heitti autoon palavan tulitikun ja meni huoneeseensa.

Kun hän myöhemmin tunsi savun hajun, hän lähti tarkistamaan tilannetta, säikähti ja soitti palokunnan. Sen jälkeen hän koputti hotellikodin oville saadakseen muut asukkaat ulos.

Vuotta aiemmin hän oli sytyttänyt kaksi paloa sairaalassa, jossa työskenteli vartijana. Mies tuikkasi tuleen vessan paperikorin ja varastokomeron.

Kahden osaston potilaat evakuoitiin sairaalan pysäköintialueelle.

Zubier kävi itse varoittamassa potilaita ja huolehti siitä, että he pääsivät ulos. Oikeuden pöytäkirjojen mukaan hän ei muista, mitä ajatteli. Hän sanoo tarvinneensa apua.

Zubieria käytettiin lapsena hyväksi

Oikeuden pöytäkirjoissa lukee: "Hänellä on ollut vaikea nuoruus, ja häntä on käytetty joitakin kertoja hyväksi. Hän on voinut huonosti ja hakenut apua saamatta sitä."

Zubier on niukkasanainen kertoessaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Pedofiili oli naapuri, joka hoiti asuinalueen lapsia.

– En kerro tätä saadakseni sympatiaa, vaan siksi, että se on lapsuuteni. Synnyin 1971, 15. joulukuuta Lontoossa, vanhempani olivat eronneet. Isäni asui Ruotsissa, äitini, pikkuveljeni ja minä Lontoossa.

– Elämässäni oli pedofiili. Äitini ei pystynyt käsittelemään sitä ja lähetti minut isälleni, joka ei tiennyt lapsista mitään. Hän jätti minut sosiaalihuollolle ja kasvoin laitoksissa 16-vuotiaaksi.

Zubierin mukaan pedofiili tuomittiin ja kuoli vankilassa. Hän oli käyttänyt useita lapsia hyväkseen.

Myös Zubierin molemmat vanhemmat ovat kuolleet. Pikkuveljeen hänellä ei ole yhteyttä.

– Olen joutunut taistelemaan. Olen yksin.

Väitti nähneensä asemiehiä naapurustossa

Heinäkuussa ja lokakuussa 1998 Zubier syyllistyi väärien hälytysten tekemiseen. Hän väitti nähneensä aseistettuja miehiä, jotka olisivat vaaraksi ihmisille.

Ensimmäisen kerran hän väitti miesten aseistautuneen pistooleilla, toisella kerralla automaattiaseilla.

– Hyökkäyksen jälkeen sain apua. Nyt minulla ei ole mitään apua. Kipujeni ja henkisen väsymykseni vuoksi en jaksa sitä.

Zubier ei usko voivansa koskaan tehdä töitä kivuiltaan. Zubier tuli tunnetuksi Suomessa autettuaan vuosi sitten Turun puukotusten uhria ja haavoituttuaan myös itse terrori-iskussa.

Hassan Zubier viime talvena otetussa kuvassa yhdessä avovaimonsa kanssa. Pariskunta on ollut yhdessä jo kymmenen vuotta. Vaimo ei halua esiintyä julkisuudessa. Nella Nuora / Yle

Hän oli toivonut, että suomalaiset olisivat kiinnostuneet hänen kokemuksistaan Turusta, että hän voisi luennoida tapahtumista. Nyt se tuntuu turhalta toiveelta.

– Eiköhän maineeni ole melko lailla mennyttä Suomessa.

– Minut nähdään kielteisessä valossa. Että olisin sankari tai supersankari, siihen ei taida kukaan enää uskoa.

Hän kertoo aikovansa nuolla haavojaan ja pitävänsä huolta pienestä pojastaan. Hän myös toivoo, että suomalaiset antaisivat hänelle armoa.

– Nyt on todella pimeää. Jatkossakin on varmaan pimeää. Toivottavasti joku ojentaa kätensä.

Varasti rahaa työnantajalta

Sitten olivat vielä varkaudet. Lokakuussa 2000 Zubier varasti työnantajaltaan 18 300 kruunua eli noin kaksi tuhatta euroa.

Oikeudenkäyntipöytäkirjat eivät selitä Zubierin motiivia varkauksille. Eilen julki tullutta korvaushuijausyritystään hän selittää taloudellisella ahdingolla ja toivoo, ettei joudu väärennöksestä oikeuteen.

– Minulle langetetaan joku tuomio. Minun pitääkin saada tuomio. Olen rikkonut Suomen lakia, eikä sitä voi paeta. Otan vastaan sen, mitä minulle tuomitaan. Toivon kuitenkin, että tilannettani ymmärretään.

– Toivon, että ihmiset antavat minulle anteeksi.

