Herätys: Valkoinen talo kiistää Trumpin "tehneen mitään väärää", päiväkotien palkat eivät vieläkään houkuttele, suuressa osassa maata kuurosateita

Valkoinen talo: Presidentti Trump "ei tehnyt mitään väärää"

Valkoinen talo on ottanut kantaa presidentin entisen asianajajan Michael Cohenin tunnustukseen syyllistymisestä petoksiin ja kampanjarahoituksen väärinkäyttöön. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on joutunut kiusalliseen tilanteeseen, kun kaksi hänen lähipiiriinsä kuulunutta on todettu oikeudessa syyllisiksi rikoksiin. Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders totesi keskiviikkona, että presidentti Donald Trump "ei tehnyt mitään väärää" vaalikampanjaansa liittyen.

Kysyimme kolmelta suomalaiselta, millaista on saada perustuloa 560 euroa verottomana joka kuukausi – ”Tuli hannuhanhimainen olo”

Perustulon tutkijoiden ja kansalaisjärjestöjen globaali verkosto BIEN kokoaa noin 300 asiasta kiinnostunutta yli 30 maasta Tampereen yliopistolle. Esille nousee eri maissa tehtyjä kokeiluja, joissa on esimerkiksi jaettu ilmaista rahaa köyhyyden poistamiseksi. Suomessa pian kaksi vuotta kestänyt perusturvakokeilu on kiinnostanut suuresti eri puolilla maailmaa. Kysyimme kolmelta kokeilussa mukana olevalta, millaista on saada perustuloa 560 euroa verottomana joka kuukausi.

Tuomas Muraja, Aila Jeskanen ja Mika Ruusunen. Jani Aarnio / Yle

"Mikromuovit kuuluvat rautakauppaan – eivät kosmetiikkaan"

Käyttämässämme kosmetiikassa on satoja erilaisia mikromuoviainesosia. Paljon huomiota saaneen kansalaisaloitteen alullepanijat ihmettelevät, miksi hygieniatuotteista löytyy rautakaupan hyllyltä tuttuja ainesosia. He toivovat, että mikromuovien käyttö kosmetiikassa kiellettäisiin lailla ja kuluttajien mahdollisuudet ostaa ekologisempia tuotteita tulisivat entistä helpommaksi.

AOP

Helsingissä olisi käyttöä 400 lastentarhanopettajalle – palkat eivät vieläkään houkuttele

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen tilanne on huolestuttava. Helsingissä puuttuu edelleen 400 lastentarhanopettajan pätevyydellä varustettua työntekijää. Vantaalla edes tuleva lastentarhanopettajien 145 euron palkankorotus ei näy myönteisesti päiväkodeissa. Muodollinen kelpoisuus puuttuu edelleen monelta sijaiselta, ja vapaita paikkoja on avoinna. Pääkaupunkiseudun paine korottaa lastentarhanopettajien palkkoja kasvoi Vantaan ilmoituksen jälkeen. Päätöksiä palkoista syntynee syksyllä, lupaavat Helsinki ja Espoo.

Toni Pitkänen / Yle

Mikä meni vikaan, kun Suomen digireseptien piti kelvata jo kesällä Virossa?

Suomalaisen sähköisen reseptin piti alkaa toimia Viron apteekeissa tänä kesänä. Sähköistä reseptiä pääsee kuitenkin käyttämään Virossa aikaisintaan tämän vuoden lopussa. Viivästymisen syynä on hidas byrokratia. Sähköistä reseptiä on mainostettu Suomen ja Viron kahdenvälisenä hankkeena. Todellisuudessa kyseessä on laajempi EU-tason projekti, jossa on mukana 23 maata.

AOP

Sadetta osassa maata – etelässä lämpenee

Tänään sateita tulee suuressa osassa maata. Ylen meteorologin Seija Paasosen mukaan sateet ovat pääosin kuurotyyppisiä. Poutaisinta on Pohjanmaalla ja etelärannikkolla. Mikäli sää pysyy päivällä etelässä aurinkoisena, lämpötila kohoaa selvästi 20 asteen yläpuolelle. Lue lisää Ylen sääsivuilta.