Lännen Media: Suomessa vapaana yli 2 000 palvelutalopaikkaa

Suomessa on tällä hetkellä yli 2 000 palvelutalopaikkaa tyhjillään, kirjoittaa Lännen Media.

Ympäristöministeriön arvion mukaan tulevina vuosina tarvitaan jonkin verran uusia paikkoja isoissa kaupungeissa, joissa ikärakenne muuttuu hitaammin kuin pienissä kunnissa tai Lapissa ja Kainuussa. Suurten ikäluokkien palveluasuntojen tarve huipentuu pienillä paikkakunnilla 2030-luvun alussa ja suurissa kaupungeissa vuosikymmenen lopussa.

Asuntoneuvos Raija Hynysen mukaan palvelutaloja rakennetaan tällä hetkellä sijainniltaan vääriin paikkoihin, väestökatokuntiin. Tulevaisuudessa niihin ei riitä asukkaita. Isojenkaan hoivayritysten talous ei kestä, jos paikkoja on tyhjillään. Tällä hetkellä vanhuspalveluiden rakenne on raskas ja palveluasumista on liikaa.

Asumisen rahoitus- Ja kehittämiskeskus Aran mukaan uusia erityisryhmien asuntoja on suunnitteilla tai rakenteilla yli 11 000. Ara painottaa, että tarvitaan monipuolisia ratkaisuja, muun muassa tavallisia esteettömiä asuntoja, ei vain ryhmäkoteja. Lisäksi olemassa olevia asuntoja on peruskorjattava.

