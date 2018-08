Näyttelijä Kevin Spacey uuden seksuaalirikosepäilyn kohteena

Los Angelesin syyttäjät ilmoittavat tutkivansa jo toista näyttelijä Kevin Spaceyn liittyvää seksuaalirikosepäilyä. Syytös ajoittuu vuoteen 2016.

Syyttäjäviraston tiedottaja ei kuitenkaan antanut vielä tarkempia tietoja uusimmasta tapauksesta. Myöskään Spaceyn tiedottaja Laura Johnson ei ole kommentoinut asiaa.

Spacey kertoi viime lokakuussa julkisesti olevansa homo. Yli 30 miestä on kertonut Spaceyn ei-toivotusta seksuaalisesta käytöksestä heitä kohtaan. Pisimmälle on mennyt näyttelijä Anthony Rapp, joka syytti Spaceyn yrittäneen vietellä hänet vuonna 1986. Rapp oli tuolloin vain 14-vuotias. Britanniassa on meneillään kuusi eri tutkimusta Spaceyn vuoksi.

Rikosepäilyt ja negatiivinen julkisuus ovat vaikuttaneet Spaceyn uraan. Netflix kertoi tammikussaa 39 miljoonan dollarin eli lähes 34 euron arvonalennuksesta Spaceyn hankkeissa.

Kevin Spacey ei ole itse kommentoinut syytöksiä tai uransa käänteitä marraskuun jälkeen, jolloin hän ilmoitti hakeutuvansa hoitoon käytöksensä vuoksi.

Spacey on yksi niistä kymmenistä viihdeteollisuuden ja politiikan miehistä, joita on syytetty seksuaalisesta ahdistelusta #MeToo-kampanjan alkamisen jälkeen.

Lähteet: Reuters, AP