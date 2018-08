Tuhkarokon leviäminen herättää huolta rokotekattavuudesta – Tutkija: On ehkä alettu ajatella, että tauti on saatu melkein hävitettyä

Tuhkarokko leviää Euroopassa. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan parin vuoden takaisesta noin 5 000 tuhkarokkotapauksesta määrä nousi Euroopassa viime vuonna noin 24 000 tapaukseen.

Pelkästään tämän vuoden alkupuoliskolla tautitapauksia on ollut jo yli 41 000. Tuhkarokko on koetellut eniten Ukrainaa, missä yli 23 000 ihmistä on saanut tartunnan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erityisasiantuntijan Mia Kontion mukaan rokotuskattavuus on kasvanut Euroopassa viime vuosina.

Kontio kertoo, että ennen rokotteita tuhkarokkoepidemiat kiersivät noin kuuden tai seitsemän vuoden sykleissä. Välivuosien aikana kertyi tarpeeksi tuhkarokolle alttiita henkilöitä, joten taudin oli taas otollista levitä.

– Nyt on ehkä vähän sama asia. Euroopassa on ollut vähän tautitapauksia, joten on alettu ajatella, että tauti on saatu melkein hävitettyä. Ehkä rokotuskattavuus on sitten laskenut, Kontio sanoo Radio Suomen Päivän haastattelussa.

– Tietyissä maissa rokotuskattavuus on ollut todella matala, ja sen myötä on muodostunut alueita ja maita, joissa on paljon rokottamattomia, suojaamattomia ihmisiä. Kun sellaiselle alueelle tuodaan tautitapauksia, ovat ne alkaneet levitä tehokkaasti.

Kontion mukaan esimerkiksi Romaniassa tilanne on ollut rokotuskattavuuden kannalta todella huono jo pitkään, ja tautitapauksia on päässyt leviämään sieltä muualle Eurooppaan. Vuoden 2016 jälkeen noin 12 000 romanialaista on sairastunut tuhkarokkoon.

Kontio kertoo myös Italiassa, Ranskassa ja Kreikassa olevan matalan rokotuskattavuuden. Esimerkiksi pariisilainen Corinne Chachay kertoi Ylelle, että hän on valmis muuttamaan pois Ranskasta, jos hänen lastaan vaaditaan ottamaan lisää rokotteita.

Kontion mukaan tuhkarokon leviämistä voidaan estää nostamalla rokotuskattavuutta.

Suomessa on edelleen hyvä rokotuskattavuus

Kontio kertoo suomalaisten haluavan aiempaa enemmän tietoa rokotteista, mutta varsinaista rokotusvastaisuutta esiintyy melko vähän.

– Nykyään tulee niin paljon informaatiota eri kanavista, ettei tiedetä mihin uskoa. Sitä on enemmän, että epäröidään rokotusten ottamista ja ollaan huolissaan oman lapsen terveydestä. Siihen pystytään toivottavasti puuttumaan sillä, että ihmiset olisivat tietoisempia faktoista.

Kontion mukaan tuhkarokon laajasta leviämisestä ei ole vaaraa Suomessa, mutta pieniä paikallisia epidemioita voi esiintyä.

– Meillä on valtakunnallisesti edelleen hyvä rokotuskattavuus, on ollut pitkän aikaan. Tietysti on pienempiä alueita, joilla saattaa olla matalampaa rokotuskattavuutta, mutta ei puhuta valtavasta määrästä lapsia.

– Meillä koeteltiin tätä suojaa viime vuonnakin, kun Italiasta tuli yksi tuontitapaus. Altistuneita oli vähintään 2 000, mutta tartuntoja tuli vain viisi. Sekin kertoo siitä, että edelleen ollaan hyvässä suojassa.

Lue lisää:

WHO: Tuhkarokkotartunnat ennätyksellisissä lukemissa Euroopassa

Lastenlääkäri rokotevastaisuudesta: Johtuu pitkälti tietämättömyydestä

THL: Tuhkarokkoepidemia ei estä Italiaan matkustamista – "Rokotetun sairastuminen on harvinaista"

Tuhkarokko säikäytti Suomen rokotevastaisimmalla alueella – osa lapsista ottaa nyt rokotteen

Tuhkarokon sairastaneet kertovat: Rantaloma vaihtui kuumehoureeseen – "Olin ihan poissa tästä maailmasta"

Asiantuntijat: Yksikin tuhkarokkotapaus voisi aiheuttaa Pietarsaaren seudulla epidemian

Afrikkalaisten ja aasialaisten Suomessa syntyneet lapset rokotetaan kantasuomalaisten lapsia useammin

Tuhkarokkotartunta Pirkanmaalla – lapsena rokotettu aikuinen sairastui

Lääkäri kauhistui tuhkarokkoasenteesta: – "Ihmiset eivät muista, miten kipeitä olivat"

Ranskan tuhkarokkoepidemia vaati kuolonuhrin – 32-vuotiaalla naisella ei ollut rokotusta

Italialaismedia: Rokotevastustajat uhoavat hakevansa turvapaikkaa Itävallasta