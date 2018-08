"Onneksi presidentti ei ole laiska hauki" – Demarit avasivat kesäkokouksensa puolustamalla presidenttiä

VAASA Politiikassa tunnutaan kommunikoivan nyt kalarunoilla.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman avasi ryhmänsä kesäkokouksen tänään Pohjanmaalla puolustamalla tasavallan presidenttiä, Sauli Niinistöä.

– Särjet ne katseli tyhmin silmin. Laiskana keinui hauki, suloisen kuumassa ruohon rinnassa, toinen silmä vain auki, siteerasi Lindtman Lauri Pohjanpään Dolce far niente -runoa.

Tasavallan presidentti itse jakoi viikko sitten Facebook-sivullaan Pohjanpään runon Kalajuttu, joka tulkittiin piikiksi Niinistöstä kirjan kirjoittaneille Lauri Nurmelle ja Matti Mörttiselle.

– Osa näyttää toivovan, että Niinistö olisi laiska hauki. Onneksi hän ei ole sellainen. Jos presidentti haluaa ja on kykenevä vaikeassa tilanteessa edistämään hyviä työmarkkinasuhteita ja tekee sen yhteistoiminnassa pääministerin – ja jopa opposition – kanssa, on vaikea nähdä, mitä pahaa tässä on.

Lindtmanin mukaan Niinistö saa myös ulkopolitiikan hoidossa SDP:n arvostuksen ja täyden tuen.

Rinne: Hallitus on laittanut virkamiehet politikoimaan

Demareiden kesäkokous alkoi tänään Vaasassa ja jatkuu huomenna Tampereella.

Puolueen puheenjohtaja Antti Rinne moitti poliittisessa tilannekatsauspuheenvuorossaan Juha Sipilän (kesk.) hallitusta "sääntelemättömien markkinoiden kaikkivaltiuuteen" perustuvasta uskosta.

Esimerkiksi hän nosti – ei kovinkaan yllättäen – sote-uudistuksen.

– Keskusta päätti tahtoa lisää valtaa maakuntamallinsa avulla ja se avasi kokoomukselle mahdollisuuden toteuttaa kaverikapitalismia. Tämä lehmänkauppa on kallis ja epäoikeudenmukainen ratkaisu, Rinne sanoi.

Rinteen mukaan sote-uudistukseen liittyvä parlamentaarinen seurantaryhmä, jossa myös muut kuin hallituspuolueiden edustajat osallistuvat uudistuksen valmisteluun, on ollut "huono vitsi". Hän moitti myös sote-keskustelun viimeisintä vaihetta, keskustaministereiden tilaamaa muistiota SDP:n omasta sote-mallista.

– Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella virkamiehet ovat laatineet lehtijuttujen ja nettisivujen pohjalta muistion. Esitän tässä kutsun muistion laatineille virkamiehille tulla vierailulle SDP:n eduskuntaryhmään, jotta perusteet ja syyt väärinkäytöksille voidaan korjata, Rinne sanoi.

– Arvoisat reformiministerit. Korjatkaa oman esityksenne puutteet, älkää pistäkö virkamiehiä poliittisen pelinne nappuloiksi.

Lisää rahaa työllisyyspalveluihin, toisen asteen koulutus pakolliseksi

Rinne jatkoi niin ikään puheessaan jo viime viikolla tutuksi tullutta (siirryt toiseen palveluun) hallituksen ja erityisesti kokoomuksen talouspolitiikan moittimista.

Hän maalaili SDP:n työllisyyslinjaksi "vakautta ja ennakoitavuutta" työmarkkinoille sekä enemmän panostuksia koulutukseen ja osaamiseen. Samalla Rinne toisti myös demareiden tutut vaatimukset esimerkiksi lomarahaleikkauksien perumisesta.

– Minusta hallituksella ei ole työllisyyspolitiikkaa, vaan palkansaajien kurittamispolitiikkaa, Rinne sanoo Ylelle.

Myös SDP:n leiristä on kuitenkin kiitelty esimerkiksi hallituksen työllisyystavoitteen täyttymistä. Rinteen mukaan 72 prosentista olisi silti päästävä ylöspäin, jotta hyvinvointivaltio palveluineen voitaisiin säilyttää.

Mikä olisi sitten sopiva taso?

– Jos tässä lähden sanomaan jotain, olen siihen lukuun naulattu. Sanon vaan, että perhevapaat uudistamalla ja toisen asteen koulutusta kehittämällä saadaan nuoret naiset työelämään ja nuorten syrjäytyminen työelämästä pois.

SDP on pitänyt esillä oppivelvollisuusiän korottamista, jotta toisen asteen tutkinnon suorittamisesta tulisi pakollista. Toisen asteen tutkinnon suorittaneet työllistyvät huomattavasti paremmin kuin pelkän peruskoulun varassa olevat.

Rinteen mukaan myös työllisyyspalveluihin tulisi panostaa enemmän. SDP on vaihtoehtobudjeteissaan esittänyt niihin "joitain kymmeniä miljoonia euroja" lisää.

– Pitkäaikaistyöttömyyden helpottaminen vaatisi vahvempaa työvoimapolitiikkaa. Ei ihmisiä voi palveluiden ja tukiverkkojen muodossa auttaa, jos siihen ei käytetä rahaa, Rinne sanoo.

Myös työllistämistä tulisi hänen mukaansa helpottaa. Siihen Rinne tarjoaa lääkkeeksi esimerkiksi ALV-alarajan korottamista.