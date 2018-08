Lääketeollisuus varoittaa hallitsemattomasta brexitistä – voisi jopa uhata lääkkeiden saatavuutta Suomessa

Mahdollinen niin sanottu hallitsematon, kova brexit herättää huolta lääkealalla. Alaa edustava Lääketeollisuus ry varoittaa, että jos brexit-neuvotteluissa ei saada tulosta ja sopimukseton ero toteutuu, voi siitä seurata lääkkeiden saatavuusongelmia Suomessa, muun jäljelle jäävän EU:n mukana.

Lääketeollisuus on kirjelmöinyt aiheesta myös sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle (sin.).

– Osa suomalaisten tarvitsemista elintärkeistä lääkkeistä valmistetaan Britanniassa, jolloin kaikenlaiset häiriöt niiden liikkumisessa Britannian ja EU:n välillä voivat tuoda ongelmia, Lääketeollisuuden kirjeessä todetaan.

Britanniasta tuodaan jäljelle jäävän EU:n alueelle joka kuukausi 45 miljoonaa lääkepakkausta. Ilman brexit-sopimusta tuleva tullimuuri EU:n ja Britannian rajalla voisi hankaloittaa ja viivästyttää merkittävästi lääkekuljetuksia.

Yle kävi laajemmin läpi sopimuksettoman brexitin mahdollisia vaikutuksia Suomeen tässä uutisessa: "Valmistautukaa sekasortoiseen brexitiin" – Britannian ja EU:n sopimus uhkaa jäädä syntymättä, ja se vaikuttaa myös suomalaisiin

Toimintoja jo siirretty jäljelle jäävän EU:n alueelle

Johtaja Esa Heinonen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta kertoo, että lääkeviranomaiset ovat niin kansallisella tasolla kuin kansainvälisestikin jo valmistautuneet siihen, että brexit toteutuu vaikeimman kautta.

Oman hankaluutensa valmistautumiseen tuo Euroopan lääkeviraston siirtyminen Lontoosta Amsterdamiin, sillä kaikki viraston työntekijät eivät muuta uudelle paikkakunnalle.

– Ongelmat lääkkeiden saatavuudessa on sellainen uhka, johon meidän täytyy valmistautua yhdessä teollisuuden kanssa, sanoo lääkevalmisteiden arviointi -prosessin johtaja Heinonen.

Heinonen kuvailee, että lääketeollisuudella on oma roolinsa tehdä tiettyjä toimenpiteitä. Yksi tällainen on lääkkeiden loppuvalmistusanalytiikan siirtäminen Britanniasta EU-alueelle. Tällaisia siirtoja on jo tapahtumassa.

– Brexitiin valmistaudutaan ja pyritään siihen, että lääkkeiden saatavuus on hyvällä tasolla Suomessa, Heinonen sanoo.

Kauppasopimus ja siirtymäaika alan toiveena

Lääkealan toive on, että brexitistä saadaan aikaan sopimus, joka mahdollistaa myös erilaiset siirtymäajat. Niistä on jo olemassa luonnos.

Lääketeollisuuden toimitusjohtaja Sanna Lauslahti pitää tärkeänä, että lääkkeiden saatavuus varmistettaisiin erillisellä kauppapoliittisella sopimuksella, jossa olisi vähintään kahden vuoden siirtymäaika.

Lauslahti toteaa lisäksi, että viranomaisilla tulee olla riittävät resurssit käsitellä nopeutetussa aikataulussa esimerkiksi myyntilupia.

– Näyttää olevan hyvin mahdollista, että brexit-sopimusta ei synny. Tähän tilanteeseen tulee olla erittäin hyvässä valmiudessa ja kaikki toimenpiteet hyvissä ajoin mietittynä, Lauslahti sanoo.

Lääkealan valvontaa siirtyy Suomeenkin

Lääketeollisuus ry:n lakimies Tiina Aitlahti kuvailee, että brexitin toteutumiseen on lääkealan yrityksissä valmistauduttu. Alalla on totuttu sisämarkkinoihin.

– Tällä toimialalla myyntilupien myöntämisessä ja valvonnassa, tutkimuksessa ja monessa muussa on hyvin paljon EU-tason sääntelyä ja viranomaisvalvonta on toiminut EU-tasolla tiiviinä verkostona, kuvailee Aitlahti.

Lääkevalvonnan kokonaisuudesta putoaa merkittävä pala pois, sillä Britannia on ollut vahva lääketeollisuusmaa. Saarivaltiossa on paljon lääkkeiden valmistusta, ja samalla sen viranomaiset ovat olleet isossa roolissa EU:n lääkevalvontaverkostossa.

Näin kaksivuotisten neuvottelujen piti edetä Neuvottelukello lähti käyntiin maaliskuun lopussa 2017, kun Britannia jätti EU:lle erokirjeensä. Kahden vuoden määräaika päättyy vasta keväällä, mutta sopimus pitäisi saada pakettiin jo lokakuussa: ennen maaliskuuta 2019 sekä Britannian parlamentin molempien kamarien että Euroopan parlamentin tulisi ehtiä äänestää mahdollisesta neuvottelutuloksesta. Neuvotteluissa pitäisi sopia sekä Britannian EU-eron yksityiskohdista että Britannian tulevasta asemasta. Jos neuvottelutulosta ei ole saatu määräaikaan mennessä, aikaa voidaan jatkaa. Tämä kuitenkin edellyttäisi kaikkien EU-maiden hyväksyntää, ja sitä pidetään epätodennäköisenä. Britannia vetäytyy Euroopan unionista joka tapauksessa huhtikuun 2019 alusta alkaen.

Fimealle brexit on tuonut myös uusia työmahdollisuuksia, niin lääkevalvontaverkoston muutosten kuin EU:n lääkeviraston siirron kautta.

– Monet Euroopan lääkelaitoksen tehtävät ovat kilpailtuja, ja kaikki alan huippuasiantuntijat niistä kilpailevat, niin myöskin Fimea. Nyt niitä on enemmän tarjolla, niistä saadaan myöskin tulovirtaa. Tämä on tietyllä tavalla suomalaisen asiantuntijuuden viemistä Eurooppaan, sanoo Fimean Heinonen.

Osa lääkeyrityksistä kasvattaa varastojaan

Britannian lääketeollisuuden johtaja Mike Thompson on varoitellut hallitsemattoman brexitin riskeistä Politico-lehdelle (siirryt toiseen palveluun) antamassaan haastattelussa.

Thompson painotti, että EU:n ja Britannian pitäisi molempien hyväksyä toistensa tekemät lääkkeiden laadunvarmistustestaukset, jotta niitä ei tarvitse tehdä sekä jäljelle jäävällä EU-alueella että Britanniassa erikseen.

Britannian hallitus on myöntänyt, että sopimukseton ero EU:sta voi viivästyttää potilaiden lääkkeidensaantia. Lääkevalmistajia on kehotettu varastoimaan lääkkeitä sopimuksettoman eron varalta.

Brexitin vastustajat kampanjoivat parlamenttitalon edustalla Lontoossa tammikuussa. Andy Rain / EPA

Britanniasta tulee monenlaisia lääkkeitä

Minkä lääkkeiden saatavuudelle sopimuksettomalla brexitillä voisi olla Suomessa vaikutuksia? Aitlahti kuvailee Britannista tulevan hyvin monenlaisia lääkkeitä. Yksittäisiä tuotteita on vaikea tässä vaiheessa nimetä ja yrityskohtaista vaihtelua on paljon.

Todennäköisimmin ongelmia voisi olla teknisesti vaikeasti tuotettavien lääkkeiden saatavuudessa, eikä niinkään tavanomaisissa lääkkeissä. Esimerkiksi inhaloitavien tuotteiden laadunvarmistusta ei ole yhtä helppo siirtää EU-alueelle kuin vaikka särkylääkkeiden.

Enempää Fimea tai Lääketeollisuus eivät lähde spekuloimaan mahdollisilla saatavuusongelmilla. Neuvottelut jatkuvat, ja molemmat odottavat niiden tuloksia.

