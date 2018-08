Räppäri Pyhimys purki uransa alussa angstia ja halvensi naisia ennen kuin oma tyyli löytyi: ”Mokat kuuluvat inhimillisyyteen”

Turkoosia paitaa koristavat jäätelöpuikkokuviot. Lavan taustascreenillä söpö kissa vilkuttaa silmiään.

Ei heti uskoisi, että esiintyjänä Flow Festivalin päälavalla on yksi tämän hetken suosituimmista suomalaisista räppäreistä.

Pyhimys eli Mikko Kuoppala, 36, on ollut jo pitkään merkittävä tekijä suomalaisessa musiikkikentässä. Soolouran lisäksi musiikkia on syntynyt eri kokoonpanoissa ja päivätöitä hän on puskenut levy-yhtiön tuotantopäällikkönä.

Tänä vuonna Pyhimys on noussut rap-skenen kärkikastiin Tapa poika -albumilla. Yleisöä ovat puhuttaneet henkilökohtaiset tekstit, jotka käsittelevät esimerkiksi yksinäisyyttä.

– Pyhimys on tosi rehellinen. Yksi vahvuuksista on se, että ei yritä olla mitään, mitä ei ole. Tuon todella avoimesti esiin tuntemuksia, jotka kuuluvat ihmisyyteen.

"Voin pikku hiljaa myöntää, että teen musiikkia"

Pyhimyksen musiikkiura sai tänä vuonna täysi-ikäisen paperit. Helsinkiläinen Kuoppala alkoi räpätä vuosituhannen vaihteessa 18-vuotiaana. Suomenkielinen rap eli uutta tulemistaan Fintelligensin viitoittamana ja myös Kuoppala kopioi tyylilajia.

Räppääminen oli Kuoppalalle keino ilmaista itseään. Sitä varten ei tarvinnut musiikillista osaamista tai opetella soittamaan mitään instrumenttia. Se kävi paremmin kuin hyvin lyhytjänteiselle nuorelle miehelle.

Kypsyys oli lopputuloksesta kaukana. Kuoppala purki räpätessään omaa angstiaan ja monet tekstit olivat naisia halventavia.

– Silti se oli varmaan hyvä tehdä ja kokea siitä häpeää. Sitä kautta tajusi, että voisi ajatella omillakin aivoillaan. Pikku hiljaa löytyi oma tapa tehdä.

– Se on varmaan yksi omia kirouksia ja lahjoja, että olen verrattain tuottelias artisti, sanoo uupumuksesta kärsinyt Mikko Kuoppala eli Pyhimys. Berislav Jurišić / Yle

Kuoppalasta sanotaan, että hän on suomalaisista räppäreistä aivan omaa luokkaansa. Hän pystyy vaivatta liikkumaan tyylilajista toiseen.

Pari vuotta sitten kuopattu kokoonpano Ruger Hauer teki kokeellisempaa urbaania räppiä ja Teflon Brothers taas pyörii bilemeiningeissä. Pyhimyksen oma tuotanto on puolestaan henkilökohtaista ja pohdiskelevaa.

Kuoppalan mukaan hänen tyylinsä on viime aikoina liikkunut entistä enemmän impressionistisempaan suuntaan. Tarinalla ei välttämättä ole alkua tai loppua, vaan kappaleet ovat enemmän tunnelmia ja lauseita, jotka sopivat musiikkiin.

– Kun aluksi musiikki ei ollut niin tärkeätä, nyt voin pikku hiljaa myöntää, että teen musiikkia, enkä vain höpötä jotain toisten tekemän musiikin päälle.

Innoitusta oman musiikin tekemiseen on löytynyt kotimaisten legendojen tuotannosta. Vaikka amerikkalaisräppäreiden tuotannot ovat tuttuja, Pyhimyksen musiikkiin ovat istuneet paremmin vaikutteet Gösta Sundqvistin, Juice Leskisen, J. Karjalaisen, Tuomari Nurmion tai Ultra Bran musiikista ja teksteistä.

– Yritän sekoittaa niiden vaikutteita ja kotimaisuutta sekä jatkaa sitä perinnettä. Räppi on siinä enemmänkin ilmaisutapa tai ilmaisumuoto ja ehkä tapa laulaa. Jos ei osaa laulaa, niin sitten voi räpätä.

– Omaa tyyliä on hirvittävän vaikeaa kuvailla. Siinä on paljon peruja kotimaisen kevyen musiikin lyriikasta. Se on enemmän sukua Suomirockin suuntaan kuin englanninkieliseen jenkkiräppiin., sanoo Pyhimys. Berislav Jurišić / Yle

Yhdessä tyylilajissa pysyminen saattaisi rajoittaa tekemistä.

– Joskus pitää laittaa joku erilainen naamari päähän, että pystyy ilmaisemaan toisenlaisia juttuja. Leipääntyminen ja tietyn imagon vangiksi jääminen on luovuudelle huono asia.

– Pyrin siihen, että musassa ei olisi kyse minusta. Olen vain tekijä ja se musa on tärkein asia. Ne biisit ilmaisevat jotain tunnetilaa, että voi itse jättäytyä sen taakse ja pitää tietynlaisen hahmon tai mystiikan siinä.

On ok mokata

Pari vuotta sitten Mikko Kuoppala uupui täysin. Hänellä oli liikaa töitä ja kaikki alkoi tuntua liian rankalta toteuttaa. Piti alkaa tehdä valintoja.

Yksi näkyvimmistä muutoksista oli vuonna 2008 Paperi T:n ja Tommishockin kanssa perustetun Ruger Hauerin lopettaminen. Yhtye lopetettiin Pyhimyksen aloitteesta, sillä hän koki, ettei hänellä ollut bändille enää mitään annettavaa.

Kuoppala on puhunut uupumuksestaan avoimesti, mutta kokee nyt, että toi asian esiin liikaakin dramatisoiden. Hän ei ole kuitenkaan kokenut pidempiaikaista uupumusta.

– Ehkä kuitenkin toimin varoittavana esimerkkinä sille, että kaikkea ei voi saada. Yksi tämän ajan ilmiöistä on Fomo eli Fear of missing out ( suom. pelko että jää jostakin paitsi). Itsellä oli sellaisia oireita, että joka keikka pitää tehdä ja jokainen idea toteuttaa. Jossain vaiheessa tajusin, että tämä ei ole enää terveellistä.

Pyhimys räppää Korni uni -kappaleen alussa, että hän on yhtä vanha kuin Teksti-TV ja Saarioisten pizza. Mikko Kuoppala on syntynyt vuonna 1981. Berislav Jurišić / Yle

Yhtenä syynä uupumuksen tunteeseen Kuoppala mainitsee sosiaalisen median. Pitää olla koko ajan näkyvillä. Ihmiset haluavat näyttää itsestään parhaat puolensa ja epäonnistumiset haudataan maton alle.

– Mun mielestä inhimillisyyteen kuuluvat mokat. Mulla tekemisen filosofiaan kuuluu se, ettei pidä tehdä oikein. Oikein voi tehdä vain tietyllä määrää tapoja. Väärin voi tehdä loputtomalla määrällä tapoja. Luovuus on siellä, kun keksii jotain omaa, jota ei osaa, mutta silti tekee.

– En ole koskaan korostanut taitoa tai lähtenyt siitä, kuka on paras. Ajattelen vain, että mä olen paras minä.

"Suosioon ei voi varautua"

Yhdeksän sooloalbumia, viisi Teflon Brothers albumia ja neljä Ruger Hauer albumia. Lisäksi eri nimillä tehtyjä julkaisuja. Mikko Kuoppala on poikkeuksellisen tuottelias muusikko.

– Se on varmaan yksi omia kirouksia ja lahjoja, että olen verrattain tuottelias artisti.

Muusikko on omasta mielestään myös suunnitelmallinen. Vuonna 2011 hän ilmoitti lopettavansa Pyhimyksenä, koska ei kokenut riittävänsä sooloartistina. Bändien kanssa vierähti muutama vuosi, kunnes hän palasi oman materiaalin pariin vuonna 2015.

Uusi luova kausi on kestänyt nyt muutaman vuoden ja uutta musiikkia syntyy koko ajan. Kesälläkin vähäiset keikoilta jäävät vapaat hetket ovat kuluneet lisää luodessa.

Uuden musiikin julkaisemisesta hän ei halua vielä puhua. Sitä saattaa tulla ensi vuonna tai vasta parin vuoden päästä.

Pyhimys on kuitenkin saamassa aivan uutta näkyvyyttä, kun hän on mukana syksyllä esitettävän Vain elämää -ohjelman yhdeksännellä kaudella. Kuoppala sanoo, ettei kasvavaan suosioon voi varautua. Hän vertaa itseään huippu-urheilijoihin.

– Jos olet valmistautunut jalkapallon mm-finaaliin, todennäköisesti sulla menee herne nenään juuri silloin, kun pitäisi vetää pilkulta maaliin. Pitää vain fokusoitua siihen tekemiseen.

– Tässä ajassa on tyypillistä some-fasadien ylläpitäminen. Ihminen haluaa näyttää itsestään parhaat puolet, että olen tehnyt näitä hienoja asioita. Epäonnistumiset haudataan maton alle, Pyhimys sanoo. Berislav Jurišić / Yle

"Kynnet, kynnet", lauloi yleisö antaumuksella, kun Pyhimys esitti hittiään Flow Festivalin päälavalla.

Kuoppalan mukaan keikka päälavalla ei ole merkki hänen onnistumisestaan, vaan festivaali on arvioinut, että yleisö haluaa hänet esiintymään sinne.

– En ajattele, että suosio on määrällistä. Olen tosi tyytyväinen siihen suosioon, mitä mulla on ja tärkeää on se laadullinen ominaisuus. Koen, että mun kuulijat ovat tosi uskollisia ja ymmärtävät, mitä teen. Vähän tuntuu, että voiko se määrällinen suosio jopa laimentaa sitä.

Kuoppala on silti tyytyväinen, että Pyhimys on saanut lisää eri-ikäisiä faneja, kun hänen musiikkinsa on astunut ulos rap-musiikin raameista.

– Yksi pitkän uran salaisuus on se, että pystyy positoimaan itsensä aina uudestaan. Ja nyt on tullut selkeästi itseä vanhempia sekä alaikäisiä kuulijoita. Kaikki ovat yhtä tervetulleita. Pyrin tekemään musiikkia ihmisille ja puhuttelemaan suomalaista ihmistä.