Suljetun sotilassaaren uusi elämä – televisiosarjojen kuvauksia, julkkiksia tonttikaupoilla ja inttifiilistelyä

Voimakas tuuli heittää merivettä kivikkoiselle rannalle. Pärskeiden takana horisontissa siintää Venäjälle kuuluva Suursaari. Pensaikon katveesta pilkistää tykinpiippu. Siellä täällä kalliolla lojuu rynnäkkökiväärin hylsyjä.

Historia sotilassaarena näkyy Rankissa selvästi – mutta muutos on aistittavissa.

Länsirannan vaalealle rantakalliolle on kasattu lukuisia kiviröykkiöitä, jotka ovat linjassa keskenään. Ne ovat tontinostajien alustavia merkintöjä rakennusten rajoista.

Mökkiläisten lisäksi saareen on tarkoitus saada matkailuyrittäjiä.

Saaresta leivotaan lomaparatiisia

Sotilaskäytössä ollut Rankki oli yleisöltä suljettuna 99 vuotta.

Rankki ja sen itäpuolella sijaitseva Kirkonmaa vapautuivat myyntiin, kun Kotkan Rannikkopataljoona vuonna 2013 säästösyistä lakkautettiin. Puolustusvoimien toiminta Rankissa päättyi vuonna 2006 ja Kirkonmaassa vuonna 2013.

Kotkalainen yrittäjä Ismo Räty ryhtyi kaupantekoon heti varuskunta-alueiden tultua myyntiin, ja hän lunasti ne itselleen 700 000 euron hintaan. Ensimmäisen saarensa, Ollinkarit, Räty osti jo yli kymmenen vuotta sitten.

Venäjälle kuuluva Suursaari näkyy selkeällä ilmalla Rankkiin saakka. Juulia Tillaeus / Yle

Räty kertoo, että aiemmin vain sotilaille sallittu Rankki on herättänyt kiinnostusta.

– Kyllä on ollut paljon ihmisiä, jotka ovat joskus olleet armeijassa palvelemassa ja ovat halunneet tulla katsomaan vanhaa sotilassaarta. On ollut kiva nähdä, että on ympäri Suomea halukkaita tulemaan.

Rankki näyttää pitkälti samalta kuin silloin, kun se oli puolustusvoimien käytössä. Armeijan vanhat rakennukset, kuten kasarmit ja sotilaskoti, nököttävät entisillä paikoillaan.

Uusia rakennuksia saareen ei ole noussut – mutta pian on tarkoitus nousta.

Näyttelijät tonttikaupoilla

Saareen on kaavoitettu kolmisenkymmentä tonttia, jotka ovat jo herättäneet rakentajien kiinnostuksen. Kaupaksi on mennyt tähän mennessä neljä tonttia, joiden ostajien joukossa on useita tunnettuja suomalaisia näyttelijöitä.

Loma-asuntonsa saareen aikovat rakentaa ainakin Jasper Pääkkönen, Krista Kosonen, Kari Hietalahti, Tommi Korpela ja Elina Knihtilä.

Rankin rannoilla lojuu lukuisia hylsyjä. Juulia Tillaeus / Yle

– Olemme etsineet mahdollisia ostajia puolitoista vuotta. Näyttelijät ovat samanlaisia asiakkaita kuin kaikki muutkin. Mitään rajaa ei vedetä siihen. Kaikki ovat tervetulleita Rankkiin, Räty sanoo.

Näyttelijöiden tonttikaupat ovat herättäneet myös muiden tontinostajien mielenkiinnon.

– Yhteydenottoja on tullut niiltä, jotka haluavat kulkea näyttelijöiden kanssa samoja polkuja. Myös kotkalaiset yrittäjät alkoivat heräämään, että Rankki onkin kova juttu.

Televisiosarjoja ja tuotantoyhtiöitä

Yrittäjä Ismo Räty sanoo, että saaren sotilashistoriaa tullaan hyödyntämään matkailutoiminnassa.

– Sotilastausta on tärkeä osa matkailukokonaisuutta. Meillä on perusteilla tänne esimerkiksi rannikkotykistömuseo ja säämuseo.

Ismo Räty haluaa Rankkiin matkailualan yrittäjiä. Juulia Tillaeus / Yle

Mökinrakentajien lisäksi saaren ominaisuudet ovatkin kiinnittäneet myös tuotantoyhtiöiden huomion. Rankissa kuvataan parhaillaan ainakin kolmea televisiosarjaa. Yksi niistä on kotimainen sarja, joka on tarkoitus esittää ensi vuonna.

– Kuvauspaikkoja on ympäri Suomea. Kuvaamme tietynlaisia kohteita, ja tällä kertaa yksi kohteista löytyy sitten Rankista, Discovery Networks Finlandin viestintäpäällikkö Sanna Ignatius kertoo.

Ignatius ei kerro sarjan aihepiiristä tai tekijöistä tarkemmin, mutta hänen mukaansa mukana on julkisuudesta entuudestaan tuttuja henkilöitä.

Valitus estää rakennustyöt

Rankkiin ei ole rakennettu uusia rakennuksia, mutta armeijan vanhat rakennukset on otettu käyttöön.Majoitustoimintaa on tällä hetkellä vanhassa kasarmissa ja puolustusvoimien kantahenkilökunnan käytössä olleissa rivitaloissa.

Myös saaren pohjoispäässä kohoava kerrostalo on tarkoitus muuttaa majoitustiloiksi.

Ismo Räty haluaa vanhat armeijan rakenteet hyötykäyttöön. Niitä voisi hänen mukaansa hyödyntää esimerkiksi saunan rakentamisessa. Juulia Tillaeus / Yle

– Tulee mökkejä, tulee kesäasukkaita, tulee vakituisia asukkaita. Kaikki tukee toistensa toimintaa, Ismo Räty kaavailee.

Osan Rankkiin kaavoitetusta rakennusalasta Räty aikoo jättää omaan käyttöönsä. Tarkoituksena on rakentaa saareen vuokramökkejä.

Mökkien rakentamista ei kuitenkaan voida vielä aloittaa kaavasta jätetyn kunnallisvalituksen vuoksi (siirryt toiseen palveluun) (Karhulalainen).

Kotkalaisen varavaltuutetun tekemä valitus koskee saaren itärannalle kaavoitettuja omarantaisia tontteja. Valituksen mukaan tontit uhkaavat saaren luonnon monimuotoisuutta, koska vastaavaa metsäistä rakentamatonta rantaa ei ole saaressa.

Valituksen mukaan kaavoituksessa ei ole myöskään otettu huomioon EU:n valtiontukisäädöksiä.

Kotkan kaupunkisuunnittelujohtajan Markku Hannosen mukaan kaava ei vaaranna luonnon monimuotoisuutta.

– Ei se tee luonnolle mitään, jos se on jonkun yksityisesti omistamaa aluetta. Se ranta-alue on hyvin vaikeakulkuinen, jota esimerkiksi saarella asuneet eivät ole käyttäneet kulkemiseen. Aluetta ei ole helppo käyttää, Hannonen toteaa.

Omarantaiset tontit on kaavoitettu saaren itärannalle. Juulia Tillaeus / Yle

– Saaressa on tehty maanomistajien tasapuolisuustarkastelu, ja nämä rantatontit ovat sen perusteella sellaisia, jotka kenelle tahansa maanomistajalle olisi saaristossa vastaavalla maanomistuksella myönnetty, Hannonen sanoo.

Kotkan kaupungin maankäyttöinsinööri Tom Masalinin mukaan myös valtiontukisäädöksistä on tehty asiaankuuluvat selvitykset.

– Yksityistä riippumatonta arvioitsijaa on pyydetty tekemään päivän hinnan arviointi saareen, Masalin toteaa.

Kunnallisvalitus koskee Rankin itärannalle kaavoitettuja, mereen rajoittuvia tontteja. Juulia Tillaeus / Yle

Puolustusvoimat näkyy saarella yhä

Kotkan kaupunki haluaa kehittää Rankin saaresta matkailukohteen.

– Sitä varten kaavoja on sinne laadittu. Rankki on monipuolinen merellinen kohde, jonka toivoisi tulevan käyttöön. Kyllähän meillä sinänsä veneilykohteita on Kotkassa, muttei kovinkaan paljon sellaisia vierasvenesatamia, joihin liittyisi palveluita. Rankki mahdollistaa yöpymiset, suuremmat tapahtumat ja kaikkea erilaista toiminnallista. Se rikastaa matkailupalvelukokonaisuutta aika tavalla, kaupunkisuunnittelujohtaja Hannonen sanoo.

Hän pitää Rankkia yhtenä kehityskelpoisimmista Kotkan saarista.

– Se on luonnoltaan kiinnostava, satamaolosuhteet ovat hyvät, se on kaunis ja siellä on mielenkiintoinen historia. Lisäksi siellä on olemassaolevaa rakennuskantaa, jota voidaan hyödyntää.

Ismo Räty on rakennustöiden tyssäämisestä harmissaan. Hän ei ole vielä päättänyt toimistaan, jos rakentaminen viivästyy huomattavasti.

Toiminta saaresta ei kuitenkaan lopu kesken. Osittain toiminta noudattelee saaren historiaa.

Useampikin Rankin kallioilla seisova tykki on edelleen puolustusvoimien käytössä, kuten myös saaren keskellä kohoava tutka-asema. Puolustusvoimat on solminut niistä vuokra-sopimukset puolen vuosisadan ajaksi. Saaressa järjestetään edelleen myös kovapanosammuntoja.

Hylsy kilahtaa taas rantakalliolla. Tuo ääni on saaressa kuultu lukemattomia kertoja – ja tullaan kuulemaankin.