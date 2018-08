Kittilässä uudet kuntapäättäjät aloittivat hyllytettyjen tilalla – ylivarovaisuuden pelätään hidastavan päätöksentekoa

Kittilän kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Yrjötapio Kivisaari (kesk.) ei pidä lakikirjaa mukana valtuustokokouksessa. "Mutta iPad on, josta pystyy tarvittaessa surffaamaan ja lakipykäliä lukemaan."

Kittilän kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Yrjötapio Kivisaari (kesk.) ei pidä lakikirjaa mukana valtuustokokouksessa. "Mutta iPad on, josta pystyy tarvittaessa surffaamaan ja lakipykäliä lukemaan." Annu Passoja / Yle

Kittilän kunnanvaltuustosta vaihtui kolmasosa kun valtiovarainministeriö hyllytti virkarikoksista syytetyt kuntapäättäjät kesäkuussa. Kunnanhallituksen jäsenistä vaihtoon meni yli puolet. Puheenjohtajistoa muuttunut tilanne arveluttaa.

– Paljon hiljaista tietoa poistui, kun valtuutettuja hyllytettiin ja nyt kun budjettikausi lähenee, niin on aika huolestuttavaa kun vanhaa tietoa ei välttämättä ole uusilla valtuutetuilla, sanoo valtuuston varapuheenjohtaja Yrjötapio Kivisaari (kesk.).

Uusia valtuutettuja taas tuntuu huolestuttavan se, meneekö kaikki nyt pykälien mukaan ja niin, ettei riskiä virkarikossyytteistä ole. Kuntaliiton lakimiehelle soitettiinkin kesken kokouksen maanantaina kun valtuusto kokoontui ensi kerran uusin voimin.

– Siellä oltiin jääväämässä tietyssä asiakohdassa ihmisiä aivan turhaan pois päätöksenteosta. Uskon, että haasteita tulee myös tulevaisuudessa vastaavanlaisessa tilanteessa. Päättäjät alkavat olla ylivarovaisia ja se saattaa hidastaa päätöksentekoa, eikä se ole sitä miten politiikan pitäisi normaalisti toimia, Kivisaari sanoo.

Jääviysohjeita täsmennetään

Kittilän valtuutetuille laaditaankin parhaillaan selkeämpiä ja tarkempia ohjeita siitä, miten jääviystilanteissa tulisi toimia. Samoin täsmennetään, missä tilanteissa valtuutettu jättää eriävän mielipiteen. Kivisaaren mukaan Kittilässä on tullut tavaksi jättää se aina, kun äänestyksessä tulee häviö.

Uudeksi päättäjäksi keskustan varavaltuutetun paikalta noussut Maarit Niskanen kertoo selailleensa Valtuutetun käsikirjaa, mutta hän toivoo kovasti myös koulutusta valtuustotyöhön. Koulutuspäivää odotellessa Niskanen aikoo kuunnella kokeneempia.

Maarit Niskanen haluaa edistää kylätalon rakentamista Kittilän kirkonkylälle. Muitakin ajatuksia on, ja siksi Niskanen toivoo oppivansa valtuustoaloitteen teon mahdollisimman pian. Annu Passoja / Yle

– Luotan ihmisiin, jotka ovat tehneet tämäntyyppistä työtä pidempään, että he pitävät uusista huolta ja antavat hyviä ohjeita. En minä hirveästi pelkää, mutta olo on varovainen.

Niskanen oli ensimmäistä kertaa kuntavaaliehdokkaana viime vaaleissa, joissa sai 27 ääntä. Varavaltuutettuna hänet on kutsuttu joitakin kertoja päättämään yksittäisistä Kittilän asioista. Varavaltuutettujen joukossa on myös kokeneempia, jotka eivät näe mitään ongelmaa siinä, että niin suuri osa valtuustosta vaihtuu kesken vaalikauden.

Syytetyt tuskin palaavat tällä vaalikaudella

Kuopiosta Kittilään kuusi vuotta sitten muuttanut Niskanen toivoo rauhallista yhdessä tekemistä ja kunnioittavaa käytöstä. Yhteishengen parantumista odottaa myös pelon ilmapiiristä puhuva Kivisaari.

– Se mitä täällä Kittilässä on nähty, että keskusteluyhteys on katoamassa ja tilalle tulevat syytökset ja tutkintapyynnöt ja kiusaamisilmoitukset, niin se on hyvin poikkeuksellista politiikassa, Nurmijärvellä kuntapoliitikkona aikoinaan aloittanut Kivisaari sanoo.

Virkarikossyytteiden puinti Lapin käräjäoikeudessa alkaa syyskuussa. Kivisaari varautuu siihen, että oikeusprosessi kestää mahdollisine valituksineen niin kauan, ettei hyllytettyjä päättäjiä enää tällä valtuustokaudella nähdä Kittilän valtuustosalissa.

Luottamuksen palauttaminen valtuuston sisällä vie pitkään, ja kuntalaisetkin pitäisi vakuuttaa siitä, että päätöksenteko toimii. Kittilässä suunnitellaankin nyt valtuustokokousten lähettämistä suorana netissä, kuten esimerkiksi naapurikunnassa Kolarissa tehdään.