Vasta pari vuotta toiminut koulu suljetaan – sisäilmaongelmat ovat piinanneet oppilaita ja henkilökuntaa alusta asti

Alkuvuodesta 2016 Orimattilan Mallusjoella riemuittiin. Vuosikausia jatkunut vääntö uuden koulun rakentamisesta oli saatu päätökseen, ja oppilaat pääsivät aloittamaan koulutyön uusissa tiloissa.

Saman vuoden syksyllä osa oppilaista ja henkilökunnasta alkoi oireilla. Oireet viittasivat sisäilmaongelmiin. Tutkimukset osoittivat, että uuden koulurakennuksen alapohjan tuuletus on puutteellinen ja rakenteista löytyi mikrobikasvustoja.

Kuluvana kesänä Järvikunnan koulussa tehtiin remonttia keittiöön ja invavessaan. Korjauksilla yritettiin päästä eroon ongelmista mutta toisin kävi: oireilua on edelleen.

Kesän aikana kävi myös ilmi, että rakennuksen alapohjan mikrobikasvusto on laajentunut. Lisäksi maapohja rakennuksen alla on edelleen märkä, vaikka kesä on ollut ennätyskuiva ja pintavesien poisohjausta on paranneltu.

Tämän vuoksi Orimattilan kaupungin tilapalvelu on päättänyt sulkea koulun syyskuun 3. päivänä.

Väistötiloista ei vielä ole tietoa

Tällä hetkellä ei vielä ole tarkkaa tietoa, minne Järvikunnan koulun 52 oppilasta sijoitetaan. Koulu on luvannut tiedottaa koulunkäyntiin ja kuljetuksiin liittyvistä asioista erikseen. Myös koululaisten iltapäivätoiminta joudutaan järjestämään uudelleen.

Koululle tehdään syksyn aikana mittava remontti. Rakennuksen alapohjan tuuletus ja kuivatus järjestetään lisälaitteiden avulla, ja maapohjan kuivatusjärjestelmät kunnostetaan. Lisäksi alapohjan mikrobikasvusto poistetaan.

Samalla rakennusta tiivistetään, jotta ilman ja kuitujen siirtyminen tiloista toisiin estyy. Tiloista on myös määrä poistaa kaikki materiaalit, joista voi levitä mineraalikuituja ilmaan.

Urakan kustannuksista ei ole vielä tietoa, mutta kaupungin mukaan korjaustyöt sisältyvät rakennusurakan takuuseen.

Järvikunnan koulu on määrä saada uudelleen käyttöön marraskuun puolivälissä.