Makuunin konkurssipesästä voi löytyä rusinoita – kotimainen FilmTown yhtenä etsii ostettavaa

Konkurssiin ajautunut videovuokraamoketju Makuuni herättää kiinnostusta.

Konkurssipesä neuvottelee viikonloppuna ainakin yhden ostajaehdokkaan kanssa. Sen nimeä tai kansallisuutta ei kerrota julkisuuteen.

Myös muita yhteydenottoja on tullut, kerrotaan konkurssipesää hoitavasta asianajotoimisto Magnussonista.

– Yksi tapaaminen on sovittu, mutta uskon että niitä tulee lisää. Kiinnostusta on selvästi, mikä ei ole yllättävää koska kyseessä on tunnettu ja pitkään toiminut brändi, konkurssipesän edustaja, lakimies ja KHT-tilintarkastaja Aarni Oksanen kertoo.

– Tämä on nimenomaan siitä harvinainen konkurssi, että toimija on niin tunnettu. Suuressa osassa konkursseja liiketoiminta ei kiinnosta ketään. Nyt olemme toiveikkaita, että jatkaja löytyy.

Makuunin konkurssista uutisoitiin keskiviikkona.

FilmTown kiinnostunut osasta vuokraamoja

Sattumaa tai ei, toinen kotimainen ketju FilmTown kertoo sopineensa tapaamisen konkurssipesän kanssa.

– Kyllä meillä on tässä lähiaikoina palaveri heidän kanssaan, sanoo FilmTownin toimitusjohtaja Tero Nurminen.

Nurminen jatkaa kuitenkin, että FilmTown on liikkeellä ennemminkin "rusinat pullasta" -mielellä kuin ostaakseen koko liiketoiminnan.

– Muutama liikepaikka kyllä kiinnostaisi, sen voi sanoa suoraan. Esimerkiksi Oulussa meillä ei ole toimintaa. Koko liiketoiminnasta emme ole kiinnostuneita.

Konkurssipesän hoitajan mukaan lisää voi olla kerrottavana piankin.

– Kaikki on vielä auki, mutta ensi viikolla saattaa jo kuulua jotain uutta, Oksanen sanoo.

Yle ei torstaina tavoittanut Makuunin omistajaa Hans Ehrnroothia haastattelua varten.

Vuokraamoja kartoitetaan daa-da daa-da -tahtiin

Pesänhoitajat kiertävät parhaillaan Makuunin liikkeitä läpi päästäkseen kärryille mikkeliläisyhtiön nykytilasta. Pesänhoitaja Magnussonin Oksanen vastaa soittoon Tampereelta.

– Meillä on kolme porukkaa liikkeellä. Toinen on parhaillaan pohjoisessa ja kolmas lännessä. Me oltiin eilen Mikkelissä, Oksanen sanoo.

Ja huomenna et muista missä?

– Jatkan tästä Helsinkiin.

Konkurssipesässä on Helsingin Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) noin kaksi miljoonaa euroa velkaa. Omaisuutta on yhtiön mittavan karkkivaraston ja videoiden verran eli 1,2 miljoonaa euroa.

Makuunilla on noin 120 työntekijää, joista valtaosa on nuoria tuntityöläisiä, kuten osa-aikatyötä tekeviä opiskelijoita. Heidän töidensä jatkuminen riippuu kahdesta asiasta: löytyykö Makuunille ostaja, ja jos löytyykin, millä paikkakunnilla ovet suljetaan siitä huolimatta.

– On selvää, että osa liikkeistä on kannattavampia kuin toiset. Nyt yritetään löytää jonkinlainen kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu, Oksanen sanoo.

Konkurssista huolimatta liikkeet jatkavat toistaiseksi toimintaa normaalisti.

Makuuni hiipui kakkoseksi, ja kesän helleaalto oli viimeinen niitti

FilmTown jatkaa nyt videovuokraustoimintaa ainoana ketjuna.

Turkulaisyhtiön liikevaihto on pudonnut vuosina 2014–2017 noin 11 miljoonasta eurosta 8,5 miljoonaan euroon, mutta pysynyt niukasti voitollisena.

Toimitusjohtaja Nurmisen mukaan selviytyminen on onnistuneen muutoksen tulos: FilmTownilla on 27 videovuokraamoa, mutta myös parikymmentä CandyTown-karkkimyymälää ja Spice Ice -jäätelöbaaria.

– Malli on nyt niin päin, että karkkikaupasta saa myös leffavuokrauksen. Se tarkoittaa muuttoa entistä tiiviimpiin ja keskeisemmillä paikoilla sijaitseviin tiloihin. Karkkikauppaan ei ajeta autolla, Nurminen sanoo.

Makuuni oli kilpailijaansa tiukemmin kiinni elokuvissa. Se näkyi: tappiota tuli vuosina 2013–2016 aikana noin 2,5 miljoonaa euroa, ja vuonna 2015 Makuuni menetti kärkipaikkansa FilmTownille. Tarkkoja lukuja ei ole julkistettu, mutta arvion mukaan noin kolmasosa liikevaihdosta tuli loppuaikoina videovuokrauksesta.

Ketju ajautui yrityssaneeraukseen kesäkuun lopussa, jolloin ilmassa oli kaikesta huolimatta vielä toivoa. Vasta kesän helleaalto niittasi Makuunin konkurssiin.

– Kesäkuussa kaikki näytti toiminnan jatkumisen suhteen vielä positiiviselta. Kesämyynti oli kuitenkin huomattavasti oletettua heikompaa, mikä johtui varmasti pitkälti siitä etteivät ihmiset ostaneet makeisia, vaan jäätelöä ja virvokkeita, saneerausta hoitanut Jarmo Makkonen asianajotoimisto Krogeruksesta kertoo.

Makkosen mukaan Makuunille haettiin tosissaan lisärahoitusta vielä viime viikolla.

Perinteikkään firman viimeinen pelastuskierros jäi tuloksettomaksi.