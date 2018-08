Svenska Yle: Pedofiliarikosten ennaltaehkäisy toimii

Eri puolilla Suomea viime aikoina käynnistyneet pedofiliarikoksia ennalta ehkäisevät hankkeet ovat Svenska Ylen mukaan osoittautuneet menestyksekkäiksi.

Esimerkiksi Oulun Serita-projekti tarjoaa matalan kynnyksen puhelinterapiaa ja keskustelu- ja ryhmäterapiaa. Hankkeen seksuaaliterapeutti Paula Mällinen sanoo hankkeen lähteneen käyntiin yllättävän hyvin.

Hänen mukaansa linjat alkoivat soida heti hankkeen käynnistyttyä, ja puoli vuotta aloittamisen jälkeen hankkeessa on otettu vastaan puheluita yli 80:ltä pedofiilisesti suuntautuneelta henkilöltä. Näistä 48 on osallistunut säännöllisesti keskustelu- ja ryhmäterapiaan.

Tampereella toimii Välitä-yksikkö, joka myös tarjoaa puhelinterapiaa. Seksuaaliterapeutti Jukka Aho, kertoo keskustelleensa puhelimessa pelkästään viime viikolla kolmen lapsiin vetoa tuntevan henkilön kanssa.

Terapiassa tehdään turvallisuussuunnitelmia

Mällisen mukaan puhelinterapiassa pyritään selvittämään millaisissa tilanteissa pedofiiliset ajatukset esiintyvät ja tehdään turvallisuussuunnitelma, ettei rikoksia tapahtuisi. Jos keskustelussa tulee ilmi, että rikoksia on jo tapahtunut, ovat terapeutit velvollisia ilmoittamaan asiasta poliisille.

Pedofiileja on väestöstä arviolta 1 - 2 prosenttia. Suomessa pedofiileja olisi tämän arvion mukaan kymmeniä tuhansia. Kaikki pedofiilit eivät kuitenkaan toteuta fantasioitaan eivätkä läheskään kaikki lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tuomitut ole pedofiileja.

Muissa Pohjoismaissa ennaltaehkäisevää terapiaa pedofiileille on ollut tarjolla jo pitkään. Åbo Akademin tutkijatohtori Jan Antfolk sanoo Svenska Ylelle, että Suomessa on keskitytty enemmän rankaisemiseen kuin tämäntyyppisten rikosten ehkäisyyn. Kaikki Svenska Ylen haastattelemat seksuaaliterapeutit ovat yksimielisiä siitä, että pedofiliasta on tärkeä puhua avoimesti rakentavien ratkaisujen löytämiseksi.