Herätys: Niinistölle kiitettävä arvosana kansalta, Helsingin vuokra-asuntojen vuokrista sotku, Australian pääministeri vaihtui

Sauli Niinistö saa kansalta kiitettävän arvosanan – Vaikuttaminen sisäpolitiikkaan ei häiritse

Suomalaiset ovat erittäin tyytyväisiä siihen, miten tänään 70 vuotta täyttävä tasavallan presidentti Sauli Niinistö hoitaa tehtäviään. Ylen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan Niinistö saa suomalaisilta keskiarvona kouluarvosanan 9 eli kiitettävä. Vain alle viidennes suomalaisista ajattelee, että presidentin vallankäytön sisäpolitiikassa pitäisi rajautua tiukasti perustuslaissa mainittuihin tehtäviin.

Vuokralaiset syyttävät Helsingin kaupunkia tietojen pimittämisestä

Helsingin kaupungin vuokra-asunnoissa asuvat vuokralaiset eivät hyväksy kaupungin ilmoittamia uusia vuokrankorotusperusteita. Vuokralaiset syyttävät kaupunkia siitä, ettei se ole kertonut vuokralaisille tarpeeksi selkeästi, miten se on laskenut vuokra-asuntojensa ensi vuoden vuokrat. Helsingin kaupungin vuokra-asuntoyhtiö Heka myöntää käyttäneensä virheellisiä tietoja uusia vuokria määritellessään.

Suomen ensimmäisessä ekokoulussa kuramatotkin ovat merten mineraaleista

Laukaassa oppilaat ovat aloittaneet lukuvuotensa Suomen ensimmäisessä ekokoulussa. Sadaksi vuodeksi suunniteltu koulu on ekologinen monin tavoin. Sähköä tuotetaan auringon voimalla, ruoka tuotetaan lähiseudulla ja monet tarvikkeet ovat paikallisten tekemiä.

Australialle uusi pääministeri

Useiden lähteiden mukaan Australian uudeksi pääministeriksi on valittu nykyinen valtiovarainministeri Scott Morrison. Hallitusta johtava liberaalipuolu on kokoontunut valitsemaan uutta pääministeriä. Puolueen kansanedustajien enemmistö oli jättänyt kirjeen, jossa vaadittiin pääministeri Malcolm Turnbullin vaihtamista. Asiasta kertovat AP, Reuters ja ABC.

Keski- ja Pohjois-Suomessa sateita

Etelässä aamu on lämmin ja pohjoisessa puolestaan kolea, kertoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi. Aamulla säärintama sateineen on maan keskivaiheilla. Iltapäivällä sadealue on jo Etelä-Lapin yllä ja liikkuu päivän aikana pohjoiseen. Lännessä kehittyy sadekuuroja päivän aikana. Paikoin lämpötila kohoaa etelässä hellerajan tuntumaan. Illan aikana sateet yleistyvät lännestä alkaen.

Korjattu 24.8. klo 6.34: Australian pääministeripuolueen nimi.