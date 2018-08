Tilastokeskus: Adoptioiden määrä nousi viime vuonna – Pelastakaa Lapset ry: Myös tänä vuonna vilkastumista

Viime vuonna Suomessa tehtiin yhteensä 396 adoptiota, kertoo Tilastokeskus (siirryt toiseen palveluun). Kotimaisia adoptioita määrästä oli 292 ja kansainvälisiä 104.

Vuonna 2017 adoptioita tehtiin 41 enemmän kuin vuonna 2016, jolloin adoptioiden määrä jäi aiempia vuosia alhaisemmaksi.

Ulkomaisia adoptioita tehtiin enemmän kuin edellisvuonna, ja kotimaisten adoptioiden määrä pysyi vuoden 2016 tasolla.

Suomen kaikista vuonna 2017 adoptoiduista ihmisistä oli tyttöjä 189 ja poikia 207. Adoptoiduista 92 oli 18 vuotta täyttäneitä, ja näistä valtaosa oli kotimaisia adoptioita.

Eniten adoptoitiin Etelä-Afrikassa syntyneitä

Suomeen adoptoitiin ulkomailta eniten Etelä-Afrikassa syntyneitä lapsia (21). Seuraavaksi eniten adoptioita tehtiin Thaimaasta (18 lasta) ja Kiinasta (14 lasta). Lähes kaksi kolmasosaa ulkomailta adoptoiduista lapsista oli poikia.

Etelä-Afrikka, Thaimaa ja Kiina ovat olleet yleisimmät adoptiomaat myös edellisvuosina.

Adoptioista 35 prosenttia (139) oli perheen ulkopuolisia adoptioita ja 65 prosenttia (257) perheen sisäisiä adoptioita. Perheen sisäisellä adoptiolla tarkoitetaan prosessia, jossa aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli adoptoi puolisonsa biologisen lapsen.

Perheen sisäisistä adoptioista 65 tapahtui rekisteröityjen parien perheissä.

Pelastakaan Lapset ry: Enemmän yhteydenottoja

Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö Irene Pärssinen-Hentula kertoo, että myös tänä vuonna adoptiotilanne on vilkastumaan päin. Tämä näkyy yhteydenottojen määrässä.

– Pelastakaa lapset ry tekee 70 prosenttia kaikesta adoptioneuvontatyöstä. Adoptioneuvonnan puolella on jopa 22 prosentin kasvu alkuvuoden tilastoissa viime vuoteen nähden.

Myös kansainvälisen adoption palvelun puolella on myös havaittavissa vilkastumista. Alkaneita adoptioprosesseja on noin puolet enemmän kuin viime vuonna elokuussa tähän aikaan

Pärssinen-Hentula pitää mahdollisena, että kohentunut maan taloudellinen tilanne voi osaltaan lisätä adoption suosiota

– Nyt on myös suunnitteilla, että ensi vuoden budjettiin valtio on lisäämässä määrärahoja adoptiotuen tasolle, ja sillä on myös vaikutusta tähän samaan kysymykseen.