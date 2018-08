Trump sanaharkkaan oikeusministerin kanssa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on myrskyn silmässä entisen lähipiirinsä rikosten ja rikosepäilyjen vuoksi. Nyt Trump haukkuu oikeusministerin lojaaliuden puutteesta ja sanoo, että hänen syrjäyttämisensä romahduttaisi markkinat.

Tästä on kyse Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mielestä oikeusministeri Jeff Sessionsin pitäisi tukea häntä uskollisemmin.

Sessionsin mukaan poliittiset seikat eivät saa vaikuttaa oikeusministeriön toimintaan.

Trumpin lähipiiristä on paljastunut rikoksia ja rikosepäilyjä, jotka herättävät kysymyksiä myös Trumpin toiminnan laillisuudesta vaalikampanjan aikana.

Trumpin mukaan talous kärsisi pahasti, jos hän joutuisi virkasyytteeseen.

Kuohunta yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ympärillä saa yhä uusia käänteitä. Trump on nyt ajautunut sanaharkkaan oikeusministeri Jeff Sessionsin kanssa.

Trump arvosteli torstaina esitetyssä tv-haastattelussa Sessionsia siitä, että tämä oli jäävännyt itsensä Trumpin kampanjan epäiltyihin Venäjä-kytköksiin ja Venäjän vaalivaikuttamiseen liittyvästä tutkinnasta. Trump on myös aiemmin ilmaissut ärtymystään oikeusministeriön tavasta hoitaa tutkintaa.

Trumpin mukaan Sessions "ei koskaan ottanut oikeusministeriötä hallintaansa". Hän sanoi antaneensa Sessionsille ministerin paikan vain sen vuoksi, että hän on ollut uskollinen kannattaja.

– Tiedättekö ainoan syyn, jonka vuoksi annoin hänelle sen työn? Koska tunsin luottamusta, hän [Jeff Sessions] oli alkuperäisiä tukijoitani,. Hän oli mukana kampanjassa. Hän tiesi, ettei siinä ollut vehkeilyä, sanoi Trump haastattelussa.

Sessions, joka on aiemmin pysytellyt koko lailla vaiti presidentin moitteiden suhteen, puolustautuu nyt Trumpin haukkuja vastaan.

– Kun minä toimin oikeusministerinä, poliittiset seikat eivät tule sopimattomasti vaikuttamaan oikeusministeriön toimintaan, Sessions toteaa lausunnossaan.

Trump: talous kaatuu, jos minut syrjäytetään

Donald Trump joutui kiusalliseen tilanteeseen, kun hänen entinen asianajajansa Michael Cohen tunnusti tiistaina syyllistyneensä talousrikoksiin ja kampanjarahoituksen väärinkäyttöön.

Cohen myönsi maksaneensa kahdelle naiselle ennen presidentinvaaleja, jotta nämä vaikenisivat epäillyistä seksisuhteistaan Trumpin kanssa.

Presidentti on sen jälkeen puolustellut ja selitellyt kampanjaansa liittyviä epäselvyyksiä. Hän on sanonut, etteivät naisille maksetut rahat olleet kampanjarahoja vaan hänen omia varojaan. Hän on myös sanonut, ettei tiennyt maksuista ennen kuin jälkeenpäin. Cohenin mukaan Trump tiesi maksuista ja oli itse ohjeistanut Cohenia maksamaan naisille vaitiolosta.

Trumpin ylle heittää epäilyksiä myös toisen hänen lähipiiriinsä kuuluneen henkilön, entisen kampanjapäällikön Paul Manafortin, saama tuomio talousrikoksista. Lisäksi muitakin Trumpin liittolaisia on epäiltyinä liittyen Venäjän vaalivaikuttamisen tutkintaan.

Kohu on herättänyt kysymyksiä siitä, onko Trumpilla yhteyksiä laittomaan toimintaan ja voisiko presidentti jopa joutua syytetyksi virkarikoksesta.

– Kuulkaas, jos minä ikinä joutuisin virkasyytteeseen, uskon, että markkinat romahtaisivat ja uskon, että kaikista tulisi hyvin köyhiä, Trump sanoi Fox-kanavan haastattelussa.

Trumpin presidenttikaudella Yhdysvaltain talous on ollut nousussa.

Lue myös:

Analyysi: Ex-asianajajan tunnustus rikoksesta syöksi Trumpin tähänastisen presidenttiuran kiperimpään paikkaan, mutta Trump voi selvitä tästäkin

Lähteet: AFP, AP, STT