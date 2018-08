Taifuuni pyyhkäisi Japanin länsiosan yli

Cimaron-taifuuni on piiskannut japanin läntisiä osia voimakkailla tuulilla ja sateilla. Suurista vahingoista ei ole raportoitu.

Taifuuni on iskenyt Japaniin. Taifuuni Cimaron on ylittänyt saarivaltion läntisen osan ja liikkuu pohjoiseen päin. Sen odotetaan osuvan vielä pohjoiselle Hokkaidon saarelle. Taifuuni on heikentynyt ylitettyään maa-alueet.

Japanin yleisradioyhtiön NHK:n mukaan taifuunin seurauksena on loukkaantunut useita ihmisiä (siirryt toiseen palveluun).

Kolmen opiskelijan kerrotaan olevan kateissa Shizuokan kaupungissa. Heidän pelätään huuhtoutuneen mereen.

Mediatietojen mukaan myrsky ei ole aiheuttanut mittavia tuhoja, mutta Japanin länsiosaa ovat piiskanneet voimakkaat sateet ja kovat tuulet.

Julkinen liikenne ja lentoliikenne ovat olleet myrskyalueilla pysähdyksissä ja kymmenet tuhannet kodit ilman sähköä.

Lähteet: Reuters