Suomalaiselokuvan päähenkilö tappaa ihmisten lemmikkejä – palkintoraadit ovat innoissaan, mutta katsojat eivät lämmenneet

Hämärissä metsissä liikkuva eläintenlopettaja ei ole sankari, jota koko kansa syöksyy katsomaan elokuviin. Armomurhaajassa päähenkilö tekee pimeää sivubisnestä lopettamalla ihmisten lemmikkejä. Teemu Nikin ohjaama elokuva käsittelee mustan huumorin keinoin moraalia ja suvaitsevaisuutta. Elokuva keräsi viime vuonna lippuluukulla vain vajaat 3000 katsojaa.

Armomurhaaja on kuitenkin nauttinut festarimenestystä ja kerännyt kriitikot puolelleen. Elokuva valittiin tällä viikolla Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon ehdokkaaksi. Kilvassa palkitaan taiteellisesti korkeatasoista ja pohjoismaista kulttuuria ilmentävää elokuvaa. Torstaina Armomurhaaja voitti kansainvälisen elokuvakriitikkojen yhdistyksen FIPRESCI-palkinnon.

Teemu Nikki arvasi, että elokuvasta ei tule katsojamenestystä.

– Olisihan se kiva, että saataisiin aina miljoonakatsojat jokaiselle elokuvalle, mutta Armomurhaajan kohdalla oli tiedossa, että se ei ihan hirveästi saa katsojia. Elokuva tehtiin aikalailla välittämättä mistään mitään. Ikinä en olisi tehdessä uskonut, että tulee festarimenestystä.

Nikki ei elokuvaa tehdessä mieti katsojia tai palkintoja. Festivaalimenestyskin tuli aidosti yllätyksenä, samoin tuore palkintoehdokkuus.

Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkintoehdokkaaksi Armomurhaaja päätyi monesta syystä, sanoo Suomen raadin puheenjohtaja Jaana Puskala. Raadin mielestä elokuva käsittelee kiinnostavasti eläinten lopetusta samalla haastaen katsojan moraalikäsitystä. Puskalan mielestä elokuva sisältää monia haastavia tasoja. Päällepäin vastenmielinen ja kamala aihe tarjoaa pohdittavaa esimerkiksi arkipäivän rasismista.

Rohkea ja yllättävä vuosi

Ehdokkaina on tänä vuonna niin esikoisohjaajia kuin palkinnon jo voittaneita ohjaajia. Norjasta ehdokkaana on Thelma, Tanskasta Winterbrothers, Islannista Woman at War ja Ruotsista Ravens.

Puskalan mielestä tänä vuonna myös Ruotsin, Norjan, Islannin ja Tanskan raadit ovat valinneet maidensa elokuvista yllättävät ja rohkeat elokuvat verrattuna viime vuosiin. Ruotsalaiselokuva on 1970-luvulle sijoittuvalla draamallaan ehdokkaista kaikkein perinteisin. Tanskalaisesta kokeellisesta draamasta ei puolestaan tiedä mihin aikaan ja maailmaan se sijoittuu. Muut elokuvat sijoittuvat nykyaikaan ja ovat ajan hermolla. Islanti on ympäristöteemallaan moderni ja norjalainen sisältää omalaatuisia elementtejä.

Tanska lainasi paukkuja Islannista

Puskalan mukaan erityisesti Islannissa tehdään maan kokoon nähden paljon kiinnostavaa elokuvaa. Puskala huomauttaa, että Tanskan ehdokaselokuva on myös islantilaistekijöiden tuotosta.

– Winterbrothers on tehty tanskalaisten rahalla, mutta ohjaaja ja käsikirjoittaja ovat Islannista. Tanskalla on ollut kaikkein vaikeinta viime aikoina. He ovat lähettäneet parhaansa ulkomaille ja nyt meneillään on uuden sukupolven esiinmarssi.

Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkintovoittaja julkistetaan lokakuun lopussa. Viime vuonna neuvoston palkinto tuli Suomeen Selma Vilhusen ohjaamalle Tyttö nimeltä Varpu -elokuvalle.