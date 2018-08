Anemialääkkeen havaittiin myös alentavan painoa – tutkijan mukaan on mullistavaa, että laihtuminen saadaan aikaan yhdellä suun kautta otettavalla pillerillä

Oulun yliopisto on selvittänyt pian markkinoille tulevien anemialääkevalmisteiden soveltuvan myös painon alenemiseen. Hiirikokeissa on havaittu, että lääke estää lihomisen sekä laihduttaa.

Oulun yliopiston professori, biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan dekaani Peppi Karppinen kertoo heidän havainneen, että elimistön hapenpuutevasteen aktivointi vaikuttaa merkittävästi aineenvaihduntaan.

– Se uudelleenohjelmoi aineenvaihdunnan sellaiseen muotoon, että se tuottaa paljon vähemmän energiaa ja laihduttaa, Yle Radio 1:n Ykkösaamussa vieraana ollut Karppinen kertoo.

Karppisen mukaan mullistavaa on, että laihtuminen saadaan aikaan yhdellä suun kautta otettavalla pillerillä.

– Jos ajatellaan lihavuuden tai metabolisen oireyhtymän hoitoa, se koostuu monesta eri lääkkeestä. Yhdellä lääkkeellä hoidetaan sokeriaineenvaihduntaa, toisella kolesteroliaineenvaihduntaa ja kolmannella verenpainetta.

Lihavuustutkija: Laihdutuslääkkeiden kehittäminen vaikeaa

Ykkösaamussa myös vieraillut sisätautien erikoislääkäri, professori ja lihavuustutkija Aila Rissanen ei halunnut nostaa toiveita liian korkealle lääkkeen suhteen.

Rissanen kyseenalaistaa sen, että lääke toimisi samoin sekä hiirillä että ihmisillä.

– En halua sanoa, etteikö tässä anemialääkkeessä olisi potentiaalia ihmisen lääkkeeksi, mutta ihmisen biologia ei ole sama kuin hiiren biologia, Rissanen sanoo.

Hän myös huomauttaa, että laihdutuslääkkeen kehittäminen ihmisille on vaikeaa.

– Ihmisen energiatasapainon saavuttamisen jälkeen sitä on hyvin vaikeaa muuttaa. Ihmisen biologia pyrkii puolustamaan sitä parasta ravitsemustilaa, jonka aivot ovat rekisteröineet. Siinä mielessä laihdutuslääkkeen kehittäminen on hyvin haastavaa.

Lääkkeen anemian hoitoon liittyvissä potilaskokeissa on havaittu sivulöydöksenä, että lääke on aiheuttanut ihmisille samanlaisia ilmiöitä kuin hiirille. Tähän perustuu ajatus siitä, että lääkkeen myötä myös ihmisten paino alenisi.

– Eli ihmisillä, joita on hoidettu anemian vuoksi, on myös laskenut seerumin kokonaiskolesteroli, hdl-ldl-suhde on parantunut ja myös verenpaine on alentunut. Nämä ovat samoja asioita kuin näemme hiirillä.

Muutosten tulee olla pysyviä

Hiirille on annettu yksi pilleri kolmesti viikossa, jotta elimistön hapenpuutevasteen aktivaatio jatkuu. Karppinen kertoo hiirissä näkyvän merkittäviä muutoksia neljän ja kuuden viikon välillä.

– Pilleriä ei tarvitse antaa päivittäin, mutta varmasti viikoittain. Kaikki tietävät, että metabolia säätyy hitaasti. Jos yrität laihduttaa, ei se näy oikein missään, jos jätät yhden päivän syömättä. Metabolian säätyminen ja uudelleenohjautuminen vaatii muutamia viikkoja.

Rissasen mukaan suuri kysymys onkin se, kuinka kauan lääkettä tulisi käyttää.

– Tähän asti kaikkien lääkkeiden vaikutus on kestänyt niin pitkään kuin lääkettä otetaan. Olisiko nyt tulossa lääke, jota pitäisi käyttää loppuikä? Tiedämme, että kaikki tähänastiset yrityksen laihduttaa tilapäiskeinoilla ovat sellaisia, että paino palautuu. Jojoilua ei saa olla tässäkään lääkkeessä, vaan sen [painon alenemisen] pitäisi olla pysyvää.

Lääke vaatii vielä vuosien ajan työtä

Ihmiskokeiden osalta lääke on tarkoitettu nyt vain anemian hoitoon. Karppisen mukaan kokeissa ei tämän vuoksi seurata asioita, joita pitäisi seurata, jos lääkettä haluttaisiin käyttää lihavuuden tai metobolisen oireyhtymän hoitoon.

Näin ollen lääkkeen kaikista vaikutuksista ihmisiin ei ole vielä tietoa.

Karppinen kuitenkin uskoo, että kunhan anemialääkevalmisteet saadaan myyntiin, voidaan niillä ryhtyä tekemään laajempia ihmiskokeita lihavuuden tai metabolisen oireyhtymän hoitoon.

– Ihmiskokeita on varmaankin tulossa, koska potentiaali tällaisille lääkkeille on niin iso.

Karppisen mukaan vaaditaan kuitenkin vielä paljon töitä, jotta kyseiset lääkkeet voisivat saada myyntiluvan myös lihavuuden hoitoon.

– Uskon, että lääkkeet vaativat molekyylitason kehitystä ennen kuin niistä on lihavuuslääkkeiksi. Nämä ovat mielenkiintoisia havaintoja, mutta paljon on töitä edessä ennen kuin näitä lääkkeitä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti laihdutuksen hoitoon.

Karppinen arvioi, että menee vähintään viisi vuotta, jotta lääkettä voitaisiin käyttää lihavuuden hoitoon.

Sivuvaikutukset mietityttävät

Rissasen mukaan lääkkeen sivuvaikutukset ihmisille tulee selvittää tarkkaan, koska ne voivat hänen mukaansa aiheuttaa esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteja tai syöpäriskiä.

– Lääkkeen vaikutusmekanismi eli anemian korjaaminen ihmisellä, jolla ei ole anemiaa, saattaa johtaa niin isoon punasolutuotantoon, että siitä seuraa lisääntynyt verisuonten tukkeutumisriski ja hematologiset ongelmat.

– Erityisesti tällaista stimulaatiota aiheuttavan lääkkeen kohdalla on mahdollisuus, että ne aiheuttaisivat jonkinlaisten solulinjojen hillitsemätöntä kasvua tai mutaatioita, jotka olisivat yhteydessä pahanlaatuisiin muutoksiin.

Karppinen kertoo kyseisten riskien olevan tiedossa. Hänen mukaansa esimerkiksi lääkkeen käyttöön valikoitavien potilaiden täytyy olla sellaisia, joilla ei ole kasvainriskiä.

