Uudella kohulla ei vaikutusta – suurin osa Jari Sillanpään keikoista toteutuu sovitusti

Jari Sillanpään tulevista konserteista yksi on peruttu. Syynä on huumetuomio, ei uusi rikostutkinta.

Yle Uutisten torstaina kertomalla Jari Sillanpäähän kohdistuneella uudella rikostutkinnalla ei juuri ole ollut vaikutusta artistin tuleviin konsertteihin.

Toistaiseksi konserteista on peruttu yksi. Oriveden kaupunki päätti perua (siirryt toiseen palveluun) yksipuolisella päätöksellä Oriveden liikuntahallissa konserttia varten yksityishenkilön tekemän tilavarauksen. Keikan piti toteutua 2. syyskuuta, ja se olisi päättänyt Sillanpään kesäkiertueen. Liikuntapäällikkö Roope Marskin mukaan syynä on artistin julkisuuskuva.

– Olemme pitäneet palaveria näihin Sillanpäähän kohdistuneiden rikostuomioiden johdosta ja tulleet siihen lopputulokseen, että tällainen ei sovellu meidän kaupunkikuvaamme eikä Oriveden kaupungin tavoitteisiin, jotka ovat kuntalaislähtöisiä, vastuullisia ja hyvinvointia tukevia. Koska tapahtumaa on oltu järjestämässä Oriveden kaupungin omistamissa tiloissa, emme pysty näiden tuomioiden takia olemaan tällaisessa mukana.

Marski painottaa, että kyse on nimenomaan huumauainerikoksista saaduista tuomioista, jotka Sillanpää sai 17. elokuuta.

– Uudet rikostutkinnat eivät tähän vaikuta, koska niitä ei ole viety loppuun, vaan nimenomaan tämä lainvoimainen tuomio, jonka hän on myös itse myöntänyt.

Marski kokee erityisen ongelmallisena sen, että Sillanpää olisi esiintynyt urheiluseuran kannatuskonsertissa.

– Kyseessä on henkilö, jolla on tuore huumetuomio. Tällainen on moraalisesti erittäin raskauttavaa, kun ajatellaan huippu-urheilua, nuorisotyötä ja päihteettömyyden näkökulmia kaupunkistrategiassamme.

Keikan perumiseen ei syytä

Tänään Sillanpää esiintyy Joku Paikallinen Festari -tapahtumassa Vammalassa.

– Keväisen huumekohun yhteydessä keskustelimme muun muassa keikkamyyjän kanssa siitä, perutaanko tämä keikka vai. Tulimme siihen lopputulokseen, että se toteutetaan, tapahtumajärjestäjä Mikko Mäkelä sanoo.

Mäkelän mukaan uuden kohun tiimoilta perumisesta ei ole keskusteltu.

– Emme ole nähneet siihen mitään syytä ja esimerkiksi sopimussyiden takia se olisi näin nopealla aikataululla hyvin vaikeaa.

Tapahtumaan lipunmyyntiin lähipäivien Sillanpää-uutisointi ei ole vaikuttanut.

– Ei siinä ole ollut piikkiä suuntaan jos toiseenkaan.

Konserttisopimukset ovat viime vuosia tarkentuneet

Sillanpää esiintyy myös sovitusti elokuun viimeisenä päivänä Sinarin Varastoklubilla Raumalla.

– Kun olimme kyseisen keikan varmistaneet, oli tilanne aivan toinen eikä kenelläkään ollut tällaisista asioista minkäänlaista tietoa, tapahtumajärjestäjä Toni Järvinen toteaa.

– Sopimusteknisistä syistä meillä ei ole mitään mahdollisuutta eikä myöskään juridista syytä purkaa sopimusta, nyt kävi vaan vähän huono säkä, että tällaista julkisuutta on tullut esille kyseistä artistia kohtaan. Artisti tietenkin kantaa itse vastuun omista tekemisistään, Järvinen jatkaa.

Konserttisopimusten molemminpuolinen irtisanomisaika on yleensä 30 päivää. Konserttien yleisimpiä perumisssyitä ovat sairaustapaukset tai force majeure, kuten tapaturma tai onnettomuus. Yleisiin sääntöihin kuuluu myös, ettei artisti saisi esiintyä samalla paikkakunnalla kuukauden sisällä.

– Viimeisten kymmenen vuoden aikana viihdealallakin on päästy sopimusasioissa paljon eteenpäin, aiemmin niitä ei tehty juuri lainkaan. Sopimukset voivat hieman vaihdella, mutta ne ovat kaikilla melko samankaltaisia. Konserttien perumiseen liittyviä syitä ei tosin ole eritelty kovin monipuolisesti, Toni Järvinen kertoo.

Toni Järvisen mukaan Varastoklubi ei ole saanut minkäänlaista Sillanpään konserttiin kohdistuvaa palautetta.

– Kukaan ei ole kommentoinut meidän suuntaamme millään tavalla – ei ole tullut ensimmäistäkään puhelua tai minkäänlaisia viestejä sähköpostiin tai facebookiin.

– Alkuvuodesta, en tarkkaa päivää muista koska tämä on puhelimella sovittu. Emme käyneet tuolloin asiaa millään tavalla läpi.